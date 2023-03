 Na czym polega praca w górnictwie? Czy to wymierający zawód?

Światowa gospodarka powoli odchodzi od pozyskiwania węgla kamiennego na rzecz innych, bardziej ekologicznych źródeł energii. To przekłada się na coraz mniejsze zapotrzebowanie na górników i ciągłą redukcję etatów w kopalniach. Zastanawiasz się czy praca górnika to przyszłościowy zawód? Sprawdź aktualną sytuację gospodarczą i podejmij właściwą decyzję.

Produkcja węgla energetycznego spada na całym świecie. Na przestrzeni lat Polska odpowiadała nawet za ponad 50% produkcji w całej Europie. Dla porównania na przestrzeni prawie 30 lat produkcja węgla skurczyła się z ok. 270 mln ton do zaledwie 57 mln. Ofert pracy w sektorze wydobywczym jest coraz mniej. Powoduje to regularne wygaszanie kopalń. Według informacji dostarczanych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń w 2023 roku likwidacji poddanych zostanie 14 zakładów.

Czy praca w górnictwie wymiera?

Sytuacja gospodarcza, rozwój technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz chęć ochrony środowiska naturalnego. To główne czynniki, które powodują, że górnictwo jako branża po prostu wymiera. Górnicy w dzisiejszych czasach powinni być świadomi, że ich branża staje się zawodem zanikającym na rynku pracy. Dla porównania: w 1989 roku na Śląsku pracowało ponad 400 tys. górników, natomiast obecnie to niecałe 100 tys. specjalistów.

Liczby mówią same za sobie. Warto też dodać, że regiony utrzymujące się w dużej mierze

z górnictwa, jak np. Katowice, są mocno narażone na krach gospodarczy. Ostatni zakład w tym regionie ma być zamknięty do 2049 roku.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Praca-w-gornictwie-Czy-jeszcze-warto-8193648.html.

Na czym polega praca górnika i jakie niesie zagrożenia?

Osoby decydujące się na pracę w górnictwie muszą wykazać się przede wszystkim doskonałą kondycją fizyczną oraz siła. To wymagający zawód, który jest nie tylko wycieńczający, ale też niesie ze sobą spore ryzyko. Główne zagrożenia związane z wykonywaniem tego zawodu to:

tąpnięcia, zawały i oberwanie się skał, co może być bezpośrednim zagrożeniem życia,

wybuch metany – najczęściej wiąże się z ciężkimi urazami oraz śmiercią w wyniku wybuchu,

emisja gazów toksycznych i drażniących,

wysoki poziom stresu, który po wielu latach pracy oddziałuje na organizm człowieka.

W pracy górnika najważniejsza jest profilaktyka, która chroni człowieka przed oddziaływaniem szkodliwych gazów oraz innymi niebezpiecznymi czynnikami. Główne środki bezpieczeństwa to: stosownie ochronników słuchu, rękawic antywibracyjnych, środków ochrony układu oddechowego oraz systemów monitorujących stężenie toksycznych gazów w kopalniach.

Jakie są alternatywy dla pracy w górnictwie? Sprawdź!

Praca górnika na pełen etat według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynosi ok. 4800 złotych netto. To niewiele, biorąc pod uwagę ryzyko związane z wykonywaniem tego zawodu oraz poziom obciążenia organizmu. Warto jednak dodać, że odprawy górników wynoszą nawet do 120 tys. złotych, co jest już pokaźną kwotą. Są jednak pewne alternatywy, dzięki którym nie pozostaniesz bez pracy nawet po całkowitym zamknięciu kopalń w Polsce.

Oto kilka najlepszych propozycji:

Sektor IT : w branży informatycznej zawsze brakuje wykwalifikowanych pracowników. Warto spróbować przebranżowić się w tym kierunku, szczególnie jeśli nowe technologie nie są dla Ciebie całkowicie obce.

: w branży informatycznej zawsze brakuje wykwalifikowanych pracowników. Warto spróbować przebranżowić się w tym kierunku, szczególnie jeśli nowe technologie nie są dla Ciebie całkowicie obce. Przemysł : mimo ciągłego wygaszania kopalń branża przemysłowa wciąż ma się dobrze. Wykwalifikowani pracownicy produkcyjni oraz osoby odpowiedzialne za obsługę procesów automatyzacji maszyn są pożądani na rynku pracy.

: mimo ciągłego wygaszania kopalń branża przemysłowa wciąż ma się dobrze. Wykwalifikowani pracownicy produkcyjni oraz osoby odpowiedzialne za obsługę procesów automatyzacji maszyn są pożądani na rynku pracy. Finanse: praca w banku lub uruchomienie własnego biura pośrednictwa kredytowego to dobry pomysł na biznes. Branża powiązana z produktami bankowymi

i pozabankowymi zawsze cieszy się rosnącą popularnością, a to przekłada się na stabilność zatrudnienia.

Podsumowując: jeśli praca w górnictwie przestaje być rentowna, warto odpowiednio wcześnie pomyśleć o przebranżowieniu. Wiele wskazuje na to, że górnictwo na przestrzeni lat będzie wymarłym zawodem, a to spowoduje, że tysiące osób pozostaną bez środków do życia.

