Motor Lublin kolejnym rywalem Olimpii Elbląg!

Olimpia Elbląg przystąpiła do rundy wiosennej z jednym celem, jakim jest utrzymanie na poziomie 2. Ligi. Zadanie łatwe nie będzie, jednak Olimpijczycy już na starcie pokazali, że nie można ich lekceważyć, o czym świadczą 4 wywalczone punkty w 2 meczach. Czy Motor Lublin będzie kolejnym zespołem, który nie pokona Olimpii?

Motor Lublin

Infrastruktura, a także oczekiwania w Lublinie są ogromne. Drużyna przez lata nie potrafiła wydostać się z 3. Ligi, ale w końcu udało się zrealizować to zadanie. Teraz w planach jest nawet awans do Ekstraklasy, jednak zanim się to wydarzy, to muszą najpierw przedostać się do 1. Ligi, co patrząc w aktualny układ tabeli, wcale nie będzie takie łatwe. Można nawet stwierdzić, że większe szanse na spełnienie takiego celu będą mieli w przyszłorocznej kampanii.

Motor ma aktualnie na koncie 25 punktów, które uzbierali w 19 rozegranych spotkaniach. Daje im to w tym momencie 10 pozycję w tabeli. Strata punktowa do pozycji, którą zajmuje KKS Kalisz, wynosi pięć punktów i właśnie tyle dzieli ich od miejsc barażowych.

Motor nieudanie rozpoczął rundę wiosenną, ponieważ przegrał na wyjeździe z inną Olimpią, tą z Grudziądza. W drugim meczu pokazał jednak, że ciągle trzeba się nim liczyć, ponieważ pokonał Znicz Pruszków. Można powiedzieć, że dopełnią trylogię spotkań z drużynami z dołu ligowej tabeli podczas starcia z Olimpią Elbląg.

Motor w ostatnim czasie bardzo dobrze prezentował się na swoim boisku, jednak miał spore problemy w delegacjach. Lublinianie wygrali 4 z 5 poprzednich meczów domowych, a do tego dołożyli jeden remis, co pokazuje, że są niepokonani. Co więcej, w 3 z 5 tych starć udało im się zachować czyste konto.

Motor Lublin statystyki:

- Motor Lublin po 19 rozegranych meczach zajmuje 10 pozycję w tabeli.

- Motor ma na swoim koncie 25 punktów.

- Drużyna z Lublina do miejsca, które gwarantuje udział w barażach, traci 5 punktów.

- Motor strzela średnio powyżej jednej bramki na mecz.

- Motor wywalczył 15 punktów 9 meczach domowych.

- Drużyna z Lublina w ostatniej kolejce pokonała na wyjeździe Znicz Pruszków 0:1.

- Dwa ostatnie mecze Motoru zakończyły się wynikami -2,5 gola.

- Motor Lublin wygrał 4 z 5 ostatnich meczów domowych.

- Motor jest niepokonany w pięciu ostatnich spotkaniach na swoim boisku.

- Motor Lublin zachował czyste konto w trzech z pięciu ostatnich spotkań na swoim boisku.

Olimpia Elbląg

Kibice tego zespołu mają prawo być pozytywnie nastawieni do najbliższego starcia z Motorem. Gospodarze co prawda w ostatnim czasie są niepokonani na swoim boisku, a także nie tracą goli i większość starć wygrali, jednak na tym poziomie wszystko może się zdarzyć, co widać nawet na podstawie proponowanych przez bukmachera Totolotek kursów.

Olimpia Elbląg w ostatnich latach dobrze radziła sobie w Lublinie. Olimpijczycy wygrali 2 z 4 ostatnich spotkań na terenie tego przeciwnika, a podczas ostatniej rywalizacji wygrali 0:1.

Pod kątem oferty Totolotek bukmachera warto zwrócić uwagę, że 4 ostatnie mecze tych drużyn w Lublinie to wyniki -2,5 gola. Olimpia Elbląg zachowała czyste konto w 3 z tych 4 spotkań, co znacząco ułatwiło powodzenie takich typów z oferty legalnego bukmachera.

W historii spotkań obu drużyn Olimpijczycy przegrali tylko jeden raz z Motorem na wyjeździe, co może rzucać nowe światło na nadchodzącą rywalizację. Warto jednak odnotować, że pierwsze spotkanie tych drużyn wygrał Motor 1:3, co potwierdza, że zasługuje on na miano faworyta w tym pojedynku.

Olimpia Elbląg statystyki:

- Olimpia Elbląg wygrała ostatnie spotkanie wyjazdowe do Lublina 0:1.

- Olimpia wygrała 2 z 4 ostatnich spotkań w Lublinie.

- Cztery ostatnie mecze tych drużyn w Lublinie zakończyły się wynikiem -2,5 gola.

- Olimpia Elbląg zachowała trzy czyste konta w czterech ostatnich delegacjach do Lublina.

- Olimpia zaliczyła tylko jedną porażkę w czterech ostatnich wizytach w Lublinie.

- Olimpia Elbląg nie straciła bramki po wznowieniu rozgrywek.

- Dwa ostatnie mecze Olimpii Elbląg to wyniki -2,5 gola.

- Pierwsze spotkanie tych drużyn w obecnej kampanii zakończyło się wygraną Motoru 1:3.

- Olimpia wygrała 3 z 4 ostatnich spotkań z tym rywalem.

Oferta bukmachera Totolotek

Tak jak wspomniałem wcześniej, faworytem tego spotkania jest ekipa gospodarzy, czyli Motor Lublin. Statystyki pokazują jednak, że Olimpia bardzo dobrze radziła sobie na stadionie tego rywala w ostatnim czasie. Na podstawie aktualnej formy obu drużyn ciężko wskazać wyraźnego pewniaka do wygranej.

Uważam, że warto tutaj dokładniej zagłębić się w propozycje od legalnego bukmachera Totolotek, który przygotował dla fanów Olimpii, a także Motoru wiele ciekawych możliwości dotyczących tej rywalizacji. Między innymi możesz skorzystać z underowych linii goli, które okazały się słusznym wyborem podczas ostatnich 4 spotkań tych drużyn w Lublinie. Jeśli chcesz zagrać, że w tym meczu również nie wpadną więcej niż 2 bramki, to taką opcję daje Ci bukmacher.

Olimpia Elbląg nie straciła gola w 3 z 4 ostatnich meczów w Lublinie, co również powinno dać do myślenia. Motor w obu meczach po wznowieniu rozgrywek nie zanotował wyniku BTTS. Najpierw przegrał w Grudziądzu 0:1, a następnie pokonał Znicz Pruszków w takim samym stosunku. Takie statystyki pokazują, że w tym meczu nie można nastawiać się na zbyt wiele bramek, ponieważ zmierza się w nim drużyny, które mają tendencję do underowych rezultatów.

Autor tekstu: Mateusz Nowak

