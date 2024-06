MamyTo. Warsztaty, półkolonie i produkty szyte na miarę

MamyTo. studio ma... wszystko, czego moglibyśmy sobie zamarzyć, jeśli chodzi o szycie i nie tylko: warsztaty krawieckie dla dzieci i dorosłych, półkolonie, ale też wysokiej jakości produkty. Już wkrótce w ramach darmowych zajęć będzie można jeszcze lepiej poznać działalność studia - w strefie zabaw dla dzieci na przystani Grupy Wodnej podczas Elbląskiego Święta Muzyki, 16 czerwca. Gotowi na przygodę z maszyną do szycia? Zobacz zdjęcia z zajęć.

Zabawa i rozwój

MamyTo. studio, prowadzone przez Agatę FIjałkowską i jej córkę, Joannę Korzątkowską, to przede wszystkim rozwijające, ale też pełne zabawy warsztaty dla dzieci. Grupy spotykają się w roku szkolnym, dwa razy w tygodniu po dwie godziny, ciągle dołączają do nich nowe osoby.

- Na warsztatach nowi uczestnicy bez problemu odnajdują się na zajęciach z tymi bardziej zaawansowanymi - mówi Joanna Korzatkowska z MamyTo. - Gdy pojawia się kolejna osoba, pokazujemy, jak obsłużyć maszynę, mówimy o podstawach szycia, robimy krótki test na rodzaje ściegów. Najważniejsze jest oczywiście bezpieczeństwo, dziecko musi najpierw wiedzieć, jak ułożyć odpowiednio ręce. Oprócz warsztatów w naszej pracowni organizujemy też takie spotkania w szkołach. Co ciekawe, dzieci świetnie sobie radzą z pracą przy maszynach, my chyba czasem za bardzo ograniczamy je jako rodzice. Na szczęście same jesteśmy mamami, więc wiemy, jak przekonywać rodziców, żeby się nie obawiali takich zajęć jak w naszym studiu - podkreśla.

Jak przekonuje Joanna Korzątkowska, szycie i powiązane z nim prace to świetna odskocznia od kolorowych ekranów i okazja do rozwoju dziecka. MamyTo. to m. in. warsztaty z szydełkowania i makramy, które niezwykle rozwijają motorykę dzieci, podobnie z sensoplastyki, która ma wymiar terapeutyczny.

- Zawsze dostosowujemy poziom trudności zajęć do umiejętności dzieci, grupy są mieszane pod względem wiekowym, więc to wyklucza rywalizowanie, a raczej prowadzi do wzajemnego wspierania się między uczestnikami - zaznacza nasza rozmówczyni.

Spotkania to także okazja do nauki pracy w grupach i poznawania nowych osób. Dzieciaki łapią kontakt ze sobą i rozwijają relacje także poza warsztatami.

- Dajemy uczestnikom spore pole wyboru, często pytamy, co oni sami chcieliby uszyć. Czasami to projekty na jedno spotkanie, czasem na kilka. Zdarzają się spotkania tematyczne, np. przygotowujemy coś na Dzień Mamy. Na warsztatach uczestnicy sami przygotowują swoje torby plażowe, maskotki, czapki czy cokolwiek innego... - słyszymy.

Co ciekawe, na warsztatach z MamyTo. występuje duże zróżnicowanie wieku.

- Są uczestnicy-sześciolatkowie, ale mamy też chłopaka, który będzie już szedł do pierwszej klasy szkoły średniej. Zafascynował się tym, przychodzi i szyje – mówi Joanna Korzątkowska. - Organizujemy też warsztaty z szycia hobby horse'ów, to jest teraz absolutne szaleństwo. Dzieci bardzo chętnie biorą teraz udział w zawodach skakania przez przeszkody na koniach na drewnianym kiju. Dzięki naszym warsztatom mogą same przygotować swojego "wierzchowca".

Dodajmy, że Joanna Korzątkowska studiuje terapię pedagogiczną.

- Szycie i tego rodzaju prace manualne świetnie wpływają na rozwój dziecka. W ramach warsztatów ciągle pracuję z młodymi ludźmi i dlatego dążę do tego, by ciągle się na tym polu rozwijać – tłumaczy nasza rozmówczyni.

Dla małych... i dla dużych

Fot. MamyTo. studio

MamyTo. oferuje również warsztaty dla osób dorosłych, np. dla... przyszłych mam.

- W czasie pandemii wiele pań kupiło maszyny, szyły maseczki, a po pandemii te maszyny leżały bezczynnie. Odpowiadamy na to zapotrzebowanie i prowadzimy też warsztaty szycia dla osób dorosłych. Nie obawiamy się, że przygotowujemy sobie konkurencję, bo jesteśmy pewne naszych produktów (śmiech) - podkreśla Joanna Korzątkowska. - Organizowałyśmy m. in. warsztaty dla kobiet w ciąży, przekazując mamom wiedzę na temat jakości materiałów ubrań i ich znaczenia dla zdrowia i rozwoju dziecka, mamy na tych warsztatach wymieniały się doświadczeniami, szyły wyprawki dla swoich dzieci... Jeszcze w te wakacje planujemy zorganizować kolejną edycję takich spotkań – zapowiada.

A co o warsztatach mówią ich uczestnicy? Przekonajmy się!

- Niedawno miałam okazję uczestniczyć razem z moją córcia w warsztatach szycia na maszynie Hobby Horse i muszę przyznać, że to była rewelacyjna zabawa. Do wyboru miałyśmy różne wzory i materiały, dzięki czemu mogłyśmy stworzyć konika na patyku, który był absolutnie wyjątkowy. Prowadzące cierpliwie odpowiadały na wszystkie pytania i pomagały w krokach, z którymi laik może sobie nie dać rady, dzięki czemu nawet osoby początkujące bez problemu poradziły sobie z szyciem na maszynie. Warsztaty szycia na maszynie to doskonały pomysł na spędzenie wolnego czasu zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, ale też wspólnie. To nie tylko świetna zabawa, ale również możliwość rozwijania kreatywności, manualnych umiejętności i nauki nowych rzeczy. Z całego serca polecamy z córcią warsztaty szycia prowadzone przez cudowne kobietki z MamyTo. Były to nasze pierwsze, ale na pewno nie ostatnie warsztaty! - zapowiadają Kamila i Nikola Stasiak

- Dzięki warsztatom przede wszystkim przełamałam swój strach, że sobie nie poradzę, bo obawiałam się, że szycie na pewno jest trudne i trzeba posiadać specjalne umiejętności. Nauczyłam się obsługi maszyny od podstaw, wiem jak dokonać podstawowych przeróbek i uszyć proste rzeczy. W głowie rodzą się pomysły do zrealizowania. Szycie stało się relaksujące i przyjemne - podkreśla z kolei Joanna Worożańska z Malborka.

Wakacje z maszyną do szycia

Na naukę szycia z MamyTo. nie trzeba czekać do kolejnego roku szkolnego! Na chętnych czekają półkolonie w terminach 5-9 sierpnia oraz 26-30 sierpnia. Tak naprawdę terminy są 4, ale miejsca szybko się rozchodzą, trzeba więc się spieszyć.

- W czasie sierpniowych półkolonii z MamyTO dzieci będą spędzały czas na nauce szycia, ale też na warsztatach mydlarskich, zabawach, wyjściach na lody. Nie chodzi przecież o to, żeby spędzić 8 godzin przy maszynie. Obiady, takie jakie sami będziemy chcieli, zapewni Bistro Korytko, gdzie można zjeść fantastyczne domowe jedzenie – podkreśla Joanna Korzątkowska. Dodaje, że nie trzeba się obawiać wysłania dziecka na półkolonie.

- Pobyt na półkoloniach i uczestniczenie w czymś nowym to zawsze pewien stres dla dziecka, ale u nas ten stan mija w ciągu pierwszej godziny. W czasie półkolonii zajęcia są zaplanowane od 8 do 15, a opieka jest zapewniana jest uczestnikom od 7 do 16 – słyszmy.

Nadal nieprzekonani? Jak wyglądają zajęcia z MamyTo., będzie można przekonać się bezpłatnie podczas Elbląskiego Święta Muzyki, 16 czerwca na przystani Grupy Wodnej. W strefie zabaw dla dzieci studio organizować będzie warsztaty krawieckie.

To jeszcze nie wszystko! MamyTo. to także możliwość zamówienia ręcznie przygotowanych, wysokiej jakości produktów krawieckich. Ofertę można znaleźć m. in. na Facebooku i Instagramie studia. Co więcej, w niedzielę Joannę Korzątkowską często można spotkać z produktami Mamy To. na stoisku przy ul. Stary Rynek w Elblągu.

- Jeśli chodzi o szycie, to jestem samoukiem, a zajęłam się tym, bo byłam zawiedziona jakością ubrań dla dzieci. Zaczęłam szyć sama, a potem dzięki współpracy z moją mamą, która jest krawcową, przerodziło się to w działalność - tłumaczy.

Do zobaczenia na elbląskiej starówce i na warsztatach MamyTo.

MamyTo. studio

Elbląg, Zacisze 12

503 055 514

zam.mamyto@gmail.com

-- artykuł sponsorowany --