 Magnes w przemyśle – właściwości i zastosowanie

Magnesy neodymowe i magnesy ferrytowe możemy wykorzystać na wiele różnych sposobów. Nie są one tylko częścią naszych domowych urządzeń czy elementem ozdobnym, ale także bardzo przydatnym narzędziem w przemyśle. Właśnie tym tematem zajmiemy się dzisiaj i odpowiemy na pytanie: w jakich celach wykorzystuje się magnesy na halach produkcyjnych, w magazynach czy stoczniach? Jeśli chcesz poznać odpowiedź – zapraszamy do czytania!

Czym jest magnes? Rodzaje magnesów

Magnes jest przedmiotem, który wytwarza pole magnetyczne. Dzięki temu jest w stanie przyciągnąć do siebie różne przedmioty, jeśli tylko są wykonane z materiałów, które poddają się temu zjawisku. Najczęściej spotykanym rodzajem magnesów są magnesy ferrytowe i neodymowe. Podstawą różnicą pomiędzy nimi są materiały, z jakich się je wykonuje, jednak oba te typy magnesów charakteryzują się nieco innymi właściwościami.

Magnesy neodymowe są wytwarzane przy użyciu stopu żelaza, boru i neodymu. Ich podstawową zaletą jest siła – nawet niewielki neodymowy magnes jest w stanie przyciągnąć do siebie znacznie większe i cięższe przedmioty. Z kolei magnes ferrytowy będzie znacznie słabszy, ale będzie go wyróżniała większa odporność na pęknięcia, kruszenie się czy korozję. Niezależnie od tego, jaki magnes będzie dla nas najlepszym wyborem, powinniśmy postawić na sprawdzonych producentów, takich jak Magnepol – sklep z magnesami. Tylko dzięki temu będziemy mieli pewność co do jakości produktu.

Jak wykorzystuje się magnesy w przemyśle?

Chociaż większość z nas zapewne nie myśli o tym na co dzień, to zarówno magnesy ferrytowe, jak i magnesy neodymowe są często wykorzystywane przy produkcji różnych przedmiotów. Najlepszym przykładem urządzeń magnetycznych, dzięki którym można usprawnić proces wytwarzania różnych produktów, są separatory magnetyczne. Czym one są i dlaczego się z nich korzysta?

Separatory magnetyczne to urządzenia o zróżnicowanym kształcie, rozmiarze i właściwościach. Ich zadaniem jest oddzielanie metalu od innych substancji. Dlaczego jest to takie istotne? Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że różnego rodzaju zanieczyszczenia metalowe i opiłki mogą się dostać do produktu lub półproduktu na każdym etapie produkcji. Może się to wydarzyć przykładowo podczas transportu lub nawet już na samej linii produkcyjnej, która będzie wytracała niewielkie ilości stali na skutek tarcia.

Separatory magnetyczne pozwalają na uniknięcie tego typu scenariuszy, co jest niezbędne niemal w każdej branży. Szczególne znaczenie ma to dla branży spożywczej, gdyż gotowy produkt z drobinkami metalu mógłby fatalnie wpłynąć na zdrowie osoby, która go spożyje.

Chwytaki magnetyczne

W przemyśle ciężkim niekiedy konieczne jest podniesienie ogromnego i ciężkiego przedmiotu. Niezależnie od tego, czy jest to kontener w magazynie lub stoczni, czy samochód osobowy, który ma właśnie zostać zezłomowany. Właśnie z tego powodu możemy spotkać takie urządzenia jak chwytaki magnetyczne, które są w stanie znacznie odciążyć nas w tym zakresie.

To kolejne możliwe wykorzystanie magnesów w przemyśle, nie zapominajmy jednak o tym, że wiele urządzeń, które nas otacza, nie mogłoby sprawnie działać, gdyby nie magnesy. Należą do nich chociażby telewizory, mikrofony czy głośniki.

