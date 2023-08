 Łóżka z drewna egzotycznego - jakie wybrać?

Łóżko z drewna egzotycznego perfekcyjnie pasuje do nowoczesnych i minimalistycznych wnętrz czy nawet sypialni wykonanych w stylu orientalnym. Warto zastanowić się, jaki mebel konkretnie wybrać, by zapewnić sobie komfort podczas snu. Należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii.

Jak wybrać najlepsze łóżko z drewna egzotycznego?

Łóżko z drewna egzotycznego będzie oczywiście ważnym elementem wystroju sypialni. Warto więc dopasować design do innych elementów. Najważniejszy jest jednak komfort. Łóżko powinno mieć odpowiednie wymiary, by sen był wygodniejszy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na stelaż oraz wykonanie. Drewno egzotyczne wyróżnia się niezwykle wysoką trwałością.

Wybór odpowiedniego łóżka jest równie ważny jak materac. Najpopularniejsze są modele mające 200 cm długości oraz od 120 do 200 cm szerokości. Najlepiej zastanowić się, jak duży stelaż będzie konkretnie potrzebny do danej sypialni. Warto wykonać pomiary przed zakupem.

Przykładowe propozycje łóżek z drewna egzotycznego

Sklep Indian Meble oferuje wiele propozycji, które sprawdzą się idealnie w sypialni. Dostępne są różne rozmiary łóżek, rodzaje, kolory czy po prostu modele. Poniżej przedstawiamy dwie propozycje – są one świetnym wyborem do niemal każdej sypialni. Design będzie pasował zarówno, jeśli chodzi o styl vintage, jak i nowoczesne podejście.

Klasyczne łóżko indyjskie z drewna mangowca

Łóżko kolonialne z kolekcji ZEN jest wykonane w całości przy użyciu drewna mangowca. To połączenie prostej ramy oraz pełnego wezgłowia. Niepowtarzalna tekstura drewna mango nadaje charakterystycznego klimatu. Unikatowe wzory zostały stworzone przez naturę, a wybrali je indyjscy mistrzowie stolarskiego rzemiosła.

Warto zauważyć, że to łóżko z drewna egzotycznego jest dostępne w różnych konfiguracjach. Można wybrać między szerokością 160 a 180 cm. Dzięki temu perfekcyjnie dopasujemy mebel do sypialni. Całość wykonano z dbałością o najmniejsze szczegóły. Łóżko jest trwałe i odporne na zarysowania, uderzenia czy inne uszkodzenia.

Loftowe łóżko indyjskie z drewna mangowca

Łóżko industrialne wyróżnia się połączeniem egzotycznego drewna mangowca oraz metalowych elementów. Ten model perfekcyjnie pasuje do nowoczesnych i loftowych wnętrz oraz aranżacji w stylu vintage. Stelaż z drewna mangowca jest osadzony na masywnych metalowych słupach.

Na powierzchni łóżka zastosowano bezbarwny lakier, który dodatkowo zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi. Bogata tekstura i kolorystyka drewna jest unikatowa – wygląda inaczej dla każdego modelu, co czyni mebel wyjątkowym. Zapraszamy też do naszego poprzedniego artykułu: Wprowadzenie mebli kolonialnych do współczesnego wystroju.

Źródło: https://www.indianmeble.pl/meble-drewniane-mango

---artykuł promocyjny---