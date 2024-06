 Na co zwrócić uwagę przy zakupie deski SUP?

SUP, czyli stand up paddle, a więc pływanie na desce z wiosłem w pozycji stojącej staje się popularnym sportem w naszym kraju. W związku z tym coraz więcej osób chce spróbować swoich sił na wodzie i zaopatrzyć się w swoją pierwszą deskę SUP. Obecnie oferta takich produktów jest dość zróżnicowana i różnią się one między sobą nie tylko kształtem czy materiałem, z jakiego są wykonane, ale przede wszystkim rozmiarami. Te z kolei powinny być dopasowane do wzrostu i wagi użytkownika. Na co więc zwrócić uwagę przy zakupie deski SUP? Podpowiadamy.

Kształt deski SUP

Pierwszym aspektem, na który wiele osób zwraca uwagę podczas zakupu deski SUP, jest jej kształt. Produkty takie dzielimy na trzy podstawowe kategorie. Zalicza się do nich wersje typu all around, czyli obłe. Nadają się one niemal do wszystkiego. Dlatego są najlepsze na początku. Drugim typem desek SUP są wersje typu tourning, które wyróżniają się nieco bardziej smukłym kształtem i są dłuższe od wersji all around. Trzecią opcją są deski SUP typu race, które są wąskie i długie. Dlatego też tego typu konstrukcje wykorzystywane są przede wszystkim przez doświadczone osoby o sporych umiejętnościach.

Dobór najbardziej odpowiadającego nam kształtu SUP powinien być uzależniony nie tylko od naszych preferencji wizualnych, ale przede wszystkim poziomu zaawansowania. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, obecnie na rynku dostępne są produkty w różnych wersjach, a więc z łatwością znajdziemy model dopasowany do naszych preferencji pod względem koloru, grafiki czy układu uchwytów.

Rozmiar deski SUP

Deska SUP powinna być dopasowana nie tylko do przeznaczenia, ale też umiejętności użytkownika, a przede wszystkim jego wagi i wzrostu. Dlatego szukając odpowiedniego dla siebie modelu, zwróćmy uwagę na jego długość, szerokość i grubość. Im dłuższą deskę wybierzemy, tym osiągniemy lepszą prędkość i stabilność. Z kolei krótsze wersje są bardziej zwrotne. Dlatego krótkie deski, czyli poniżej 300 cm przeznaczone są zazwyczaj dla dzieci. Średnie, które mieszczą się w przedziale od 300 do 370 cm, są najbardziej uniwersalne. Długie deski powyżej 370 cm są przeznaczone dla cięższych użytkowników.

Szerokość deski z kolei odpowiada za jej stabilność. Dlatego osoby początkujące, które preferują spokojne wody, powinny wybrać szerszy model. Węższe deski, a więc poniżej 70 cm będą bardziej odpowiednie dla zaawansowanych użytkowników, którzy wykorzystują je do surfowania po falach. Dobrze sprawdzą się również w przypadku dzieci. Zwróćmy uwagę także na grubość deski. Zazwyczaj parametr ten waha się od 9 do 15 cm. W przypadku mężczyzn lepiej postawić na wersję o grubości 15 cm, dla kobiet odpowiednie będą te o grubości 12 cm, a dla dzieci nieco cieńsze modele.

Konstrukcja deski SUP

Ostatnim aspektem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając deskę SUP, jest konstrukcja takiego produktu. Obecnie do wyboru mamy wersje nadmuchiwane i twarde. Te pierwsze są niezwykle popularne ze względu na to, że łatwo można je przechowywać i transportować. Są też bardziej odporne na uszkodzenia. Z kolei deski twarde wykonane są z materiałów takich jak epoksyd, laminowane drewno czy polietylen. Są trwałe i wyróżniają się lepszą zwrotnością, a także osiągają lepsze prędkości na wodzie, jednak są mniej praktyczne, jeśli chodzi o przechowywanie i transport. Dodatkowo są dość ciężkie.

