Mleczarnia Turek - znany dostawca serów, które kochają Polacy

Polacy kochają sery nie mniej niż Francuzi czy Włosi, którzy są znani z miłości do tych wyrobów. Na polskich stołach sery goszczą nie tylko jako składnik dań wytrawnych lub dodatek do kanapek, ale również w wersji na słodko - w ciastach czy naleśnikach. Sprawdź, jakich przysmaków może dostarczyć dobra mleczarnia.

1) Dlaczego warto jeść sery?

2) Rodzimy rynek serów na przykładzie Mleczarni Turek

3) Prawdziwe przysmaki z mleczarni

Przez wiele osób ser jest uważany za wroga zdrowej diety, ponieważ zwykle zawiera dużo tłuszczu i laktozy. Pierwszy składnik sprzyja chorobom układu krwionośnego, drugi może powodować uczulenia. Sery są jednak źródłem łatwo przyswajalnego wapnia i białka, a spożywanie produktów dobrej jakości nie niesie ze sobą ryzyka dla zdrowia.

Dlaczego warto jeść sery?

Ser serowi nierówny, dlatego nie każdy ser można nazwać zdrowym, ale też nie każdy będzie miał negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Kluczem jest wybór odpowiednich gatunków sera, dostarczanych przez sprawdzonego dostawcę, takiego jak Mleczarnia Turek. Całkowita eliminacja serów z diety jest możliwa, ale nieopłacalna. Sery są bowiem nie tylko źródłem wapnia i białka, które organizm ludzki dobrze przyswaja, ale również dostarczają bogatego źródła energii. To wszystko za sprawą tłuszczu zwierzęcego, będącego nośnikiem tej energii. Co więcej, sery zawierają również fosfor, który bierze udział w wielu procesach życiowych, a także witamin A, B1 i B2 - ważnych dla zdrowia skóry, włosów i układu nerwowego. Sery są też po prostu smaczne - wyjątkowy smak sera ricotta, brie, camembert czy innych serów pleśniowych wzbogaca walory wielu potraw, podbija smak wina i innych trunków.

Rodzimy rynek serów na przykładzie Mleczarni Turek

Z produkcji doskonałych serów znane są głównie Francja, Włochy czy Holandia. Nie oznacza to jednak, że na rodzimym rynku nie można znaleźć firm dostarczających pełnowartościowych serów doskonałej jakości. Przykładem może być Turek - mleczarnia wchodząca w skład międzynarodowej grupy Savencia, której bogaty asortyment serów można poznać na https://www.mleczarniaturek.pl/mark/nasze-marki. Cechą charakterystyczną tego producenta jest dbałość o jakość produktów oraz współpraca z polskimi dostawcami mleka. To dzięki temu produkty m.in. marki NaTurek, w tym kochany przez Polaków camembert czy brie, cieszą się tak dużym powodzeniem już od wielu lat i to nie tylko w Polsce.

Prawdziwe przysmaki z mleczarni

Wśród wielu serowych przysmaków są gatunki sera, które Polacy lubią najbardziej, i które chętnie włączają do swojej codziennej diety. Widać to chociażby po ofercie restauracji stosujących często do dań parmezan, gorgonzolę czy camembert. Na polskich stołach goszczą więc zarówno sery żółte, jak i białe, które różnią się od siebie przeznaczeniem i smakiem. Nieodzownym elementem polskiego śniadania jest twaróg - kremowy, z dodatkiem śmietanki i soli lub cukru, pasuje idealnie do smarowania kanapek, jako element past kanapkowych czy nadzienie śniadaniowych naleśników. Na polskim rynku można znaleźć także bogatą ofertę serów pleśniowych, które pojawiają się jako składnik sałatek czy jeden z elementów tzw. deski serów, podawanej do wina. Polacy są bardzo ciekawi nowych smaków, dlatego chętnie sięgają również po sery ekskluzywne, o wyrafinowanym smaku, np. te z dodatkiem orzechów, ziół i przypraw. Wśród Polaków nie brakuje smakoszów, dlatego na polskich stołach pojawiają się nie tylko sery tradycyjne, z mleka krowiego. Nie brakuje również amatorów serów kozich czy owczych.

