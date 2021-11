  Mobi School. Strona dla szkoły dostosowana do współczesnych wymogów

Elbląska firma Mobi School powstała po to, aby wspierać rozwój dialogu pomiędzy placówkami oświatowymi i jednostkami samorządowymi a ich odbiorcami. Co ważne, strony przez nią przygotowane spełniają wymogi obowiązującej ustawy o dostępności, które muszą spełniać samorządy i jednostki im podległe. - Chcemy wspierać szczególnie placówki oświatowe w naszym mieście i wychodzimy do nich ze specjalną ofertą stworzenia strony internetowej za... 0 zł - opowiadają Kamil Petynka, prezes zarządu Mobi School oraz Iwona Mickiewicz, kierownik działu wdrożeń i obsługi klienta.

- Państwa oferta skierowana jest przede wszystkim – choć nie tylko - do szkół. Dlaczego?

Kamil Petynka: - Nasze strony są przygotowywane zgodnie z ustawą o dostępności obowiązującą dla wszystkich podmiotów publicznych. Ukierunkowujemy się na szkoły, bo widać tam duże braki pod względem tych przepisów, gdy chodzi właśnie o strony internetowe. Z raportu przygotowanego przy użyciu naszego narzędzia wynika, że większość jednostek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim nie spełnia wymogów ustawy o dostępności. Jest tu dla szkół naprawdę szerokie pole do zmian, stąd najpierw "edukujemy edukację" w tym zakresie - przy wykorzystaniu naszego programu do walidacji stron.

Iwona Mickiewicz: - Bardzo ważna jest dla nas lokalna społeczność i w związku z tym, że jesteśmy firmą z Elbląga, chcielibyśmy, aby jednostki publiczne - szkoły, przedszkola, urzędy w naszym mieście - przodowały w rankingu jednostek, które posiadają stronę dostosowaną do wymogów ustawy. Dlatego przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę i wszystkie elbląskie placówki, które się do nas zgłoszą do końca roku, otrzymają swoją stronę za 0 zł oraz darmowe wdrożenie. A opłata za kolejny rok to tylko 500 zł.

Kamil Petynka: - Oczywiście także inne samorządy i podległe im placówki mogą skorzystać z naszych usług.

- Mogą... a dlaczego powinny skorzystać?

Kamil Petynka: - Wszystkie jednostki korzystające ze środków publicznych są zobligowane do stosowania się do wspomnianej ustawy, a za brak dostosowania strony internetowej do tych wymogów grozi kara od 5 do 10 tys. zł.

Iwona Mickiewicz: - Dodajmy, że strona ma być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, zawierać między innymi szereg narzędzi, jak choćby dostosowywanie czcionki. Zdjęcia muszą być opisane, zamieszczone filmy mają mieć napisy lub transkrypcję itd.

Kamil Petynka: - Możemy również wykonać taką usługę dla organizacji pozarządowych, co jest dla nich korzystne, bo ułatwia pozyskiwanie środków na projekty. Oczywiście zapraszamy także osoby prywatne, by z naszą pomocą miały dostosowane strony internetowe do współczesnych standardów.

- Mobi School bierze udział w projekcie Startup House IV, którego ambasadorem jest PWSZ w Elblągu. Z jakimi korzyściami dla firmy się to wiąże?

Iwona Mickiewicz: Startup House IV umożliwił nam przede wszystkim skorzystanie z pomieszczenia biurowego z wyposażeniem. Jako firma we wczesnej fazie rozwoju otrzymaliśmy również wsparcie księgowe i prawne, mogliśmy też skorzystać ze szkoleń i mentoringu. W ramach projektu firma ma również swojego opiekuna.

- Jak po kolei wygląda Państwa współpraca z klientem?

Fot. Michał Skroboszewski

Kamil Petynka: - Dysponujemy narzędziem, które sprawdza, czy dana strona jest dostosowana do wspomnianej ustawy, a także czy nie zawiera innych błędów. W dwie minuty jesteśmy w stanie wygenerować raport, wiemy, ile jest tych błędów, co dokładnie jest nie tak. Potem tworzymy zupełnie nową stronę, która działa na naszej platformie w modelu abonamentowym. Podsumowując: wynajmujemy nasze autorskie narzędzie, a dana placówka dysponuje dzięki temu całkowicie dostosowaną stroną internetową, na którą może w pełni wpływać. Od strony graficznej klient może wybierać z szerokiego wachlarza skórek i szablonów. Strony są responsywne i zintegrowane z mediami społecznościowymi. Wcześniej przygotowujemy bezpłatną wersję demonstracyjną i klient może zdecydować, czy nasze rozwiązanie mu odpowiada. Przygotowanie wersji demo to kwestia maksymalnie jednego dnia, jeśli dysponujemy materiałami, np. z poprzedniej strony klienta.

Iwona Mickiewicz: - Cechą naszych stron jest łatwa dostępność i szybka konfiguracja. Wszystko jest bardzo proste w obsłudze, dodatkowo wcześniej szkolimy klientów w zakresie zarządzania stroną.

Kamil Petynka: - W żadnym momencie nie zostawiamy klienta. W każdej chwili można zadzwonić i poprosić o pomoc naszego eksperta.

- Mobi School to w takim razie również wygoda.

Kamil Petynka: - Przede wszystkim strona ewoluuje z rynkiem, ma wszystkie aktualizacje dostosowujące ją do obecnych wymagań sieciowych i sprzętowych, przeglądarek internetowych itd. Wszystko to robimy w ramach podpisanej umowy i wspomnianego abonamentu.

Mobi School

mobischool.com.pl

kom. 720 998 021

kontakt@mobischool.com.pl

