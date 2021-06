Jarzębinowa. Warto poznać ten adres

Zysk dla naszej firmy jest oczywiście ważny, ale najważniejsza dla nas jest satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. Dlatego zaprojektowaliśmy i budujemy domy tak, jakbyśmy budowali je dla siebie – mówi Sławosz Brzostowski z firmy Smart Investments sp. z o.o. , która buduje w Elblągu wyjątkowe parterowe domy jednorodzinne przy ul. Jarzębinowej. Zobacz zdjęcia.

- Znajdujemy się na placu budowy dwóch dwulokalowych domów jednorodzinnych przy ul. Jarzębinowej. Obok, na sąsiedniej działce, powstanie jeszcze jeden budynek, tworząc kameralne osiedle. Co je wyróżnia?

- Przede wszystkim nowa jakość i nowe podejście do budowania domów. Zysk dla naszej firmy jest oczywiście ważny, ale najważniejsza dla nas jest satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. Dlatego zaprojektowaliśmy i budujemy domy tak, jakbyśmy budowali je dla siebie. Na tej działce, jak zakłada plan zagospodarowania przestrzennego, mogliśmy postawić dwa dwulokalowe budynki. Gdyby naszym celem był tylko zysk, zbudowalibyśmy domy na podstawie innych projektów, których obecnie wszędzie pełno. Zamiast tego woleliśmy stworzyć unikalne domy parterowe z miejscem na ewentualną aranżację poddasza. Dzięki temu na jednym poziomie klient otrzymuje ponad 134 metry powierzchni, dającej komfort i swobodę. To, co nam przyświecało, to także zachowanie prywatności i intymności. Dlatego z tyłu domu każdy ma do dyspozycji kilkaset metrów ogródka, gdzie będzie miał swoją enklawę, a fronty budynków są otwarte, nawiązujące do poczucia wspólnoty, tak trochę w stylu „amerykańskim". Chcieliśmy stworzyć coś nowego, czego w Elblągu jeszcze nie ma.

- Parterowe domy rzeczywiście dają poczucie wielkiej przestrzeni. Jak ją zagospodarowujecie?

- W każdym z domów jest zaprojektowany salon z kuchnią, trzy sypialnie, duża łazienka oraz mniejsza toaleta. Do tego garaż, pomieszczenie gospodarcze z piecem gazowym, będzie też dodatkowe miejsce parkingowe dla drugiego auta. W jednym z domów na życzenie klienta robimy nawet parking dla kampera. Klienci mogą oczywiście zaaranżować własny układ pomieszczeń na tyle, na ile pozwala projekt.

Inna kwestia to dachy. Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada, że muszą być strzeliste. Wyszliśmy jednak naprzeciw potrzebom klientom, dając w projekcie możliwość zagospodarowania poddasza, dzięki czemu zyskujemy dodatkowe 80 metrów powierzchni użytkowej. Jak je wykorzystać? Koncepcji tyle, ile osób (uśmiech).

Jako deweloper zapewniamy przyłącze gazowe do sieci, która przebiega niedaleko stąd, wykonamy nową drogę dojazdową o mocnej podbudowie, wykonamy podjazdy do nieruchomości, trawniki, nasadzenia, oświetlenie zewnętrzne.

Chcemy po prostu pozostawić po sobie ładne i funkcjonalne otoczenie. Można powiedzieć, że taki pakiet „All Inclusive"

- Co to w tym wypadku oznacza?

- Każdy inaczej rozumie pojęcie „stan deweloperski”. My rozumiemy go tak, że w cenie wykonujemy wszelkie instalacje hydrauliczne(tutaj ogrzewanie podłogowe z rozdzielniami i piecem), elektryczne (łącznie z gniazdkami czy włącznikami), do monitoringu, internetu, antenową. Robimy podjazdy, nasadzenia, trawniki, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie. W środku klient w zasadzie kładzie podłogi, robi łazienkę i kuchnię i może się wprowadzać, bo reszta jest gotowa. Sufity podwieszone do wysokości 2,80 metra, dające przestrzeń, wyprowadzone są wszystkie instalacje. Zależy nam na tym, by to osiedle było po prostu ładne, byśmy sami chcieli tu mieszkać.

- Każdemu, kto buduje dom, sen z powiek spędza kwestia odpowiednich wykonawców. Jakim zespołem dysponujecie?

- Mamy starannie dobranych podwykonawców przez naszego kierownika budowy, który jest bardzo doświadczoną osobą, realizującą wiele inwestycji, wymagającą. Nie każdy spełnia jego wymagania, by tu pracować. Wiem, że dzięki niemu inwestycja jest w dobrych rękach i będzie to estetycznie i świetnie zrobione. Zero fuszerki. Warto zwrócić uwagę na porządek na samej budowie. Wszystko ma swoje miejsce, nie ma bałaganu.

Klient w każdej chwili może odwiedzić plac budowy, bez wcześniejszego umawiania się. Warto przyjechać, zobaczyć postępy budowy i to w jaki sposób jest wykonywana. Ład, porządek i pełna organizacja pracy. Montowane przez nas okna są wysokiej jakości, z zachowaniem wszelkich, najwyższych norm i standardów.

Sławosz Brzostowski (fot. Anna Dembińska)

- Założona przez Pana i Pana wspólnika firma - Smart Investments - od niedawna działa na rynku. Uczestniczycie w kolejnej edycji projektu „Start Up House”, prowadzonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, który promuje innowacyjne nowo powstałe przedsiębiorstwa. Skąd pomysł na innowacyjne budownictwo?

- Biznesem zajmuje się już od wielu lat. Swego czasu jeden z moich znajomych zaraził mnie koncepcją budowy domów na sprzedaż i razem ze wspólnikiem założyliśmy spółkę, która docelowo tym się zajmuje. Całą przyjemność tego biznesu polega na tym, że nasze idee i wizje stają się namacalną rzeczą, coś co jeszcze rok temu było tylko koncepcją, dzisiaj stoi w całej swojej okazałości na ulicy Jarzębinowej. Poza tym zadowolenie klientów będzie dla nas najlepszą nagrodą, a i nie ukrywam, że także reklamą na przyszłe inwestycje, do których już się przymierzamy.

Bardzo wnikliwie przeanalizowaliśmy działania firm, które się także tym zajmują. Pokazało nam to jak ważny jest dobór ludzi, którym się współpracuje i mam tu na myśli zarówno wybór solidnych wykonawców jak i kadrę prowadzącą inwestycję, zarówno ze strony formalnej jak i technicznej. Wszyscy muszą tworzyć jeden zgrany team i każdy musi czuć się odpowiedzialny za to, co tworzymy. Wydaje mi się, że ten cel realizujemy, tak jak to sobie wyobraziliśmy.

- Wspomniał Pan o tym, że budujecie te domy jak dla siebie. A dlaczego nie dla siebie, tylko dla innych?

- Ja swój mały domek już mam. Na razie większy mi niepotrzebny, tym bardziej że wiele podróżuję. Mam wiele pomysłów na biznes i na ten drugi większy dom dla siebie przyjdzie jeszcze czas... (uśmiech)

Więcej informacji na temat inwestycji znajdziecie na stronie internetowej lub pod nr tel. 796 230 784.

---- artykuł promocyjny ---