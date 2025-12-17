JYSK dla lokalnej społeczności

JYSK to międzynarodowa sieć handlowa o skandynawskich korzeniach, która jednocześnie silnie angażuje się w życie lokalnych społeczności tam, gdzie działają jej sklepy. Tak stało się też w Elblągu - 15 grudnia firma wsparła Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Zobacz zdjęcia.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu otrzymało wsparcie od firmy JYSK, która w tym przedświątecznym czasie przekazała najbardziej potrzebne artykuły podopiecznym dwóch placówek: Domowi Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi oraz Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

- Wiele z tych rzeczy to artykuły, w których przecież na co dzień się specjalizujemy – tłumaczy zaangażowanie JYSK w pomoc Dawid Sobol, kierownik sklepu przy ul. Królewieckiej.

15 grudnia, a więc niedługo przed świętami, odbyło się przekazanie wszystkich artykułów. Przekazane produkty to m in. materace, kołdry i poduszki, pościele oraz ręczniki mające realnie pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

- Co roku staramy się wspomóc takie miejsca, gdzie są osoby, które nie mają wsparcia m.in. w swoich środowiskach rodzinnych – podkreśla Gabriela Zimirowska, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. – Dlatego przed świętami od wielu lat pozyskujemy rzeczy, które szybko się zużywają: pościele, ręczniki, materace. To są ogromne koszty, więc robimy m. in. zbiórki w szkołach i prosimy o wsparcie firmy. Od lat współpracujemy m. in. z JYSK, który odpowiada na takie lokalne potrzeby – podkreśla nasza rozmówczyni.

Podczas przekazania darów firmę JYSK Elbląg Królewiecka reprezentował Dawid Sobol, kierownik sklepu, natomiast Regionalne Centrum Wolontariatu Gabriela Zimirowska. Jak podkreślano podczas spotkania, współpraca biznesu z organizacjami społecznymi ma ogromne znaczenie dla skutecznego niesienia pomocy.

– Z perspektywy JYSK przy ul. Królewieckiej w Elblągu wsparcie podopiecznych lokalnych placówek jest bardzo ważne. Cieszymy się, że mogliśmy choć w niewielkim stopniu odpowiedzieć na tak duże i liczne potrzeby. Pomoc i włączanie się do takich akcji, wspieranie wolontariatu przez instytucje handlowe jest kluczowa, aby miejsca pomocy były w pełni zagospodarowane, a podopieczni mieli realne szanse na uzyskanie wsparcia – zaznaczył Dawid Sobol.

Nasz rozmówca zachęca także inne firmy, instytucje, szkoły i osoby prywatne do współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu.

JYSK

Królewiecka 215, Elbląg

strona internetowa sieci