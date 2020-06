Jest Ci potrzebna lodówka? Samsung zaskakuje bogactwem rozwiązań

Wybór odpowiedniego sprzętu AGD nie należy do najprostszych zadań. Tym bardziej że w ostatnich latach na rynku pojawiła się ogromna liczba urządzeń przygotowanych z myślą o konkretnym zastosowaniu i preferencjach klienta. Najlepszym przykładem wyspecjalizowania produktów gospodarstwa domowego może być, stojąca w Twojej kuchni, lodówka. Niezależnie od producenta, przy wyborze lodówki będziesz musiał się wysilić, aby znaleźć ta najlepiej dostosowaną do Twoich potrzeb. Na szczęście, jeśli potrzebna Ci lodówka Samsung ma w swojej ofercie naprawdę interesujące rozwiązania.

Duża, czy mała lodówka? Samsung ma swojej ofercie lodówki w każdym rozmiarze

Rozmiar to pierwsze co powinieneś wziąć pod uwagę przy wyborze Twojej nowej lodówki. Jeżeli dopiero budujesz swoja wymarzona kuchnie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś wybrał dokładnie taki model, jaki najbardziej Ci odpowiada. Jeśli jednak wielkość Twojej kuchni w jakikolwiek sposób Cię ogranicza to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Ten sprzęt jest przygotowywany w naprawdę każdym rozmiarze.

Potrzebna Ci lodówka mała? Samsung ma dla Ciebie odpowiedni model. Dwudrzwiowa lodówka side by side? Samsung proponuje model RS65R54412C lub NRS9182VB. Przykłady bogatej oferty lodówek tej marki znajdziesz na https://www.neo24.pl/duzeagd/lodowki.html?producent=samsung. Jak zatem wybrać najlepszą lodówkę dla siebie?

Co oferuje przykładowa lodówka Samsung? No Frost, kostkarka do lodu lub półkę na wino?

Wybór odpowiedniego sprzętu najlepiej jest uzależnić od funkcji, jakie powinna pełnić Twoja nowa lodówka. Samsung może pochwalić się naprawdę szeroką ofertą tychże – zatem od czego zacząć? Od No Frost, czyli specjalnej technologii wentylacji chłodziarki i zamrażalnika w taki sposób, by na ściankach i produktach nie osadzał się lód.

Innym elementem, bardzo ważnym dla pracy nowoczesnej lodówki, jest kompresor inwerterowy. Sprawdź czy model który oglądasz został w nią wyposażony. To istotne, bo do działania lodówka potrzebuje kompresora, a inwerterowe działają w oparciu o silnik elektryczny zawieszony w polu magnetycznym, a nie o szczotki. Taki sprzęt jest zwyczajnie trwalszy i mnie awaryjny niż kompresory szczotkowe.

Innym dobry przykład ciekawych funkcji to dedykowana półka na wino, która idealnie schłodzi Twoje ulubione roczniki, czy wbudowana kostkarka do lodu. Bardziej nowoczesne modele są także wyposażone w ekran dotykowy służący do ich wygodniej obsługi.

Może potrzebna Ci lodówka do zabudowy? Samsung przygotował również takie

Dla tych, którzy nad funkcjonalność przedkładają estetykę mamy dobrą wiadomość. Niezależnie od tego, czy potrzebny Ci model Side by Side, czy lodówka dwudzrzwiowa, Samsung przygotowuje też modele przeznaczone pod zabudowę. Jak to działa? W przeciwieństwie do typowych modeli wolnostojących, taki sprzęt został przygotowany z myślą o instalacji odpowiednich, estetycznych paneli. Taka lodówka do zabudowy Samsung skutecznie pomoże Ci połączyć piękno z funkcjonalnością.

--- artykuł promocyjny ---