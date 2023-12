 Marzą Ci się święta w górach? Zobacz, w jaki sposób spędzić je luksusowo

W zaciszu domowego ogniska? Z rodziną? Z przyjaciółmi? Nad morzem? A może w górach? U podnóża Tatr czy Karkonoszy? Propozycji na spędzenie wyjątkowego świątecznego czasu jest naprawdę wiele. Zapoznaj się z naszą ofertą i zaplanuj wyjątkowy wypoczynek. Podpowiemy, jak zorganizować wyjazd, gdzie szukać interesujących miejscówek oraz na co zwrócić uwagę podczas rezerwacji apartamentu.

Święta i sylwester w górach – nasze propozycje na zimowy wypoczynek we dwoje i nie tylko…

Masz dość długich, niekończących się kolejek w sklepach? Męczą Cię porządki przedświąteczne i nieoficjalne zawody na najładniejszą choinkę bożonarodzeniową? Nie cieszą Cię wielodniowe przygotowania do Wigilii, podczas której zamiast radosnego świętowania, wcielasz się w rolę kelnera usługującego przybyłym na uroczystą wieczerzę gościom? A zamiast śniegu za oknem, spoglądasz na szary krajobraz, w niczym nieprzypominający grudniowych pejzaży? Wybierz to, czego pragniesz i zaproponuj najbliższym wspólne świętowanie w iście bajkowej scenerii. Jedyne, co musisz zrobić, to zabrać ze sobą w podróż swoje bagaże i dobry humor. To takie proste!

Luksusowe, przestronne apartamenty z salonem, sypialnią, aneksem kuchennym oraz prywatną łazienką spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających. Obiekty noclegowe wyposażone w kominek umożliwiają stworzenie na miejscu niepowtarzalnej atmosfery, szczególnie w mroźne, zimowe wieczory. Przytulny, świąteczny wystrój pomieszczeń sprawi, że w apartamencie poczujesz się jak we własnym domu. Dzięki możliwości skorzystania z wydzielonego miejsca parkingowego bądź garażu podziemnego nie będziesz też martwić się o to, gdzie zaparkować swój samochód, jeśli zdecydujesz się na podróż własnym środkiem transportu. Pamiętaj, by o wszystkie udogodnienia dopytać przed złożeniem rezerwacji.

Rodzinne święta Bożego Narodzenia w górach – przegląd dostępnych ofert

Tradycyjnie czy nowocześnie? Nie musisz rezygnować z tradycji, aby spędzić święta poza domem. Wypoczynek w górach połączony z uroczystą kolacją wigilijną? Dlaczego nie? Zamiast wielu godzin spędzonych w kuchni podaruj sobie odrobinę luksusu. Czas spędzony z rodziną jest przecież bezcenny! Dzięki specjalnej, świątecznej ofercie możesz zasiąść z bliskimi do suto zastawionego stołu, tuż po pojawieniu się pierwszej gwiazdki. Na stole nie zabraknie esencjonalnego barszczu czerwonego z uszkami, wyśmienitych pierogów, aromatycznej zupy grzybowej, kapusty z grochem, smażonego karpia, śledzi czy makowca.

Uroczy domek na święta w górach to idealna propozycja dla wszystkich tych, którym marzy się zimowy wypoczynek z dala od wielkomiejskiego zgiełku, w otoczeniu dziewiczej natury, w spokoju i ciszy, pozwalającej naładować akumulatory tuż przed wejściem w Nowy Rok – pełen wyzwań zawodowych i osobistych. Nie musisz się martwić o to, że najmłodsi uczestnicy wyjazdu będą narzekać na nudę. Takie atrakcje jak świąteczny kulig połączony z ogniskiem czy możliwość skorzystania z ośnieżonych stoków narciarskich z pewnością przypadną do gustu nie tylko młodszym, ale i też starszym gościom – miłośnikom szaleństwa na białym puchu. Zapoznaj się z atrakcyjnymi ofertami noclegowymi na stronie pośredniczącej w wynajmie luksusowych apartamentów i zorganizuj święta w górach z Renters.

Spędź święta Bożego Narodzenia w górach i w końcu wypocznij!

Malownicze widoki, luksusowe, przestronne wnętrza, skrojone na miarę Twoich potrzeb, tradycyjna kuchnia polska, niepowtarzalna atmosfera i moc atrakcji każdemu umilą magiczny, świąteczny czas… Bez względu na to, czy zamierzasz spędzić nadchodzące święta z bliskimi, czy solo, wybierz się w góry. Bez wątpienia będzie to wyjątkowy wypoczynek!

