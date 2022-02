Już niebawem wielka rekrutacja na lokalnym rynku pracy!

Szukasz pracy, albo myślisz o zmianie na lepszą? Już niebawem jeden z lokalnych przedsiębiorców rozpocznie wielką rekrutację. To wyjątkowa okazja na stabilną, ale i ciekawą pracę, a przy tym zawodowy rozwój w gronie profesjonalistów.

W obecnych, trudnych i niepewnych czasach coraz większy nacisk stawiamy na równowagę pomiędzy życiem rodzinnym a zawodowym. Świadomie chcemy kształtować te proporcje. Dla wielu z nas, to że mamy pracę, to za mało. Chcemy wykonywać ją z satysfakcją, być spełnieni zawodowo, ale jednocześnie chcemy też, by nasze życie zawodowe i prywatne tworzyło spójną całość. Efekty, satysfakcja i motywacja do pracy zależą w dużej mierze także od ludzi, z którymi tworzymy zespół. Każdy z nas chciałby pracować w wykwalifikowanym i przy tym zgranym zespole. Od 30 lat taki właśnie zespół profesjonalistów tworzy firma Meble - Okmed Demko z Braniewa, uznany producent mebli, który swoje produkty oferuje na rynku polskim, jak i zagranicznym. To firma rodzinna, która powstała dzięki pasji, pracowitości i wytrwałości jej założycieli. Została zbudowana i oparta na tradycyjnych wartościach, którym warto zaufać. To również sprawia, że sprawnie i szybko przystosowuje się ona do zmian, jakie dyktuje rynek. Firma rozwija się nawet w tak trudnych czasach, jak pandemia. Firma Meble - Okmed Demko jest jednym z lokalnych przedsiębiorstw, który oferuje swoim pracownikom stabilne zatrudnienie, przyjazne środowisko pracy, nieustany rozwój zawodowy, pracę pełną wyzwań w zespole profesjonalistów.

Spółka zajęła trzecie miejsce w okręgowym etapie ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”, co dobitnie potwierdza, że tworzy ona odpowiednie warunki pracy dla swoich pracowników. Na przestrzeni wielu lat swojej działalności firma była nagradzana wielokrotnie. Do jednych z ważniejszych wyróżnień należy zaliczyć nagrodę „Żagiel Rozwoju”, którą otrzymała podczas 43. edycji Międzynarodowych Targów Meblowych w Ostródzie. W czerwcu 2019 roku firma otrzymała jeden z najważniejszych certyfikatów w przemyśle meblowym Certyfikat FSC® Chain of Custody, potwierdzając tym samym, że wspiera rozwój odpowiedzialnej gospodarki leśnej, a swoją działalność gospodarczą prowadzi z troską i szacunkiem dla środowiska naturalnego. Bardzo ważny dla firmy jest wkład w rozwój miasta i regionu. Spółka aktywnie działała na rzecz lokalnej społeczności wspierając powiatową Straż Pożarną, szkoły podstawowe, Środowiskowy Dom Samopomocy w Żelaznej Górze, Związek Harcerstwa Polskiego w Braniewie oraz lokalne drużyny sportowe. Uczestniczyła również w zbiórce pieniędzy na remont jednego z największych zabytków Braniewa. Firma inicjuje i angażuje się w liczne akcje charytatywne.

Ciągły rozwój i patrzenie w przyszłość to jeden z głównych celów firmy Meble – Okmed Demko.

- W 2021 roku firma obchodziła 30-lecie swojej działalności biznesowej. Rozwijamy biznes dostarczając nasze produkty klientom w kraju oraz na świecie. Nieustannie inwestujemy w celu jak najlepszego spełnienia potrzeb i oczekiwań rynku, czego przykładem jest zakończona budowa nowego zakładu, która umożliwia m in. produkcję i magazynowanie mebli w innowacyjnych technologiach produkcyjno-logistycznych na powierzchni 32 000 m2 - mówi członek spółki Andrzej Demko.

Już niebawem firma Meble - Okmed Demko uruchomi produkcję w nowym zakładzie w Braniewie. Planuje zatrudnienie stu nowych pracowników różnego szczebla, jak również uzupełnienie innych wydziałów firmy. Więcej informacji o wielkiej, marcowej rekrutacji już wkrótce będzie można znaleźć na stronie firmy www.mebleokmed.pl oraz w jej mediach społecznościowych. Zapraszamy do ich śledzenia.

---artykuł promocyjny---