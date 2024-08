 KODANO Optyk świętuje otwarcie ponad 100 salonów! Skorzystaj z mega rabatów!

Mamy już ponad 100 salonów KODANO Optyk w całej Polsce! Z tej okazji czeka na Ciebie świetna oferta! Tylko teraz w salonach KODANO Optyk możesz kupić wybrane, kompletne okulary korekcyjne aż 60% taniej!

Salony KODANO Optyk są obecne w ponad 100 lokalizacjach - zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach, dzięki czemu zapewniamy szeroki dostęp do naszych usług klientom z całej Polski. Jako lider w branży optycznej oferujemy bogaty wybór stylowych i funkcjonalnych oprawek, które spełnią Twoje najwyższe oczekiwania. W KODANO Optyk najważniejsze jest dla nas, aby każdy znalazł idealnie dopasowane okulary – bez względu na wiek, styl czy indywidualne potrzeby. Nie wiesz co będzie Ci pasować? Bez obaw! Nasi doświadczeni specjaliści zapewnią profesjonalne doradztwo, gwarantując komfort noszenia nowych okularów oraz doskonałą jakość widzenia.

Warto dodać, że we wszystkich salonach KODANO Optyk można skorzystać z usługi profesjonalnego badania wzroku. Doświadczony personel, najnowocześniejszy sprzęt i komfortowe warunki – to wszystko czeka na Ciebie w salonach KODANO Optyk. Co więcej, przy zakupie okularów korekcyjnych, badanie wzroku jest wliczone w cenę! Zaufaj naszym ekspertom i już dziś zatroszcz się o komfort swojego widzenia.

Odwiedź salon KODANO Optyk w Elblągu:

- Salon KODANO Optyk Centrum Handlowe Ogrody, tel. 511 123 985

Na co warto zwrócić uwagę, wybierając idealne okulary?

Lato to doskonały moment na odświeżenie swojego wizerunku i wyrażenie siebie poprzez stylowe dodatki. Okulary korekcyjne mogą pełnić nie tylko funkcję poprawy wzroku, ale także stanowić modny akcent, który doda Ci pewności siebie i podkreśli Twoją indywidualność.

Kolory, które przyciągają uwagę!

W tym sezonie dominują nasycone, wyraziste kolory, które doskonale wpisują się w letnią atmosferę. Popularne będą oprawki w odcieniach energetycznej czerwieni, głębokiego kobaltu oraz soczystej zieleni. Dla osób preferujących bardziej stonowane barwy, klasyczne czernie i brązy również pozostają na topie.

Modne kształty.

Lato 2024 to powrót do klasyki z nowoczesnym akcentem. Na topie są retro kształty, takie jak okrągłe okulary inspirowane stylem lat 70-tych oraz ponadczasowy model "kocie oczy" z charakterystycznie wyciągniętymi rogami. Dla miłośników minimalistycznych rozwiązań, w modzie pozostają oprawki o prostych, geometrycznych liniach.

Lato to doskonały czas, aby eksperymentować ze swoim wyglądem i odkrywać nowe trendy. Skorzystaj z promocji -60% rabatu na wybrane okulary korekcyjne z okazji 100 salonów KODANO Optyk i wybierz okulary, które najlepiej oddają Twój styl!

