 Jakie są tradycje na juwenaliach? Historia festiwalu

Juwenalia to prawdziwe święto studentów! Jest on obchodzony w Polsce oraz kilku krajach Europy Środkowej. Czy wiesz, jakie tradycje wiążą się z juwenaliami? Zebraliśmy te najciekawsze, dlatego koniecznie zapoznaj się z naszym tekstem. Dowiesz się także o historii tego święta.

Historia juwenaliów

Nazwa „juwenalia” pochodzi od łacińskiego słowa Iuvenalia, czyli święta młodości, ustanowionego przez cesarza Nerona w starożytnym Rzymie. Jednak święto to nie pozostało w starożytności. W średniowieczu organizowano rozmaite festiwale studenckie na terenie Europy Zachodniej. Z czasem zwyczaj ten dotarł na ziemie polskie. Pierwsze wzmianki o zabawach studenckich w Polsce pochodzą aż z XV wieku. Informację o zabawach odnotowano z Akademii Krakowskiej.

Początkowo były to dość kameralne, lokalne wydarzenia, często związane z rytuałami przejścia lub zakończenia roku akademickiego. Za to XX przyniósł w tym względzie spore zmiany. W okresie PRL juwenalia zyskały większy rozmach. Były to masowe imprezy integrujące środowisko akademickie. Co ciekawe, treści polityczne podczas ówczesnych imprez były dość ograniczone. A już po 1989 roku zyskały bardziej otwarty, festiwalowy charakter.

Co ważne, podczas tego wydarzenia mogą bawić się nie tylko studenci. Jeśli chcesz kupić bilety juwenalia oferują ich sprzedaż dla osób, które już nie studiują. Pamiętaj, że juwenalia odbywają się w maju i czerwcu, krótko przed sesją egzaminacyjną. Przy czym terminy mogą się nieco różnić w zależności od miasta i uczelni.

Tradycje juwenaliowe

1. Przekazanie kluczy do miasta studentom

To symboliczny akt, w którym prezydent miasta przekazuje studentom „władzę” nad miastem na czas juwenaliów. Zwykle temu wydarzeniu towarzyszy kolorowa parada. Studenci w barwnych, pomysłowych strojach przemierzają centrum miasta. Często towarzyszą mu platformy, muzyka, transparenty, humorystyczne hasła. Jeśli chodzi o miasta takie jak Poznań czy Gdynia juwenalia odbywają się tam w wyjątkowo hucznej atmosferze.

2. Koncerty i występy

Kluczowa część juwenaliów to koncerty. Na scenie zwykle pojawiają się znane zespoły muzyczne reprezentujące różne gatunki: od rocka i popu, przez hip-hop, aż po elektronikę i sety DJ-skie. Dzięki takiemu zróżnicowaniu każdy znajdzie coś dla siebie. Same występy odbywają się dużych scenach plenerowych, na terenach uczelni, stadionach, w parkach lub specjalnie przygotowanych strefach festiwalowych. Chcesz uczestniczyć w tym szczególnym święcie? Sprawdź eBilet koncerty!

3. Zawody sportowe

Na wielu uczelniach odbywają się mecze międzywydziałowe oraz turnieje sportowe, takie jak siatkówka, piłka nożna, koszykówka czy biegi sztafetowe. Ponadto w programie zwykle nie brakuje humorystycznych konkurencji, takich jak przeciąganie liny, wyścigi w workach czy „bieg z piwem”. Studenci mogą też uczestniczyć w sesjach karaoke, quizach wiedzy ogólnej, konkursach przebierańców, a nawet w zawodach w piciu piwa.

4. Tematyczne imprezy

W wielu klubach organizowane są tematyczne imprezy związane z juwenaliami.