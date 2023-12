 Konto bankowe - na co zwrócić uwagę?

Konto bankowe jest dziś nieodłącznym elementem życia. Korzystają z niego niemal wszyscy, pomaga w bezpiecznym zarządzaniu finansami, pozwala na dokonywanie płatności i zakupy online. Banki oferują różnego rodzaju konta bankowe, dlatego ciężko wybrać najlepsze. Na co zwrócić uwagę, wybierając konto osobiste?

Co to jest konto bankowe?

Konto bankowe to produkt, bez którego trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym jest konto osobiste, czyli inaczej ROR. To produkt bankowy, przeznaczony dla szerokiej grupy odbiorców. Służy do gromadzenia i zarządzania środkami finansowymi, ułatwia prowadzenie transakcji tj. przelewy, wpłaty, płatności kartą. Konta osobiste mogą założyć osoby pełnoletnie lub młodsze, za zgodą opiekunów.

Rodzaje kont bankowych

Istnieje wiele rodzajów kont bankowych, dlatego każdy może dobrać produkt dopasowany do swoich potrzeb. Podstawowe rodzaje kont to:

Konto osobiste – mogą korzystać z niego osoby fizyczne, już od 18 roku życia. Jest przeznaczone do wykonywania codziennych operacji, robienia i otrzymywania przelewów. Osoby młodsze, między 13 a 18 rokiem życia mogą wybrać konto dla młodych.

Konto firmowe – jest przeznaczone dla osób, prowadzących własną działalność.

Konto oszczędnościowe – to produkt przeznaczony do gromadzenia środków finansowych. Ma najczęściej wyższe oprocentowanie niż konto osobiste, pozwala odłożyć pieniądze na określony cel.

Konto walutowe – służy do przechowywania pieniędzy w obcej walucie, jest połączone z kontem osobistym. Jest polecane dla osób, które pracują za granicą lub prowadzą międzynarodowe transakcje.

Podstawowe cechy konta bankowego

Konta bankowe mogą różnić się funkcjami, które posiadają. Osoby, które szukają oferty idealnej dla siebie, powinny porównać oferty banków i zwrócić uwagę na to, co dane konto oferuje. Pomocne mogą być porównywarki, dostępne w internecie https://sprawdzonekonto.pl/konta-osobiste/.

Podstawowe funkcjonalności, które powinno posiadać konto to:

otrzymywanie przelewów na konto,

możliwość wykonywania przelewów,

możliwość płatności kartą płatniczą,

możliwość płatności w internecie,

wypłaty z bankomatów,

ustalenie stałych przelewów i odbiorców,

możliwość otwarcia konta walutowego i rachunku oszczędnościowego,

logowanie się do profilu zaufanego.

W obecnych czasach, kiedy życie przeniosło się do internetu, ważna jest możliwość zarządzania kontem za pomocą aplikacji mobilnych. Wiele banków pozwala również na zdalne założyć konto osobiste, bez konieczności wizyty w placówce bankowe. To bardzo wygodne i lubiane rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas.

Najlepsze konto bankowe – jak wybrać?

Wybór konta bankowego nie jest łatwy, banki kuszą promocjami, zachęcają do wybrania reklamowanego produktu. Z decyzją o wyborze konta nie należy się śpieszyć. Warto skorzystać z narzędzi, które pomogą dokonać wyboru. Przydatne mogą być rankingi i porównywarki kont bankowych https://sprawdzonekonto.pl/. Dzięki nim można szybko porównać elementy, które są najistotniejsze. Wybierając konto, warto sprawdzić:

Opłaty za prowadzanie rachunku płatniczego – niektóre banki oferują całkowicie bezpłatnie prowadzenie konta, inne pobierają opłaty. Przed podpisaniem umowy warto to sprawdzić i dowiedzieć się, jakie wymagania ma dany bank. Czy bank pobiera opłatę za wydanie oraz korzystanie z karty debetowej, czy wymaga przeprowadzenia określonej ilości transakcji bezgotówkowych? To ważne elementy, na które warto zwrócić uwagę.

Bankowość online – dla wielu osób to bardzo ważny czynnik, wpływający na wybór konta. Korzystanie z konta za pomocą aplikacji jest niezwykle wygodne, ułatwia codzienne funkcjonowanie, zapewnia dostęp do pieniędzy przez 24/h. Dzięki bankowości elektronicznej można mieć stały dostęp do salda rachunku płatniczego, konto online daje możliwość zmiany limitów do płatności bezgotówkowych czy złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Dostęp do bankomatów – to bardzo ważne, ponieważ czasami konieczna jest szybka wypłata gotówki. Niektóre banki oferują bezpłatną wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów, inne pobierają opłaty za korzystanie z bankomatu innego banku.

Zakładanie konta – coraz więcej banków pozwala na założenie i zarządzanie kontem zdalnie, bez wizyty w banku. Warto to sprawdzić i dopasować do swoich potrzeb.

Obsługa klienta – są sytuacje, kiedy osobiste spotkanie z konsultantem jest bardzo potrzebne. Zakładając konto, warto sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy oddział banku i w jakich godzinach przyjmuje klientów.

Konto bankowe jest niezbędne w obecnych czasach. Warto przeanalizować ofertę banków i wybrać taki produkt, który będzie miał potrzebne funkcjonalności oraz pozwoli na wygodne robienie operacji płatniczych.

