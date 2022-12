 Na co zwrócić uwagę kupując wagę laboratoryjną?

Kupując wagę laboratoryjną należy przede wszystkim zadać sobie pytania, jaka będzie największa naważka, z jaką przyjdzie się nam „zmierzyć” podczas pracy z wagą, z jaką dokładnością potrzebujemy uzyskać wynik, czy potrzebna nam będzie waga legalizowana, czy takiej legalizacji nie potrzebujemy oraz, czy niezbędne będzie dla nas wzorcowanie wagi.

Waga laboratoryjna jest to urządzenie służące do precyzyjnego wyznaczania masy substancji stałych i cieczy wykorzystywanych w codziennej pracy w laboratorium. W laboratoriach najczęściej wykorzystuje się różnego rodzaju wagi precyzyjne i analityczne. Mechanizm wag precyzyjnych en działa na zasadzie pomiaru kąta skręcenia włókien kwarcowych, które są tłumione mechanicznie lub pneumatycznie w celu przyśpieszenia pomiaru. Dzięki właściwemu połączeniu wydajności i zastosowanych w wadze aplikacji, wagi precyzyjne stanowią doskonałe narzędzie do wykonywania ważeń nawet w wymagających laboratoriach. Wagi analityczne charakteryzują się dużą sprawnością ważenia, łatwością w obsłudze oraz w większości posiadają ekran dotykowy. Natomiast wagi precyzyjne to doskonały wybór, gdy poszukujemy niezawodnej wagi zapewniającej precyzyjne ważenie w procesach w laboratorium, jak i w trudnych warunkach przemysłowych. Od odpowiedzi na pierwsze i drugie z pytań zależeć będzie optymalny dobór rodzaju i nośności wagi. Wag precyzyjne są znacznie tańsze niż wagi analityczne właśnie ze względu na budowę urządzenia. Wagi precyzyjne mogą mieć nośność nawet do pięciu kilogramów, podczas gdy nośność wag analitycznych zwykle nie przekracza trzystu gramów. Dokładność wag analitycznych zaczyna się od jednego miligrama, natomiast wagi precyzyjne o urządzenia z dokładnością od 0,1 do 0,001 grama. W zależności od wybranego modelu wagi należy zwrócić uwagę, czy urządzenie posiada kalibracje zewnętrzna czy wewnętrzną. Urządzenia z kalibracją wewnętrzną (właściwie wszystkie wagi analityczne i większość precyzyjnych) nie wymagają dodatkowego zaopatrzenia w odważnik wzorcowy, zaś z kalibracją zewnętrzną wymagają dokupienia wzorcowanego odważnika, który będzie służył za wzorzec przy kalibrowaniu urządzenia. Wzorce i odważniki kalibracyjne oraz wzorce testowe do wag laboratoryjnych są wykonane przy zachowaniu najwyższych standardów.

Kolejnym pytaniem, na jakie laborant musi odpowiedzieć przed zakupem wagi jest konieczność, bądź nieposiadania legalizacji. Jeżeli bazując na wskazaniach danej wagi, laboratorium, lub jakikolwiek zakład będzie prowadził działalność zarobkową (czyli np. receptura danego krem jest przygotowana, lub skalowana na podstawie wskazanie danej wagi, lub np. wartość danego przedmiotu jest uzależniona od wagi) wtedy niezbędne jest posiadanie legalizacji. Chcąc w którymkolwiek momencie użytkowania wagi wykonać dla niej legalizację (nadać znak M) urządzenie musi posiadać tzw. legalizację pierwotną. Jeżeli urządzenie nie posiada legalizacji pierwotnej to już nigdy nie można wykonać dla niej legalizacji wtórnej, w takim przypadku pozostaje tylko zakup nowego egzemplarza wagi.

Oddzielnym zagadnieniem jest wzorcowanie urządzenia. Wzorcować urządzenie możemy w każdym momencie – zarówno na początku zakupu, jak i też po pewnym czasie i to niezależnie czy dana waga posiada legalizacje, czy też nie. Wzorcowanie pokazuje z jaką dokładnością, dla danej wybranej naważki, jest wskazywana jej waga. Wzorcowani zwykle wykonuje się dla obciążenia, jakie najczęściej będzie przedmiotem pracy.

Kupując wagę laboratoryjną należy zwrócić szczególną uwagę na nośność, dokładność, konieczność posiadania legalizacji lub zalecane wzorcowanie.