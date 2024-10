 Kiedy zdecydować się na hybrydową pompę ciepła?

Hybrydowa pompa ciepła to doskonałe rozwiązanie dla osób planujących modernizację systemu grzewczego. Ale czy tylko dla nich? Jak to urządzenie sprawdzi się w nowych budynkach? Czy efektywnie ogrzeje dom zlokalizowany w chłodniejszym rejonie np. w górach? Czytaj dalej i dowiedz się, czy warto zainwestować w tę nowoczesną technologię.

Wyróżnikiem hybrydowych pomp ciepła Immergas jest połączenie pompy ciepła z kotłem kondensacyjnym. Mówiąc inaczej: integracja dwóch różnych źródeł ciepła — tradycyjnego gazowego i nowoczesnego z OZE — w jednym systemie ogrzewania. Co daje takie połączenie? Przede wszystkim oszczędność miejsca, czasu i pieniędzy.

Miejsca, ponieważ komponenty niezbędne do pracy zarówno pompy, jak i kotła gazowego mieszczą się w tych samych obudowach. Jedna zlokalizowana jest na zewnątrz budynku, druga w środku. Czasu, gdyż instalacja całego systemu jest znacznie prostsza i szybsza niż w przypadku osobnych urządzeń do ogrzewania. Mniej czasu potrzeba także na jego konserwację. Temat oszczędności pieniędzy wymaga natomiast rozwinięcia.

Hybrydowa pompa ciepła, czyli jak zautomatyzować oszczędzanie

Hybrydowa pompa ciepła może ogrzewać dom na dwa sposoby: przy użyciu pompy ciepła, która czerpie ciepło z powietrza na zewnątrz budynku lub przy pomocy kotła kondensacyjnego podłączonego do źródła gazu. Oznacza to, że łączy zalety obu systemów:

pompy ciepła, wykorzystując energię cieplną z otoczenia, charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacyjnymi . Są przy tym niezwykle energooszczędne, więc do działania zużywają relatywnie niewiele prądu;

. Są przy tym niezwykle energooszczędne, więc do działania zużywają relatywnie niewiele prądu; pompy mogą być używane do ogrzewania lub chłodzenia budynku oraz dostarczania ciepłej wody użytkowej. Są dzięki temu bardzo wszechstronne ;

; wykorzystanie do ogrzewania OZE sprawia, że pompy ciepła to niezwykle ekologiczne rozwiązanie pomagające np. redukować emisję dwutlenku węgla;

pomagające np. redukować emisję dwutlenku węgla; kotły kondensacyjne są bardziej efektywne energetycznie niż tradycyjne kotły gazowe, ponieważ wykorzystują ciepło ze spalin;

niż tradycyjne kotły gazowe, ponieważ wykorzystują ciepło ze spalin; kocioł kondensacyjny można łatwo zintegrować z istniejącym systemem grzewczym , przez co świetnie nadaje się do modernizowanych budynków, w których dotychczasowe źródło ciepła było mało efektywne;

, przez co świetnie nadaje się do modernizowanych budynków, w których dotychczasowe źródło ciepła było mało efektywne; duża kubatura budynku, lokalizacja nieruchomości na tzw. biegunie zimna, konieczność szybkiego nagrzania domu — dobrze dobrany kocioł kondensacyjny bardzo skutecznie radzi sobie w takich warunkach.

Jedną z najważniejszych cech hybrydowej pompy ciepła jest możliwość dynamicznego przełączania się między źródłami w zależności od aktualnych warunków atmosferycznych oraz tego, która forma ogrzewania jest w danym momencie bardziej opłacalna. Dzięki temu, po zaprogramowaniu urządzenia, automatycznie dba ono o komfortową temperaturę w pomieszczeniach, a oszczędności generują się same.

Kiedy najlepiej zainwestować w hybrydową pompę ciepła?

Jak już wspomniano, hybrydowa pompa ciepła to świetne rozwiązanie do modernizowanych budynków, do których jest już doprowadzony gaz. Często zdarza się, że zastane instalacje nie wymagają istotnych przeróbek, a montaż nowego urządzenia przebiega bardzo sprawnie.

Inwestycja w hybrydową pompę ciepła jest szczególnie opłacalna, gdy dotychczasowe źródło ciepła było mało efektywne, wskutek czego generowało bardzo wysokie rachunki za ogrzewanie. Hybrydowe pompy ciepła Immergas z serii MAGIS COMBO cechują się wysoką klasą efektywności energetycznej rzędu A+++ (MAGIS COMBO 6 V2 dla temp. zasilania 35°C, A++ dla temp. zasilania 55°C). Wspomniana pompa ciepła cechuje się również wysokim współczynnikiem COP w warunkach A7/W35 na poziomie 4,92. Coefficient of Performance — w skrócie COP — to współczynnik wydajności cieplnej, czyli najważniejszy parametr określający efektywność energetyczną pomp ciepła. Informuje on o tym, ile jednostek ciepła jest wytwarzanych przez urządzenie na każdą jednostkę zużytej do tego energii elektrycznej. COP równe 4,92 oznacza, że na 1 kW zużytej energii elektrycznej, urządzenie to generuje 4,92 kW ciepła.

Hybrydowa pompa ciepła to też świetne rozwiązanie dla osób, które na skutek wprowadzanych przepisów prawnych zmuszone są zmienić dotychczasowe, nieekologiczne źródło ciepła na bardziej przyjazne dla środowiska urządzenie. Warto wiedzieć, że na pompy ciepła Immergas można otrzymać dofinansowanie z takich programów jak „Czyste Powietrze”. Urządzenia te są obecne na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), co jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się o dotację na ich zakup i montaż.