Kontrakt Messiego wciąż pod znakiem zapytania

Mistrzostwa Europy oraz Copa America trwają w najlepsze, za tym stoi jednak jedna nierozwikłana zagadka, a mianowicie fakt, że od paru dni jeden z najlepszych piłkarzy świata jest bez klubu. Argentyńczyk, który może się pochwalić świetnymi statystykami grając na mistrzostwach obu Ameryk, aktualnie nie ma podpisanego kontraktu z żadną z drużyn.

Mowa tu oczywiście o niezwykle utalentowanym Leo Messim, któremu wygasła parę dni wcześniej umowa z FC Barceloną. Co wiadomo o jego przyszłości? Jaki plan na powrót Messiego ma Barcelona? Przedstawiamy aktualne informacje na temat przyszłości wielokrotnego zdobywcy Złotej Piłki.

Barcelona zrobi wszystko, żeby 34-latek pozostał?

Kontrakt Leo Messiego z klubem z Camp Nou obowiązywał do 30 czerwca. Od 1 lipca legenda drużyny z Katalonii jest wolnym zawodnikiem. Taka sytuacja jest raczej rzadko spotykana na takim poziomie. Fani FC Barcelony mają jednak nadzieję, że władze są w stanie doprowadzić do tego, że Messi pozostanie w zespole. Optymizmem może napawać fakt, że prezesem klubu został - Joan Laporta, który obiecał, że jest w stanie zrobić naprawdę wiele, aby zawodnik pozostał na największym stadionie na świecie. Obie strony nie mogą jednak wciąż dojść do porozumienia. Bądź na bieżąco ze SPORT BETFAN i dowiedz się jak potoczą się losy Messiego.

Odejście zawodników receptą na sukces?

Coraz częściej słychać głosy, że klub ze stolicy Katalonii mieliby opuścić Miralem Pjanić oraz Samuel Umtiti. Według Mundo Deportivo, władze Barcelony miałyby pozwolić nawet na wolny transfer tych piłkarzy. W ten sposób zyskają oni więcej wolnych pieniędzy na płacę m.in. dla Leo Messiego. Według Mundo, pozyskaniem Pjanicia są zainteresowane dwa włoskie kluby - Inter Mediolan oraz Juventus Turyn. Sam zawodnik jednak nie jest chętny do opuszczenia drużyny Ronalda Koemana, której chce udowodnić, że zasługuje na więcej zaufania oraz częstsze miejsce w pierwszym składzie.

A może przenosiny do stolicy Francji?

Najczęstszym zespołem wymienianym w aspekcie pozyskania Argentyńczyka jest Paris Saint-Germain. I tutaj nie będzie problemu z wysokimi wymaganiami płacowymi Messiego, bowiem właścicielami zespołu z Parc des Princes są szejkowie z Qatar Sport Investments, którzy niejednokrotnie pokazali, że limity pieniężne dla nich nie istnieją. PSG jest wyjątkowo aktywne w tym okienku, pozyskali oni bowiem m.in Georginio Wijnalduma z Liverpoolu, a na ich celowniku są także Achraf Hakimi, Sergio Ramos czy Gianluigi Donnarumma. Według dziennikarzy jednak, scenariusz przenosin Messiego do Paryża jest bardzo mało realny i do tego transferu nie dojdzie.

Konkrety już niedługo? Po Copa America ma być wszystko wiadomo

Według doniesień ESPN, negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu Argentyńczyka mają przyspieszyć po Mistrzostwach, zarówno Europy, jak i za Atlantykiem. Poprzednia umowa 34-latka z Barceloną opiewała na kwotę 500 milionów euro przez cztery lata. W tej chwili będąca w zadłużeniu drużyna Barcelony nie jest w stanie pozwolić sobie na tak duże wydatki. Zarząd jednak próbuje przekonać Messiego do pozostania, otrzymaniem poważniejszej funkcji po zakończeniu kariery.

Zespół grający na Camp Nou musi pamiętać także o zachowaniu zasad Finansowego Fair Play, którego limit wydatków drużyn jest obliczany na podstawie poszczególnych budżetów. Dla FC Barcelony wyniesie on 347 milionów euro. Jest to zdecydowanie mniejsza kwota niż w poprzednim roku. W wyniku sytuacji pandemicznej na świecie, LaLiga zarządziła, że kluby mogą zainwestować 25% kwoty, którą zdobęda na sprzedaży zawodników oraz obniżce płac piłkarzy.