Ashwagandha to roślina zielarska, z której mieszkańcy Dalekiego Wschodu korzystają od tysięcy lat. Stosują ją intuicyjnie w celu poprawy funkcji poznawczych i zwiększenia wydolności organizmu. Witania ospała jest krzewem, który dostosował się do suszy, dlatego rośnie na terenie Indii, Chin, Pakistanu, Iranu i Sri Lanki, gdzie panują trudne warunki. Jej korzeń uchodzi za cenny surowiec zielarski. Obfituje w witanolidy oraz inne substancje, które wspierają samopoczucie i zdrowie człowieka. Kto powinien się zastanowić nad zakupem Ashwagandhy?

Zgubne skutki stresu, z którymi boryka się współczesny człowiek

Przewlekły stres stanowi ogromny problem w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie tempo życia jest szybkie. Wiele osób cierpi z powodu napięcia nerwowego wywołanego przez niepewność. Dawniej kortyzol (hormon stresu) pomagał człowiekowi w szybkiej reakcji na potencjalne zagrożenie. Dziś niebezpieczeństwo rzadko jest realne, ale niepokojące sygnały uruchamiają ten sam mechanizm obronny. Skutkuje to pogorszeniem nastroju i funkcji poznawczych. Prowadzi do spadku odporności, rozwoju chorób krążenia i neurodegeneracyjnych. Stres można zniwelować, stosując ashwagandhę.

Ashwagandha – na czym polegają jej właściwości adaptogenne?

Adaptogeny to wyjątkowa grupa roślin i grzybów, do których należy witania ospała. Ashwagandha optymalizuje stężenie kortyzolu w organizmie, przez co zwiększa u ludzi tolerancję na stres. Jej suplementacja sprzyja przywróceniu stanu wewnętrznej równowagi. Witania ospała normalizuje pracę układu hormonalnego, nerwowego i odpornościowego. Ashwagandha jest bezpieczna, gdyż nie posiada właściwości toksycznych. Nie uzależnia i nie odurza. Sprawdza się u osób, które doświadczają stresu emocjonalnego, fizycznego, biologicznego i chemicznego.

Jak stres przekłada się na spadek nastroju i dlaczego warto stosować witanię ospałą?

Długotrwałe napięcie nerwowe prowadzi do spadku nastroju. Obserwuje się wówczas obniżone stężenie serotoniny, czyli neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za dobre samopoczucie. Ashwagandha pełni rolę normalizującą. Przyczynia się do przywrócenia równowagi neurotransmitterów, przez co wspomaga poprawę nastroju. Rekomenduje się jej suplementację osobom, które zmagają się ze stanami depresyjnymi. Warto zaznaczyć, że nie wolno jej na własną rękę łączyć z lekami. Przyjmowanie ashwagandhy należy skonsultować z lekarzem, aby uniknąć ewentualnych działań niepożądanych.

Kto powinien się zastanowić nad zakupem Ashwagandhy? Pracownicy umysłowi

Pędzący tryb życia, duża liczba obowiązków i bodźców sprawiają, że coraz więcej osób skarży się na problemy z koncentracją. Utrudniają one codzienne życie i wykonywanie pracy intelektualnej. Przeciążenie układu nerwowego skutkuje pogorszeniem pamięci i kreatywności. Ashwagandha stanowi godne uwagi rozwiązanie dla studentów oraz pracowników umysłowych, gdyż wspiera funkcje poznawcze.

Jak ashwagandha wspomaga gospodarkę hormonalną kobiet?

Nieregularne i bolesne miesiączki potrafią uprzykrzyć życie. Wynikają z zaburzeń hormonalnych, za które najczęściej odpowiada stres. Kobiety coraz częściej mają problemy z zajściem w ciążę, a przed menstruacją doskwierają im silne objawy PMS (zespołu napięcia przedmiesiączkowego). Zaburzenia hormonalne rzutują negatywnie na stan cery, włosów i paznokci. Wykazano, że ashwagandha optymalizuje pracę układu endokrynologicznego u kobiet, przez co wspomaga poprawę stanu zdrowia.

W jaki sposób witania ospała wspiera odporność?

Osoby, które zaobserwowały u siebie spadek odporności i pragną ustrzec się przed nawrotem infekcji, powinny zwrócić uwagę na witanię ospałą. Wspomniany adaptogen redukuje stężenie kortyzolu, który zakłóca pracę układu immunologicznego. Jednocześnie ashwagandha stymuluje wytwarzanie komórek NK (naturalnych zabójców). Odgrywają one ważną rolę w zwalczaniu patogenów, które przedostały się do ustroju.

Co wspólnego ma stres z miażdżycą? Dlaczego warto rozważyć ashwagandhę?

Przewlekłe napięcie nerwowe prowadzi do zaburzeń profilu lipidowego. Osoby, które zmagają się z silnym stresem, mają podwyższone stężenie „złego” cholesterolu we krwi. Wspomniana substancja wchodzi w skład błon komórkowych. Prawdopodobnie organizm w sytuacjach napięcia nerwowego potrzebuje frakcji LDL, aby usprawnić transport glukozy do wnętrza komórek. Niestety, nadmiar „złego” cholesterolu sprzyja powstawaniu płytek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, które ograniczają ich przepustowość. Zwiększają tym samym ryzyko rozwoju chorób układu krążenia.

Kupując suplementy z adaptogenami, należy zwrócić uwagę na ich jakość. Ashwagandha w kroplach od Mother`s Protect została wyprodukowana z wykorzystaniem najlepszych surowców i sprawdzonych receptur zielarskich.

--- artykuł sponsorowany ---