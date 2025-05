Lawenda na dobry sen

Kojarzy się z Prowansją i pięknym, charakterystycznym zapachem, a przy tym ta niewielka, aromatyczna i pięknie kwitnąca roślina to esencja zdrowia. Czy wiesz, dlaczego warto mieć lawendę – oraz wyroby z niej – w swoim domu?

Lawenda znana i ceniona już od czasów starożytnych

Ten niewielkich rozmiarów półkrzew o rozmiarach maksymalnie do 60 centymetrów charakteryzuje się wąskimi, włochatymi liśćmi oraz kwiatami w odcieniach fioletu. Lawenda jest znana i ceniona od wieków ze względu na liczne właściwości prozdrowotne. Jej pochodzenie jest jednak niepewne – nie wiemy skąd do nas przyszła, pewnym natomiast jest, że była znana już starożytnym Grekom i Rzymianom, a dziś uprawiana jest w całej Europie, i niemalże na całym świcie. Jej nazwa pochodzi prawdopodobnie od łac. słowa lavo – myć, kąpać się. Już w Starożytności używano bowiem kwiatów lawendy do przygotowania kąpieli prozdrowotnych.

Bogactwo odmian

Na świecie istnieje trzydzieści gatunków i aż kilkaset odmian lawendy, najbardziej rozpowszechnioną odmianą wykorzystywaną w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym jest lawenda wąskolistna (lekarska), zaś w przemyśle perfumiarskim – szerokolistna. Kwiaty lawendy – jako surowca leczniczego – powinny być zbierane w początkowej fazie rozkwitu, czyli na przełomie lipca i sierpnia. Lawenda jest następnie poddawana procesowi suszenia w temperaturze nieprzekraczającej 35 stopni, po czym szczelnie się ją pakuje i przechowuje w zamknięciu z dala od światła i wilgoci.

Woda, olejki, kwiaty

Wodę lawendową czyli pozostałość po destylacji olejku spopularyzowali Brytyjczycy na początku drugiej połowy ubiegłego stulecia, niemniej znana była już w Starożytności jako skuteczny środek uspokajający. Olejek lawendowy zaś ma dużo silniejsze działanie niż kwiaty – oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, niweluje napięcia, ułatwia zasypianie – ma działanie uspokajające i nasenne oraz łagodzące stany lękowe. Olejek wykazuje także silne działanie antyseptyczne i przeciwbólowe oraz przeciwzapalne, jest skuteczny w walce z różnymi szczepami bakterii – także tymi odpornymi na antybiotyki – blokuje rozwój m.in. bakterii coli czy pałeczki ropy błękitnej. Olejek można stosować również wspomagająco w walce z trądzikiem czy cellulitem.

Remedium na wiele dolegliwości

Kwiaty lawendy zawierają około 3% olejku eterycznego oraz wiele innych substancji wspomagających m.in. procesy trawienne, które eliminują wzdęcia, pobudzają wytwarzanie żółci oraz soków żołądkowych a co najważniejsza regulują skład mikrobioty jelitowej, ograniczając rozrost patogennych bakterii. Badania naukowe potwierdzają prozdrowotne właściwości lawendy, a badania oddziaływania lawendy na szczurach wykazały również, że ma antydepresyjne właściwości.

Lawenda prócz działania uspokajającego i nasennego wykazuje również, jak już zostało wspomniane, silne działanie przeciwbólowe. Napar z kwiatów lawendy pomaga uporać się np. z bólami miesiączkowymi, migrenowymi, niweluje problemy zw. z przekwitaniem, stosuje się go wspomagająco również przy nerwobólach i infekcjach górnych dróg oddechowych.

Jak stosować?

o przygotowania naparu z kwiatów lawendy wystarczy 1 gram kwiatów, który należy zalać szklanką wrzątku i zaparzać przez minimum 15 minut, pić do 3 razy dziennie lub bezpośrednio przed snem.

Olejek lawendowy – zażywać 2-3 razy dziennie, 3-4 krople na miodzie, stosować także jako dodatek do kąpieli i zewnętrznie na skórę – łagodzi objawy artretyzmu i reumatyzmu.

Przeciwskazania do stosowania: ciąża i karmienie piersią, czynne stany zapalne układu pokarmowego, schorzenia wątroby oraz nerek.

Dlaczego warto mieć lawendę w domu?

Osoby borykające się z bezsennością powinny zasypiać w otoczeniu lawendy. Postawienie obok łóżka rośliny o właściwościach aromaterapeutycznych – takich jak lawenda właśnie – może pomóc uporać się z tym uciążliwym problemem. Zawarte w niej olejki eteryczne ułatwiają bowiem zasypianie. Co więcej, suszone gałązki lawendy umieszczone w szafie odstraszają mole a lawenda postawiona na balkonie odstraszy także komary i kleszcze, a jako roślina miododajna zwabi pszczoły. Ponieważ zapach lawendy odstrasza również mszyce, warto ją postawić obok roślin, które są szczególnie narażone na ich ataki.