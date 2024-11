Mieszkanie pod klucz w Elblągu już dostępne

- Staramy się wspierać naszych kupujących na różne sposoby. Po pierwsze szukamy najlepszej oferty kredytowej na rynku, wybierając banki, które w ostatnim czasie poluzowały warunki, zmniejszyły marże. Mamy dedykowanego doradcę hipotecznego, można przyjść do nas, spotkać się z nim i sprawdzić wszystkie oferty, swoją zdolność kredytową. Po drugie wymyśliliśmy projekt "mieszkanie wykończone pod klucz", który polega na przygotowaniu przez naszą spółkę inwestycyjną pakietu mieszkań, które zostały zakupione od dewelopera w stanie deweloperskim i wyposażone tak, aby kupujący mieli z głowy przygotowanie projektu, bieganie za materiałami, poszukiwanie odpowiedniej ekipy budowlanej czy firmy stolarskiej - mówi właściciel firmy inwestycyjnej, a także biura nieruchomości WGN Elbląg Grzegorz Brzozowski. Co słychać na elbląskim rynku nieruchomości?

- Co obecnie dzieje się na elbląskim rynku nieruchomości?

- Pomimo różnych nastrojów na ogólnopolskim rynku nieruchomości, elbląski rynek nie zwalnia. Widać to szczególnie na rynku deweloperskim, gdyż obecnie mamy kilkanaście rozpoczętych budów, w różnych lokalizacjach, w różnej zabudowie. Myślę że spokojnie możemy dodać, że każdy znajdzie dla siebie i lokalizację i odpowiedni metraż. Dodam, że dzięki temu rynek wtórny też nie cierpi na nudę, gdyż obecni lokatorzy, szukając nowych mieszkań, sprzedają swoje z rynku wtórnego, a te kupują kolejne osoby, które np. wchodzą w dorosłe życie.

- A co z cenami za metr kwadratowy?

- Tutaj także nie mamy spowolnienia, widać to przede wszystkim na podwyżkach u deweloperów. Mamy bardzo duże zróżnicowanie cen, możemy kupić mieszkanie od 8 tys. zł za m2 do nawet 10 tys. zł za m2, wzrosły także ceny miejsc parkingowych, zaczynające od 45 tys. zł do nawet 100 tys. zł za jedno miejsce w hali garażowej. To duży wzrost.

- Jak Pan ocenia to, co się dzieje, będzie taniej?

- Nie sądzę, to jest pochodna kosztów pracowniczych, materiałów budowlanych czy zakupu działki. Weźmy pod uwagę np. działkę przy ul. Legionów, firma EKOBUD kupiła ją za 8,3 mln netto, a będzie tam jeden duży blok i ok. 280 mieszkań. Trzeba tę cenę przełożyć na klienta. Dodatkowo biorąc pod uwagę brak taniego kredytu hipotecznego, oczekiwanie na kolejny program rządowy, który może nie nadejść, myślę że kupujący mogą mieć mieszane odczucia co do zakupu. Jednak twierdzę, że lepiej teraz podjąć taką decyzję o zakupie niż czekać np. na tańsze mieszkania czy kredyty, bo możemy się nie doczekać.

- Jakie są obecne nastroje kupujących wobec tego, co się dzieje na rynku?

- Staramy się wspierać naszych kupujących na różne sposoby. Po pierwsze szukamy najlepszej oferty kredytowej na rynku, wybierając banki, które w ostatnim czasie poluzowały warunki, zmniejszyły marże. Mamy dedykowanego doradcę hipotecznego, można przyjść do nas, spotkać się z nim i sprawdzić wszystkie oferty, swoją zdolność kredytową. Po drugie wymyśliliśmy projekt "mieszkanie wykończone pod klucz", który polega na przygotowaniu przez naszą spółkę inwestycyjną pakietu mieszkań, które zostały zakupione od dewelopera w stanie deweloperskim i wyposażone tak, aby kupujący mieli z głowy przygotowanie projektu, bieganie za materiałami, poszukiwanie odpowiedniej ekipy budowlanej czy firmy stolarskiej.

Osiedle przy ul. Grunwaldzkiej 97 z mieszkaniami pod klucz (fot. Mikołaj Sobczak)

- To ciekawe rozwiązanie, które przede wszystkim oszczędza nam czas, pieniądze no i nerwy, szczególnie jak nie znamy się na tym, nie mamy wiedzy czy pomysłu na tę inwestycję.

- Zgadza się. My procesujemy zakup pakietu mieszkań od dewelopera. W tym wypadku padło na firmę EKOBUD z Ostródy i osiedle przy ul. Grunwaldzkiej 297, przy dzielnicy Okólnik (zobacz mieszkanie). Zacznijmy od tego, że jesteśmy pewni standardu tego dewelopera, ma za sobą już wiele dobrych inwestycji, między innymi przy ul. Łęczyckiej. Druga sprawa to idealna lokalizacja, blisko S7, a więc wyjazd na Gdańsk i Warszawę, ale nadal z pięknym widokiem. Nasze mieszkania mają widok z sypialni na pobliski las, czyli tereny zielone, a od salonu na panoramę Elbląga, szczególnie widok na dzielnicę Okólnik, a z wyższych pięter nawet na katedrę na Starym Mieście.

- Dla jakiego klienta jest taka nieruchomość?

- My przygotowujemy obecnie pakiet 10 mieszkań w metrażu 56-66 m2. Wszystkie 3 lub 4-pokojowe, czyli można powiedzieć, że jest to produkt dla rodziny. Do każdego mieszkania w cenie jest komórka lokatorska. Kupujący od nas nie płacą dodatkowej prowizji od zakupu i są zwolnieni z podatku tzw. PCC, co razem daje nawet do 4-5 proc. oszczędności od wartości zakupu.

- Dlaczego rodzina miałaby kupić mieszkanie od Waszej firmy inwestycyjnej, a nie sama od dewelopera?

- Przede wszystkim to oszczędność czasu, nie załatwiasz nic z deweloperem, nie martwisz się odbiorem technicznym, sprawdzeniem dokumentów, dodatkowo nie musisz znać się na wykończeniu czy projekcie. Otrzymujesz od nas gotowy produkt wykończony na wysokim poziomie, gdyż my używamy materiałów i produktów tylko wysokiej jakości oraz na gwarancji producenckiej. Mamy podpisaną umowę z wiodącym producentem elementów wyposażenia wnętrz. Wykorzystujemy np. baterie podtynkowe, wanny z dodatkową deszczownicą, dzięki temu można korzystać i z opcji wanny i prysznica. Dla naszych klientów ten producent wprowadził dodatkową gwarancję, którą otrzymuje każdy klient na akcie notarialnym. Zabudowy stałe jak kuchnia, szafa, czy zabudowa łazienki wykonana jest przez znaną firmę stolarską. Wszystko przygotowane na wymiar.

- Czyli tak naprawdę to można kupić mieszkanie i od razu się wprowadzić?

- Tak, można zabrać swoje ubrania, meble ruchome takie jak stół, krzesła, czy łóżko do sypialni i zamieszkać w nowym M. W cenie klienci mają także markowe sprzęty AGD, a my dodatkowo jako firma inwestycyjna możemy klientom zaproponować oddanie w rozliczeniu obecnego mieszkania z rynku wtórego, co ponownie uwalnia nas od stresu związanego ze sprzedażą i poszukiwaniem klienta na swoje mieszkanie.

- Ile obecnie jest wolnych mieszkań?

- Tak jak mówiłem, przygotowujemy pakiet 10 mieszkań, dwa już zostały sprzedane na etapie remontu, co pokazuje że nasze mieszkania są bardzo dobrze odbierane przez klientów. Obecnie pozostało 8 w tej lokalizacji, które są na różnym etapie wykończenia. Obecnie jako klient kupujący można mieć ten komfort, aby przyjechać i obejrzeć kilka z nich, wybrać które z nich nam pasuje pod kątem widoku, piętra czy metrażu i podpisać umowę. Każde z nich się czymś różni, mieszkania mają różne kolory drzwi wewnętrznych, różne płytki czy kolory kuchni, więc jest z czego wybierać. Mamy już swoje doświadczenia w tym zakresie, gdyż w ostatnim czasie takie mieszkania sprzedawaliśmy na osiedlu przy ul. Łęczyckiej i w ciągu kilku miesięcy sprzedaliśmy wszystkie dostępne i przygotowane przez nas.

- W takim razie jak można się do Państwa zgłosić?

- Zapraszamy do naszego biura przy ul. Powstańców Warszawskich 7/2 WGN Elbląg, lub do kontaktu pod numerami telefonów 888 592 885 oraz 530 750 321.

