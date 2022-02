 Jakie są rodzaje damskich trampek i do czego nosić poszczególne modele?

Damskie trampki to sportowe buty, które od lat nie wychodzą z mody. Ich niezaprzeczalną zaletą jest wygoda noszenia oraz duża uniwersalność – można zestawić je z rozmaitymi stylizacjami. Warto przy tym pamiętać, że istnieje kilka rodzajów trampek. Każdy z modeli może prezentować się równie zjawiskowo.

Wysokie trampki sięgające za kostkę

Obuwiem, które od lat cieszy się ogromną popularnością, są wysokie trampki. Takie modele sportowe mają cholewkę, która sięga za kostkę. Występuje przy tym w wielu wersjach kolorystycznych. Na rynku dostępne są zarówno klasyczne, białe lub czarne buty, jak i czerwone, fioletowe, różowe, szare, zielone lub pomarańczowe. Ciekawie prezentują się też modele we wzory ozdobione modnymi motywami.

Damskie trampki za kostkę można wykorzystać w wielu stylizacjach. Wyjątkowo dobrze wyglądają do jeansów lub ciemnych, obcisłych spodni. Góra takiego looku może być różna – w miejskim stylu dobrze sprawdzi się jasny T-shirt i luźna marynarka lub jeansowa katana, natomiast w bardziej rockowym wydaniu – kraciasta koszula i ramoneska.

Wysokie trampki łatwo też zestawić z plisowanymi spódnicami w dowolnym kolorze. Istotna jest wówczas długość tego elementu garderoby. Warto, aby była to spódnica midi (do połowy łydki) lub mini, która sięga przed kolano.

Tradycyjne niskie trampki

Klasyczne niskie trampki sięgają przed kostkę. One również występują w wielu kolorach, dlatego każda kobieta bez trudu znajdzie coś, co jej się podoba. Do czego nosić niskie trampki? Doskonale pasują do różnego typu spodni – zarówno jeansów (w stylu skinny, mom jeans lub boyfriend), jak i modnych, szerokich cullotów, nieco militarnych cargo, a nawet bardziej eleganckich cygaretek. Trzeba bowiem pamiętać, że z trampkami łatwo stworzyć zarówno casualowy, jak i oficjalny outfit.

Niskie trampki będą też pasować do letnich sukienek. Świetnie wyglądają zwłaszcza te o jasnych lub pastelowych kolorach zestawione z sukienkami w kwiatowe printy. Oprócz tego można je oczywiście zestawić z klasycznymi, sportowymi stylizacjami, których podstawą są dresy lub wygodne legginsy.

Trampki na koturnie

Ciekawą odmianą trampek są buty sportowe na koturnie. Mają one podwyższoną podeszwę i świetnie służą paniom, które chcą dodać sobie nieco wzrostu. Taki model wydłuża też optycznie nogi i świetnie je wysmukla. Warto nosić je do różnych spodni – najlepiej obcisłych jeansów lub chinosów w kant, a latem do krótkich szortów.

Trampki na koturnie można też zestawić z sukienkami – obcisłymi lub rozkloszowanymi. Chcąc wysmuklić sylwetkę i jeszcze bardziej wydłużyć nogi, warto postawić przede wszystkim na fason taliowany wykonany z gładkiej tkaniny.

Trampki typu slip on

Trampki slip on to po prostu buty wsuwane, które nie wymagają sznurowania. Są więc wygodne i praktyczne. Świetnie prezentują się w stylizacjach inspirowanych latami 90. Pasują też zarówno do klasycznych jeansów i szortów, jak i letnich, krótkich sukienek przed kolano.