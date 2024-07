 Kupno mieszkania w Elblągu i Gdańsku: Co warto wiedzieć? Przewodnik po lokalnych rynkach nieruchomości

Elbląg i Gdańsk to dwa duże ośrodki gospodarcze i turystyczne na północy Polski. Oba miasta posiadają zróżnicowane rynki nieruchomości, które oferują wiele możliwości inwestycyjnych. Gdzie warto kupić mieszkanie pod wynajem lub na potrzeby własne? Przyjrzymy się ofercie mieszkań i przeanalizujemy potencjał inwestycji w tych dwóch lokalizacjach.

Rynek nieruchomości w Elblągu

Elbląg to miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim. Choć mniejszy od Gdańska, oferuje atrakcyjne możliwości inwestycyjne w nowym budownictwie oraz na rynku wtórnym. Ceny mieszkań w Elblągu są znacznie niższe niż w większych miastach, co czyni go interesującym dla osób poszukujących tańszego lokum lub inwestorów z ograniczonym budżetem. Według danych serwisu GetHome.pl średnia cena za metr kwadratowy w Elblągu wynosi około 8000 zł, podczas gdy w Gdańsku to około 16 000 zł.

Elbląg przyciąga osoby ceniące spokój i niższe koszty życia. Miasto oferuje dobre połączenia komunikacyjne z Trójmiastem, co sprawia, że jest atrakcyjne dla osób pracujących w Gdańsku, ale preferujących życie w mniejszym mieście. W Elblągu znajdują się również liczne tereny zielone i rekreacyjne, co podnosi jakość życia mieszkańców. Atrakcyjne oferty mieszkań w Elblągu znajdziesz w serwisie: https://gethome.pl/mieszkania/na-sprzedaz/elblag/

Rynek nieruchomości w Gdańsku

Gdańsk to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w Polsce, co przekłada się na wysokie ceny nieruchomości. Jak wspominaliśmy powyżej, średnia cena za metr kwadratowy wynosi tu około 16 000 zł, ale w atrakcyjnych lokalizacjach, takich jak Śródmieście czy Wrzeszcz, ceny mogą być znacznie wyższe. Oferty mieszkań w Gdańsku można znaleźć na stronie https://gethome.pl/mieszkania/na-sprzedaz/gdansk/.

Gdańsk przyciąga inwestorów ze względu na swój turystyczny charakter, rozwiniętą infrastrukturę oraz obecność licznych uczelni wyższych. Miasto jest popularnym kierunkiem turystycznym, przyciągającym miliony odwiedzających każdego roku. W sezonie turystycznym wynajem krótkoterminowy może przynosić znaczące zyski. Wynajem długoterminowy, skierowany głównie do studentów i młodych pracowników, zapewnia stabilne dochody przez cały rok.

Mieszkanie z rynku pierwotnego czy wtórnego?

Wybór między mieszkaniem z rynku pierwotnego a wtórnego to decyzja, którą warto podjąć już na etapie poszukiwania mieszkania. Oba rozwiązania mają swoją plusy, które z pewnością warto rozważyć. Mieszkania z rynku pierwotnego są nowoczesne, często wykończone w wysokim standardzie i objęte gwarancją dewelopera. Ich wnętrze możesz dostosować do własnych potrzeb i gustu, wybierając materiały wykończeniowe czy zmieniając układ pomieszczeń. Z kolei mieszkania z rynku wtórnego są zazwyczaj tańsze i dostępne od zaraz. Warto jednak dokładnie sprawdzić stan techniczny nieruchomości oraz uwzględnić w swoim budżecie ewentualne koszty remontu

Opłacalność inwestycji

Inwestowanie w nieruchomości w Elblągu i Gdańsku może być opłacalne, ale wymaga analizy kilku kluczowych czynników. Gdańsk, ze względu na swój turystyczny charakter i rozwiniętą infrastrukturę, oferuje większy potencjał zysków z wynajmu krótkoterminowego. Według raportu NBP średnia stopa zwrotu z wynajmu mieszkania w Gdańsku wynosi około 6-7%, podczas gdy w Elblągu może sięgać 5-6%. Niższe ceny zakupu mogą jednak przynieść atrakcyjną stopę zwrotu z wynajmu długoterminowego, zwłaszcza że Elbląg rozwija się i przyciąga nowych mieszkańców.

Turystyka i studenci jako źródło najmu

Gdańsk to miasto pełne historii i kultury, z pięknym Starym Miastem, licznymi muzeami, teatrami i galeriami. Bliskość morza i plaży, a także wydarzenia kulturalne i sportowe przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Wysokie ceny wynajmu w sezonie turystycznym mogą znacząco zwiększyć dochody inwestora. Gdańsk jest taj ze siedzibą wielu uczelni wyższych, co zapewnia stały popyt na wynajem długoterminowy ze strony studentów.

Elbląg, choć mniej turystyczny, również ma swoje atuty. Miasto przyciąga osoby szukające spokoju oraz niższych kosztów życia. Jest to atrakcyjne dla osób pracujących zdalnie lub tych, którzy chcą mieszkać blisko natury, ale z dobrym dostępem do oferty miejskiej. U stóp Elbląga rozpościera się Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej i jezioro Druzno, prowadzące do Kanału Elbląskiego - jednej z największej atrakcji hydrotechnicznych w Polsce.

Podsumowanie

Elbląg i Gdańsk są znaczącymi ośrodkami gospodarczymi i turystycznymi na północy Polski. Oba miasta mają zróżnicowane oferty, które mogą być interesujące zarówno dla osób szukających mieszkań pod wynajem, jak i na własne potrzeby. Usytuowany tuż obok jeziora Druzno Elbląg zachęca atrakcyjnymi cenami nieruchomości i spokojną atmosferą. Droższy Gdańsk zapewnia dostęp do bogatej oferty kulturalnej i bałtyckich plaż, przez co mieszkanie łatwo jest sprzedać lub wynająć. Oba miasta notują stabilny wzrost cen nieruchomości, dzięki czemu Twoja inwestycja z pewnością będzie udana. Atrakcyjne oferty mieszkań z rynku wtórnego znajdziesz w serwisie GetHome.pl.

---- artykuł promocyjny ----