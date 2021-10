 Na co zwrócić uwagę, wybierając firmę świadczącą usługi magazynowe?

W dzisiejszych realiach rynkowych usługi magazynowe to prawdziwa żyła złota i to nie tylko dla podmiotów specjalizujących się w tej branży, ale również dla ich... klientów. Trudno bowiem sobie wyobrazić firmę dostarczającą asortyment dla klienta, która nie posiadałaby własnej lub wynajętej przestrzeni magazynowej.

Kogo wybrać?

Wybór odpowiedniego podmiotu wcale nie jest łatwy! Wręcz przeciwnie - zoptymalizowanie zysków z tytułu sprzedaży jest możliwe jedynie wówczas, gdy wybierze się w pełni profesjonalny podmiot świadczący takie usługi. A o tym, czy jest on profesjonalny czy nie, decydują głównie realia rynkowe i profil świadczonych przezeń usług. Tym samym, to od wyboru określonego kontrahenta będzie zależeć, czy sprzedaż towarów przyniesie zyski. Na szczęście realia rynkowe "podpowiadają", kto mógłby to być.

Magazynowanie - na które usługi warto postawić?

Sytuacja rynkowa nigdy nie daje przedsiębiorcy 100 procentowej pewności co do określonej decyzji gospodarczej. Niemniej warto skupić się na podmiotach, które mogą:

Zaoferować zróżnicowany profil usług w zależności od potrzeb klienta. Zaproponować najwyższą jakość przechowywania asortymentu. Mowa tu o "oszczędzających" przestrzeń magazynach wysokiego składowania, a także o związanych z najbardziej zaawansowanymi technologiami magazynami bezpyłowymi. To one chronią wrażliwy towar przed zewnętrznymi oddziaływaniami. Udostępnić klientowi kompleksowy system zdalnego zarządzania magazynem WMS, również w ramach integracji z rozwiązaniami posiadanymi przez klienta. Dzięki temu zarządzanie i obrót towarem będzie dużo łatwiejszy, podobnie zresztą, jak i ewidencja wszystkich znajdujących się w nim artykułów. Przekazać klientowi najwyższej klasy sprzęt przeładunkowy, dzięki któremu może on szybko i sprawnie przeładować towar z pojazdów do magazynu i odwrotnie. Tym samym redukuje się ryzyko powstawania tak zwanych "wąskich gardeł", za którymi często stoją opóźnienia względem klienta. Zaoferować klientowi dostęp do obiektu, który działa pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Z opcji tej skorzystają zwłaszcza ci klienci, którzy mają zamiar składować w magazynie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Udostępnić możliwość korzystania z czystych i suchych przestrzeni magazynowych, w ramach których można przechowywać również artykuły o specyficznych i niestandardowych wymiarach (konstrukcje podłużne, duże gabaryty itd.). Przekazać klientowi przestrzeń magazynową, w obrębie której możliwe będzie kompleksowe ubezpieczenie wszystkich towarów, pełna ochrona mienia, a także całodobowy monitoring, obejmujący swoim zasięgiem całą przestrzeń dostępną dla wybranego klienta. Zaproponować dostęp do magazynów, w których respektowane będą zasady zabezpieczania towarów za pomocą poduszek pneumatycznych, pasów ochronnych itd., a także stosowane będą dodatkowe usługi, takie jak przepakowywanie, konfekcja, bindowanie i wiele, wiele innych. Udostępnić klientowi przestrzeń użytkową, w obrębie której będzie respektować się zasady dotyczące efektywnego zarządzania datą ważności. Mowa tu zwłaszcza o "złotych zasadach" FIFO i LIFO, które pozwalają ograniczyć straty związane ze zbyt długim magazynowaniem wybranych towarów.



Reasumując, powyższe usługi to tylko ogólny przekrój zasad, jakich powinno się przestrzegać w profesjonalnym magazynie. Klient wybierający kontrahenta do zarządzania magazynem powinien skupić się również na wielu innych, często indywidualnych cechach wybranego magazynu.