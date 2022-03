 Kosmetyki dla mężczyzn - 3 produkty niezbędne w codziennej pielęgnacji

Duża część mężczyzn posiada niewiele produktów kosmetycznych. Są one jednak potrzebne w tym samym stopniu, jak kobietom. Czym różni się męska skóra od damskiej, a także jak wybrać najlepsze środki do codziennej pielęgnacji? Podpowiadamy.

Jakie są różnice w skórze mężczyzn i kobiet?

Najważniejszą różnicą pomiędzy skórą panów i pań jest jej grubość. W przypadku mężczyzn jest ona o 25% grubsza od kobiecej. Posiada również więcej gruczołów, dzięki którym pierwsze zmarszczki pojawiają się nieco później. Ma to jednak swoją wadę - zwiększona jest przez to skłonność do występowania zaskórników.

Nieprawidłowo pielęgnowana skóra jest częściej przesuszona. Mogą także wystąpić problemy z jej nadwrażliwością. Panowie regularnie golą brody lub wąsy, a proces ten dodatkowo zmniejsza grubość warstwy rogowej naskórka. Sprzyja to podrażnieniom, które można jednak wyeliminować odpowiednimi kosmetykami pielęgnującymi. Idealne produkty dla mężczyzn można znaleźć na stronie https://www.drmaxdrogeria.pl/mezczyzna.

Jakie kosmetyki dla mężczyzny wybrać?

Pielęgnacja męskiej skóry powinna uwzględniać różnice w jej budowie. Warto jest także dobrać kosmetyki do rodzaju i aktualnego stanu cery. Po każdym goleniu warto jest zastosować krem nawilżający. Ma on właściwości kojące, a także zredukuje niechciane podrażnienia i usprawni odbudowę naturalnej bariery ochronnej. Panowie zazwyczaj preferują lekkie konsystencje. Takiego typu kosmetyki nie przyczyniają się do powstawania zaskórników, a produkty szybko się wchłaniają. Regularnie stosowane kremy nawilżające mają również właściwości seboregulujące. Oznacza to, że nawet cera skłonna do przetłuszczania nie będzie obciążona.

Odpowiednie oczyszczenie skóry nie powinno bazować na używaniu klasycznego mydła. Nie sprawdzi się ono w przypadku pielęgnacji męskiej, jak i damskiej. Dla panów zalecane są żele oczyszczające oraz tonizujące. Są delikatne dla naskórka, nie przesuszają go, a jednocześnie dbają o jego prawidłowy poziom pH. Mimo, że takie produkty są bogate w wartościowe składniki, nie przeciążają go, a pozwalają chłonąć dobroczynne witaminy.

Zaczerwienienia powstałe po goleniu mogą być spowodowane przejściowym podrażnieniem. Jeśli utrzymują się dłużej, może to świadczyć o początku trądziku różowatego. Szczególnie w przypadku panów może mieć on silny i nieprzyjemny przebieg. Z tego powodu warto, by mężczyźni stosowali kremy na dzień i na noc. Szczególnie te drugie zredukują podrażnienia, a także napięcie naskórka, które wynika z jego przesuszenia. Zmniejszy także problem rozszerzonych naczyń krwionośnych. Wszystkie wymienione produkty są dostępne na stronie https://www.drmaxdrogeria.pl/.

---materiał partnera---