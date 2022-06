Na niezapomniane półkolonie letnie zaprasza Zazumi (dawny Edun)

Tutaj Twoje dziecko przeżyje wspaniałe przygody i dokona wielu odkryć. W gronie rówieśników pozna lepiej otaczający go świat i dowie się wielu ciekawostek, doskonale się przy tym bawiąc. O wyjątkowych półkoloniach letnich (i nie tylko), organizowanych przez Zazumi Korepetycje rozmawiamy z Moniką Arndt, dyrektor elbląskiego oddziału firmy. Zdjęcia.

- Zagospodarowanie czasu dzieciom w wakacje jest wyzwaniem każdego rodzica. Już od dziewięciu lat Zazumi (dawniej Edun) pomaga im w tym, organizując półkolonie.

- Oferujemy półkolonie letnie dla dzieci, które uwielbiają aktywnie spędzać czas, dla wszystkich kreatywnych i lubiących przygody. Jak co roku stawiamy na ruch i integrację naszych półkolonistów. Do wyboru jest pięć turnusów, każdy trwa od poniedziałku do piątku. Chociaż półkolonijne zajęcia rozpoczynają się o godz. 8, to rodzice, którzy pracują, mogą przyprowadzić do nas dziecko już godzinę wcześniej. Ten czas ich pociechy spędzą z nami oglądając film, rozsiadając się wygodnie na kolorowych matach. Zaczynamy śniadaniem: serwujemy nasze słynne bułeczki, zgodnie z życzeniem dzieci przeważnie z Nutellą. Zawsze wsłuchujemy się w potrzeby dzieci. One podpowiadają nam co lubią, a my chcemy, by czuły się komfortowo. Przecież to są wakacje! One powinny sprawiać frajdę. Słynna jest też nasza herbatka malinowa, którą dzieci uwielbiają. Stawiamy na aktywność, a nasze półkolonie są pełne atrakcji: seans w Multikinie z popcornem i napojem, całodniowy pobyt w Rodzinnym Parku Rozrywki Nowa Holandia, wyjście na nowe place zabaw do Parku Dolinka, warsztaty artystyczne, Baloniada, czyli turniej z balonami na wodę, Giganci Show - zabawa przy muzyce. Jakie jeszcze atrakcje czekają na tegorocznych półkoloniach na dzieci? Można to sprawdzić na naszej stronie internetowej.

- Każdego roku przygotowujecie dla dzieci wyjątkową, półkolonijną atrakcję.

- Główną i wyczekiwaną przez dzieci atrakcją jest wyjazd poza Elbląg, w wyjątkowe miejsce. Każdego roku wybieramy inne. Byliśmy już między innymi na gdańskim lotnisku, które dzieci mogły zwiedzić „od kuchni”, byliśmy we Fromborku, Lidzbarku Warmińskim i wielu innych miejscach. W tym roku nasi półkoloniści będą mogli korzystać z atrakcji w Adventure Park Gdynia Kolibki. To miejsce, gdzie każde dziecko znajdzie przygodę dla siebie. Rozległy teren, profesjonalnie przygotowany do realizacji najróżniejszych aktywności i sportów daje duży wybór atrakcji. To właśnie wyróżnia półkolonie Zazumi: każdego roku jest nowa atrakcja, oprócz tego rodzinna atmosfera, poczucie komfortu naszych podopiecznych i ich bezpieczeństwo. To są nasze priorytety. Mamy oczywiście zawsze plan na deszczowy dzień. Na przykład warsztaty z koralikami. Dzieci je uwielbiają. To pomaga ćwiczyć cierpliwość, angażuje i otwiera ścieżkę kreatywnego myślenia. Prace powstałe z koralików do prasowania sprawdzają się jako ozdoba pokoju, czy prezent dla najlepszej koleżanki. W naszej ofercie jest też wyjście do McDonald's, czy na pizzę, są gry Xbox One Kinect, w tym roku jest także sportowa rywalizacja modeli samochodów ferrari.

- Działacie na elbląskim rynku od 10 lat, ale od niedawna pod nową marką. Był Edun teraz jest Zazumi. Co to oznacza dla waszych klientów?

- Głównymi naszymi działaniami jest pomoc edukacyjna dzieciom w roku szkolnym: kursy maturalne, kursy ósmoklasisty i korepetycje. Rozwinęliśmy się także mocno w zakresie online, po części wymogła to na nas pandemia. Pod nową marką chcemy tworzyć nową jakość, wykorzystując przy tym naszą dziesięcioletnią tradycję. Do tradycji dodajemy teraz nową wartość. Logo i nazwa są inne, ale ludzie pozostają ci sami, a standardy nauczania chcemy niezmiennie podwyższać. To dotyczy również półkolonii. Pani Monika i pan Krzysztof czekają na dzieci z niecierpliwością. To się nie zmieniło i nie zmieni. Razem z nową marką pojawiły się dla naszych klientów nowe usługi oraz możliwości.

- Półkolonie to tylko część oferty Zazumi.

Kursy maturalne, kursy ósmoklasisty, korepetycje to nasza specjalność. To nie są zwykłe korepetycje, my zapewniamy uczniom całościową opiekę edukacyjną. Dziecko jest przygotowane do egzaminu, a „po drodze” monitorujemy jego postępy, dwukrotnie są egzaminy próbne. Rodzice zawsze otrzymują informację o postępach swoich dzieci, jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Programy naszych kursów są dostosowane na bieżąco do wymagań egzaminacyjnych. Podkreślmy, że przyszłoroczni maturzyści po raz pierwszy będą zdawali egzamin w nowej formule - będą to pierwsi maturzyści po ósmych klasach. Jesteśmy przygotowani na taką pomoc. Oferujemy kursy maturalne w formule metody akademickiej zapewniającej płynność nauki. Wszystko jest zgodne z aktualnymi wymogami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! Lokalizacji nie zmieniamy, czekamy na Państwa w naszej siedzibie przy ul. Armii Krajowej 7-8 (II piętro) w Elblągu.

