Jesienią zadbaj o zdrowie z biomedicum.pl!

Mamy już jesień, a więc czas, w którym jeszcze bardziej warto zadbać o swoją odporność. Pomogą w tym produkty ze sklepu biomedicum.pl.

Zadbaj o swój organizm

Praca, szkoła, życie towarzyskie i rodzinne – nasza codzienność, pełna różnych aktywności, wymaga dbania o nasze zdrowie. Dzięki suplementom diety, witaminom, ziołom, aminokwasom i minerałom najwyższej jakości, które znajdziemy na biomedicum.pl, nie będziemy musieli obawiać się chłodniejszych, jesiennych dni i zadbamy o nasze samopoczucie.

A skoro mowa o odporności, to do dobroczynnego wpływu witaminy C na nią chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Witamina C, inaczej kwas askorbinowy, jest niezbędny do funkcjonowania naszego organizmu. Nie jest ona jednak, wbrew powszechnej opinii, środkiem łagodzącym objawy przeziębienia. Za to profilaktyczne jej przyjmowanie skraca czas przeziębienia. Do tego ułatwia ona przyjmowanie żelaza, ułatwia proces gojenia się ran, obniża ciśnienie krwi i cholesterolu, jest silnym przeciwutleniaczem i wiele więcej. Warto więc przyjmować ją w postaci suplementów, bo przyswajalność witaminy C naturalnej i syntetycznej są zasadniczo takie same.

Jaką witaminę C wybrać?

Jedną z możliwości jest witamina w postaci kropli lub płynu, co jest łatwym i szybkim sposobem na jej przyjmowanie. Można ją też wtedy dodać do wody, soku czy herbaty, co jest bardzo komfortowym rozwiązaniem.

Inną opcją jest zażywanie witaminy C w kapsułkach, co jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które mają problemy z przełknięciem większych tabletek. Kapsułki można również rozpuścić w wodzie.

Z kolei atutem tabletek jest to, że zapewniają dłuższe działanie, a także mają długi okres przydatności do spożycia. Charakteryzuje je też łatwość przyjmowania ustalonej dawki witaminy.

Możemy też przyjmować witaminę C w proszku – takie suplementy charakteryzuje niska cena, a także – a może przede wszystkim – największa możliwa przyswajalność.

Ostatnia opcja – czyli askrobinian sodu – jest polecana dla osób z wrażliwym układem pokarmowym, cierpiącym z powodu refluksu lub zespołu jelita drażliwego. Askrobinian sodu nie działa bowiem drażniąco na śluzówkę przełyku i żołądka.

Jaką witaminę C wybrać? Po prostu w tej formie, która jest dla nas najwygodniejsza, a także uwzględniać produkty ją zawierające w codziennej diecie. Pełny wybór produktów renomowanych producentów znajdziemy tutaj.

Sprawdź ofertę biomedicum.pl!

Wiele rodzajów witamin, ziół, minerałów, aminokwasów i wiele innych znajdziemy w ofercie internetowego sklepu biomedicum.pl. Wygodnie, w domowym zaciszu możemy dokonać tu zakupów przy użyciu wszystkich dostępnych metod płatniczych. Zakupy objęte są pełną gwarancją producenta, sklep internetowy dokłada też wszelkich starań, by produkty jak najszybciej dotarły do klientów. Zamówienia można również odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym na elbląskiej starówce na ulicy Rzeźnickiej 12-13/B.

Oferta obejmuje markowe produkty takich producentów, jak Swanson, Aura Herbals, Medicaline, Oleofarm, Perma Guard, Puritan's Pride, Visanto, Formeds, MyVita, ViVio i wielu innych.

Nie czekaj i zadbaj o swoje zdrowie już dziś!

