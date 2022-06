 Jednodniowa wycieczka z Elbląga do Grudziądza – jak ją zaplanować?

Położenie Elbląga jest idealne jeśli chodzi o wypady na krótkie wycieczki. W końcu tak blisko mamy Trójmiasto, Frombork, a nawet Olsztyn. Miastem, do którego można „wyskoczyć”, jest też Grudziądz. Przedstawiamy nasz plan na szybką jednodniową wycieczkę.

Co warto wiedzieć o Grudziądzu przed wyjazdem?

Grudziądz to miasto leżące nas Wisłą, w którym mieszka około 100 tysięcy mieszkańców. Jest nazywane miastem spichrzy i ułanów i rzeczywiście, można tam zwiedzić kilka tego rodzaju budowli. Grudziądz ma jednak do zaoferowania o wiele więcej. Jako byłe miasto krzyżackie może pochwalić się pięknymi zabytkami wykonanymi z cegły i murów obronnych. Znajdziemy tu też ładnie odrestaurowany rynek, urocze knajpki i atrakcje dla dzieci.

Jak dojechać do Grudziądza?

Grudziądz leży w pobliżu autostrady A1 prowadzącej od Gdańska do Torunia, więc dojazd do niego z Elbląga jest bardzo prosty. Do wyboru mamy tutaj 3 trasy, ale żadna z nich nie powinna zająć nam dłużej niż 2 godziny – oczywiście jeżeli jedziemy samochodem. Jeżeli wolimy podróż pociągiem, to nie powinniśmy mieć problemów ze znalezieniem połączeń. Parkowanie w mieście nie jest problematyczne, już obok głównego rynku znajdziemy parking.

Co koniecznie zobaczyć w tym mieście?

Starówka

Radzimy zacząć właśnie od wspomnianego rynku. Jest to oczywiście główna część miasta, która przez lata została ładnie odnowiona. Warto zatrzymać się przy kamienicy nr 20, tzw. „Pod Łabędziem”. Jest to najstarsza kamienica w mieście. Wśród uliczek rynku znajdziemy dużo knajpek i kawiarni, a nawet ulicę z parasolkami.

Stare Spichrze

To właśnie z nich słynie miasto i nic dziwnego – kompleks spichlerzy wygląda imponująco. Ponieważ Grudziądz leży zaraz przy dawnym szlaku handlowym, to był ważnym przystankiem dla statków. Spichlerze od Wisły oddziela mur gruby na 2 metry, który spełniał też rolę obronną. Dzisiaj możemy podziwiać 32 spichlerze, z czego część z nich mieści teraz lokale usługowe. Najlepszy widok na spichlerze będziemy mieli z drugiego brzegu Wisły – polecamy go szczególnie o zachodzie słońca.

Ruiny zamku krzyżackiego

Niestety oryginalny zamek krzyżacki został rozebrany na przełomie XVIII i XIX wieku. Ocalała jedynie Wieża Klimek, znajdująca się w Parku Miejskim (wysadzona przez Niemców, ale odbudowana w 2014). Z Wieży rozciąga się piękny widok na miasto i rzekę. Wieża jest otwarta od 1 kwietnia do 30 września od 9:00 do 20:00 i od 1 października do 31 marca od 9:00 do 18:00. Wstęp na górę jest bezpłatny.

Cytadela

To zabytek, który do dzisiaj pełni funkcję wojskową. Jest bardzo rozległy – jego zwiedzanie może trwać nawet 3 godziny. Na pewno najciekawsze są podziemia cytadeli, które można zwiedzić w wyznaczone dni i godziny.

Grudziądz to miasto dla rowerzystów i spacerowiczów

W Grudziądzu naprawdę nie brakuje ładnych miejsc do spacerowania. Trasa wzdłuż wyspy prowadząca do Bramy Wodnej to na pewno podstawa dla osób kochających spacery. Przez Grudziądz przebiega Wiślana Trasa Rowerowa, dzięki czemu może to być świetny przystanek podczas zwiedzania kujawsko-pomorskiego.

Kiedy warto odwiedzić Grudziądz?

To miasto, które ma wiele do zaoferowania, chociaż oczywiście najwięcej w okresie od maja do września. Już podczas majówki odbywa się tu wiele koncertów i imprez i tak jest przez całe lato. Warto śledzić kalendarz imprez w tym mieście, na przykład na stronie E-Grudziądz.

Gdzie zjeść w Grudziądzu?

Zebraliśmy dla Was listę najlepszych miejsc w Grudziądzu, kiedy złapie Was głód.

Miejsca na obiad:

Kuchnia Pełna Smaku (ul. Długa 2)

Miejsce z typowymi polskimi obiadami w dobrych cenach. Karta zmienia się wraz z sezonami.

Karczma Czarci Młyn (ul. Chełmińska 208)

Kolejne miejsce z typowymi dniami obiadowymi, a przy tym z pięknym ogródkiem.

Kuchnia zagraniczna:

Sayuri Sushi (ul. Sienkiewicza 10)

Jak można się domyślić, restauracja serwuje kuchnię japońską, nie tylko sushi, ale też sajgonki, pierożki i sałatki.

American Burger (ul. Szkolna 11)

Typowy amerykański lokal z szerokim wyborem burgerów.

Desery:

Lodziarnia Torino (Rynek 16)

Rzemieślnicze lody, które można wziąć w rękę albo zjeść w lokalu.

Fado Cafe (ul. Mikołaja Reja 3)

Kolorowe desery i kolorowe wnętrza, idealne na przerwę od zwiedzania.

Czerwony Rower Cafe (ul. Pańska 4)

Zjemy tu ciasto, wypijemy kawę i piwa rzemieślnicze.

Pańska 13 (ul. Pańska 13)

Kawiarnia podaje desery, a poza nimi można zjeść tu kanapki oraz mniejsze dania obiadowe.

Mamy nadzieję, że uzbrojeni w nasz przewodnik zachwycicie się Grudziądzem.