 Kiedy możesz potrzebować angielski korepetycje?

Korepetycje to bardzo zaawansowany sposób na naukę czegoś nowego, w szczególności języka angielskiego. Dowiedz się, kiedy może Ci się przydać korepetycje z angielskiego i jakie są zalety.

Korepetycje angielskiego online - czy to rozwiązanie dla Ciebie?

Możliwości nauki języka angielskiego jest coraz więcej: od samodzielnej nauki przy użyciu filmów po obozy językowe z całkowitym zanurzeniem w środowisku. Oczywiście każdy format ma swoje wady i zalety, wszystko zależy od celów, jakie chcesz osiągnąć.

Ogólnie rzecz biorąc, wiele osób może potrzebować korepetycje angielski. Dzieciom czasami dużo łatwiej jest nauczyć się czegoś nowego na lekcjach prywatnych, niektórym trzeba się uczyć do egzaminu, a inni po prostu chcą nauczyć się czegoś nowego. Dziś znalezienie dobrego korepetytora nie stanowi problemu, zwłaszcza że popularna stała się forma nauczania angielski korepetycje online. Ten rodzaj korepetycji jest odpowiedni dla tych, którzy nie mają dużo wolnego czasu lub chcieliby uczyć się z native speakerem. Forma online umożliwia naukę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, a opiekunem może być osoba z innego kraju. Dzisiaj przyjrzymy się szczegółowo, kiedy możesz potrzebować korepetytora i jak zrozumieć, że naprawdę go potrzebujesz.

Kiedy ludzie zwracają się o pomoc do korepetytorów?

Jest wiele powodów, dla których warto uczyć się języka angielskiego. Można jednak łatwo wyróżnić 5 głównych.

Chęć przełamania bariery językowej

Bariera językowa jest bardzo częstym problemem wśród uczniów rosyjskojęzycznych, który występuje nawet wśród osób o średnim lub wysokim poziomie znajomości języka. Można to pokonać tylko wtedy, gdy zapewnisz sobie ciągłą praktykę mówienia. W przypadku native speakera jest to znacznie łatwiejsze do osiągnięcia, ponieważ nie masz już możliwości posługiwania się językiem rosyjskim. Oczywiście na początku pojawi się zawstydzenie i strach przed popełnieniem błędu, ale dość szybko przekonasz się, że komunikacja z native speakerem wcale nie jest straszna, nawet jeśli Twój poziom jest daleki od ideału.

Do dogłębnej nauki języka

Załóżmy, że mówisz już dobrze po angielsku i potrafisz nawet oglądać filmy lub seriale w oryginale. Czy zauważyłeś, że nie zawsze pojmujesz znaczenie, nawet jeśli wszystkie słowa są dla Ciebie jasne? Faktem jest, że w języku angielskim idiomy, slang i inne subtelności językowe odgrywają dużą rolę, co dla osoby rosyjskojęzycznej może wydawać się niezrozumiałe i pozbawione znaczenia. Dotyczy to także humoru i gier słownych, które gubią się w tłumaczeniu. W takich momentach korepetytor native speaker jest po prostu niezastąpiony.

Doskonała wymowa

Im częściej słuchasz obcej mowy, tym bardziej znajome stają się dźwięki i intonacje i tym łatwiej je odtworzyć. Dlatego jeśli chcesz pozbyć się zbyt polskiej wymowy, śmiało zapisz się na angielski korepetycje z Amerykaninem lub Anglikiem! Nie oznacza to jednak, że po lekcjach z nauczycielem z Wielkiej Brytanii zaczniesz mówić jak angielski gentleman (lub dama) – można to osiągnąć tylko wtedy, gdy celowo zrobisz to z odpowiednim specjalistą. Ale na pewno zaczniesz poprawnie wymawiać wszystkie litery i dźwięki, poczujesz „melodię” języka i będziesz w stanie jasno i pięknie wyrazić swoje myśli.

W przygotowaniu do egzaminów wstępnych

Kolejnym głównym powodem zapisać się na korepetycje z angielskiego jest przygotowanie do egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych na uczelniach, na których rywalizacja to czasem nawet kilkudziesięciu kandydatów na jedno miejsce. Aby zdobyć upragnione miejsce, nie wystarczy być „silnym”, mądrym i odnoszącym sukcesy studentem; ważną częścią sukcesu jest znajomość struktury egzaminu i rodzajów pytań. Na przykład wiele szkół wykorzystuje testy sprawdzające potencjał akademicki ucznia, takie jak UKISET czy CAT4, do których przygotowanie wymaga nauczyciela znającego specyfikę tych testów. Często studenci znają materiał, ale słabo znają techniki egzaminacyjne, nie potrafią przeprowadzić kompetentnej analizy i poprawnie ułożyć swojej odpowiedzi. Wszystko to w ograniczonym czasie i w stresującej atmosferze.

Chęć nauczenia się myślenia językiem

Kiedy mówimy o zajęciach z native speakerami, zwykle mamy na myśli metodę komunikacyjną, ponieważ z niej korzysta większość nauczycieli anglojęzycznych. Takie podejście do nauczania jest odpowiednie dla wszystkich osób, które chcą nie tylko nauczyć się języka, ale nauczyć się w nim myśleć. Dlatego, jeśli chcesz od razu formułować swoje myśli po angielsku i swobodnie komunikować się z obcokrajowcami, to przyjrzyj się bliżej nauce z native speakerami.

Co wybrać korepetycje angielskiego online czy offline?

Wybierając korepetytora zadaj sobie kilka pytań:

Dlaczego potrzebuję angielskiego; Gdzie dokładnie zastosuję tę wiedzę; Ile jestem skłonny wydać na usługi korepetycji; Ile czasu zajmuje osiągnięcie celu: nauczenie się określonego materiału, udoskonalenie języka mówionego lub poprawa gramatyki?

Różne formaty lekcji mają swoje zalety i wady. Biorąc udział w korepetycje angielskiego online, nie musisz nigdzie wyjeżdżać ani podróżować. W końcu podróż może zająć dużo czasu i wysiłku, a w rezultacie motywacja spada. Zajęcia online są dostępne z lektorami z całego świata. Możesz uczyć się w dowolnym dogodnym terminie, a koszt takich kursów jest niższy niż osobiste spotkania z nauczycielem.

Zajęcia offline też mają swoje zalety: nie będzie żadnych usterek technicznych, a będzie poczucie zaangażowania w proces dzięki obecności lektora na żywo. Wygodniejsze dla nauczyciela będzie także posługiwanie się na zajęciach językiem migowym oraz dodatkowymi materiałami: książkami i tabelami.

Korzyści z nauki z lektorem języka angielskiego

O tym, że angielski jest językiem świata, mówiono setki razy. Ale to prawda. Angielski jest językiem komunikacji na świecie. Dzięki niemu nigdy nie zgubisz się w żadnym kraju. Ucząc się pod okiem korepetytora zyskujesz dodatkowo następujące korzyści:

Wsparcie na każdym etapie. Przez całą lekcję uwaga nauczyciela będzie skupiona tylko na jednym uczniu. Nauczyciel zawsze pomoże i podpowie jak wybrać odpowiedni przedimek lub wymówić nieznane słowo. Nie będzie się śmiał ani po prostu poprawiał bez podania powodu; Stała praktyka mówienia. Głównym problemem związanym z nauką języka angielskiego w szkołach i grupach jest to, że wiele osób boi się mówić. Wstydzą się popełnić błąd, dlatego milczą przez całą lekcję. Podczas nauki z korepetytorem nawet „cisi” zaczynają aktywnie rozmawiać; Przejrzysty program szkoleniowy. Nie podążasz za podręcznikiem. Nauczyciel ustala harmonogram zajęć specjalnie dla ucznia. Co więcej, jeśli opuścisz lekcję, nadrobisz to następnym razem, a nie tylko przejdziesz do innego tematu; Wysoka motywacja. Wielu uczy się w grupach, w których gromadzą się uczniowie o różnym poziomie wiedzy. W rezultacie ludzie sukcesu po prostu nie są zainteresowani, ponieważ wiedzą wszystko, a ludzie, którzy odnoszą sukcesy, po prostu nie są zainteresowani, ponieważ niczego nie rozumieją. Tutor ułoży program szkoleniowy specjalnie dla swojego ucznia.

Co jeszcze warto wiedzieć

Korepetycje angielski ma wiele zalet, ale są też wady, które należy wziąć pod uwagę. Często uczniowie tak przyzwyczajają się do swojego nauczyciela, do jego sposobu mówienia i komunikowania się, że w przyszłości mogą mieć trudności z porozumiewaniem się w języku angielskim z innymi ludźmi. Częściej komunikuj się z innymi ludźmi po angielsku.

Jeśli chcesz osiągać dobre wyniki w nauce, poświęć dużo czasu na samodzielną pracę. Czytaj książki, wiadomości w języku angielskim, znajdź przyjaciół, z którymi możesz się porozumieć i zastosować zdobytą wiedzę. W drodze do pracy, szkoły czy na uczelnię możesz posłuchać nagrań audio z native speakerami oraz audiobooków. A w domu możesz oglądać filmy szkoleniowe.