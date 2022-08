 Miejsca, które trzeba zobaczyć we Fromborku

Frombork może wydawać się bardzo niepozornym miastem. Tymczasem ma ono wiele do zaoferowania turystom. Dlaczego warto się nim zainteresować? Pozwólcie, że przybliżymy wam jego najciekawsze miejsca.

Katedra we Fromborku

Niektórzy mylnie nazywają ją zamkiem, ten jednak stoi w Malborku. Tymczasem Frombork może zaoferować nam dawny pałac biskupi. Warowne wzgórze katedralne potrafi wzbudzić zachwyt i to nie tylko wśród miłośników historii. Pełna nazwa tego obiektu to Bazylika Archikatedralna pw. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła.

Jest to największy obiekt sakralny na Warmii, pamięta on czasy Krzyżaków. Jest to ogromny obiekt, w dodatku posiadający ogromną wartość historyczną. Z tego powodu zdecydowanie zalecamy zwiedzanie go z przewodnikiem. Dzięki temu dobrze poznamy dzieje tego miejsca. Dodajmy, że znajduje się tu również grób Mikołaja Kopernika, który we Fromborku prowadził niektóre ze swoich badań. W 2010 roku odbył się ponowny pogrzeb polskiego badacza, tym razem z należnymi honorami.

Raz na jakiś czas w katedrze organizowane są koncerty organowe. Zdecydowanie warto się na takowy wybrać, ponieważ jest to pasjonujące doświadczenie.

Wieża dzwonnicza

Wieża Radziejowskiego jest kolejnym obiektem, który powinniśmy zobaczyć. Jeśli zależy nam na wykonaniu pięknych zdjęć panoramy Fromborka, to koniecznie wejdźmy na jej szczyt. Z niego zobaczymy miasto w całej swej okazałości. W dodatku obiekt mieści się blisko katedry, więc możemy płynnie przejść z jednego punktu do drugiego.

Podczas wspinaczki na wieżę warto się w pewnym momencie zatrzymać. Mamy bowiem możliwość obejrzenia ciekawych wystaw. Najważniejszym punktem jest zaś zwisające z samego sufitu Wahadło Foucalta. Co ciekawe, z wahadłem każdy turysta może samemu poeksperymentować, co czyni tę atrakcję jeszcze bardziej interesującą.

Planetarium

W mieście, w którym żył Mikołaj Kopernik, nie mogło zabraknąć planetarium. Mieści się ono u podstaw wieży, więc po raz kolejny nie musimy nigdzie wędrować, jest to po prostu kolejny punkt naszej trasy. Do wyboru mamy trzy seanse, przy czym jeden jest przeznaczony dla dzieci. Jeśli ciekawi nas astrologia, to zdecydowanie warto obejrzeć przynajmniej jeden z nich.

Wieża Mikołaja Kopernika

W pewnym momencie swojego życia Mikołaj Kopernik kupił sobie wieżę na Wzgórzu. Choć to nie z niej obserwował gwiazdy (ten budynek niestety już nie istnieje), to jednak jest to ciekawe miejsce z historycznego punktu widzenia. Jest to jednak obiekt, którego nie można zwiedzać od środka. Mówi się jednak, że kiedyś będzie taka możliwość. Naszym zdaniem warto zerknąć na wieżę choćby i z zewnątrz, aby zobaczyć, jak niegdyś prezentowała się architektura.

Gratulujemy, znasz już główne atrakcje we Fromborku. Teraz czas zobaczyć je na żywo! Musisz przyznać, że jest to miejsce, które ma sporo do zaoferowania. Mikołaj Kopernik jest jedną z najważniejszych postaci, które zapisały się na kartach nie tylko polskiej historii. Choćby z tego względu warto wybrać się na taką wycieczkę.