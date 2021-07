Kuchnia retro / kuchnia vintage to coraz częściej wybierane rozwiązanie podczas urządzania mieszkań. Wnętrza w klimacie retro są inspirowane stylem prowansalskim, angielskim i toskańskim z domieszką elementów z lat 50. ubiegłego wieku. Meble stylizowane na te modne w połowie poprzedniego stulecia wciąż są bardzo popularne, jeśli chodzi o aranżację kuchni.

Na kuchnie retro składają się odpowiednio dobrane meble oraz AGD stylizowane na staromodne. Tego rodzaju pomieszczenia muszą mieć także odpowiednio zaaranżowane podłogi i ściany oraz oczywiście dodatki, które wpływają na ostateczny charakter pomieszczenia. Przybory kuchenne w stylu rustykalnym, porcelanowe dzbanki podkreślające sielankowy klimat i inne ozdoby, które znaleźć można na targach staroci idealnie będą pasować do aranżacji kuchni w stylu retro. Vintage wyróżnia się przede wszystkim ciepłem, nostalgią za minionymi latami i przytulnością, która jest przeciwieństwem nowoczesnych wnętrz.

Meble kuchenne retro

Kuchnia retro powinna mieć przede wszystkim odpowiednio dobrane stylizowane meble kuchenne, które mają zdobione fronty, bogato zdobione i malowane półki czy ozdobne gzymsy. Meble zainspirowane wystrojem wiejskiego domu jak najbardziej odnajdą się we wnętrzach tego rodzaju. Styl retro bardzo lubi się także z drewnem - szczególnie tym, które zostało wykończone poprzecieraną farbą. Kuchnia w stylu retro świetnie wygląda także wówczas, jeśli wszystkie meble tworzą wrażenie spójności - ale jednak nie są gotowym kompletem, zaś składają się z pojedynczych, oryginalnych perełek.

Kredens, czy kuchnia wolnostojąca świetnie nada całemu pomieszczeniu charakteru. Warto postawić na model z dużą ilością szklanych elementów, zza których będą widoczne oryginalne zastawy stołowe.

Jeśli chodzi o sprzęty AGD - wielu producentów podąża dzisiaj za powracającą modą, nawiązującą do stylu retro. Bez problemy możemy więc znaleźć stylizowane na starodawne lodówki o okrągłych kształtach czy piekarniki z zegarem.

Kuchnia retro a dodatki

W kuchni w stylu retro świetnie sprawdzą się kolorowe puszki na przyprawy, szafki z ozdobnymi frontami, stylizowany sprzęt AGD, wszystkie elementy wykonane z naturalnych materiałów, elegancka zastawa rodem z dawnych lat i oczywiście słynna cegiełka z płytek o fazowanych krawędziach. Nie może zabraknąć także szachownicy na podłodze. Do tego wszelkiego rodzaju dodatki w cukierkowych, pudrowych kolorach, które sprawią że aranżacja będzie przytulna.

Kafle cementowe czy terakotowe warto połączyć w malownicze patchworki, które idealnie wpisują się w aranżacje retro. Nie można zapomnieć także o tym, by meble zaopatrzyć w odpowiednie uchwyty - kute rączki lub te z mosiądzu, muszle oraz porcelanowe gałki do szafek. Świetnie wpasuje się także ceramiczny zlew z dopasowanym blatem roboczym. Nastawki, , kuchenka gazowa retro, witrynki i półki na talerze oraz wieszaki na kubki i filiżanki? Jak najbardziej. Wszelkiego rodzaju inspiracje czerpane z domu babci, które aż krzyczą "domowa atmosfera" są tutaj dozwolone.



Kuchnia w stylu retro - białe meble kuchenne?

Biała kuchnia retro? Jak najbardziej. Biel znaleźć można nie tylko we wnętrzach skandynawskich, ale także w stylu vintage. Naturalne drewno plus biel w różnych odcieniach to też świetne połączenie. Beże, pastele, kremy i złamana biel wspaniale wpasuje się nie tylko jako kolor mebli, ale również ścian. Lakierowane, błyszczące fronty mebli lub sprzętów mogą być miętowe, błękitne, żółte, pudrowo-różowe, śmietankowe czy czerwone - a każdy z tych kolorów będzie wyglądał dobrze w połączeniu z odcieniami bieli.

Co do faktur - w stylu retro panuje pełna dowolność. Wręcz czym ich więcej, tym lepiej - oczywiście z głową. Jeśli chodzi o motywy drukowane, czy pomysły na nadruki na ścianach - wszystko, co przesłodzone, idealnie wpasuje się w klimat vintage. Grochy, owoce, muffinki a także... kabriolety doskonale uzupełnią charakter całego pomieszczenia. Dobrze wyglądać będą także chromowane dodatki, szczególnie, jeśli zaliczamy się do miłośników motoryzacji i zamierzamy zawiesić kilka odzwierciedlających to kolorowych grafik.

Jak stworzyć klimat kuchni retro?

Kuchni w stylu retro tak naprawdę nie musimy zmieniać od podstaw. Jeżeli podoba nam się ten styl, ale nie mamy możliwości wykonania całościowego remontu, wystarczy, że wyposażymy ją w kilka kluczowych elementów, które od razu kojarzą się ze stylem retro. Stylowy kredens, witrynka z bogato zdobionymi frontami czy stół na toczonych nogach i od razu całe pomieszczenie nabierze zupełnie innego klimatu.

W stylu retro nie może także zabraknąć półek, na których postawimy dużą ilość ozdobnych naczyń, czy uchwytów na ścianach, na których zawiesić możemy miedziane rondle, miski, moździerze czy przyprawniki. Akcesoria takie jak wagi, młynki, kolorowe metalowe puszki czy plakaty z grafikami ze starych reklam także powinni się znaleźć w kuchni retro. Klimat retro tak naprawdę pozostawia ogromną dowolność w wystroju całego pomieszczenia - począwszy od landrynkowych akcentów po różnorodność dodatków.

