Nadchodzą kolejne urodziny Dinoparku!

Coroczne urodziny Dinoparku to zawsze okazja do świętowania – najbliższe wydarzenie zaplanowane jest na sobotę (2 lipca). W ten dzień czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji! Start o godzinie 10.

Ruchome dinozaury i smoki - już sama nazwa parku rozrywki zachęca, by go odwiedzić. Jednak zobaczmy, jakie atrakcje czekają na nas w pobliskim Malborku już w najbliższą sobotę. 12:00 - bańki mydlane XXL na placu zabaw 13:00 - spektakl „Śpiąca Królewna” 14:00 - konkursy z nagrodami 15:00 - wielka piana party na placu zabaw Poza tym w programie: malowanie twarzy;

animatroniczne pokazy dinozaurów;

maskotki;

balony;

popcorn. W parku rozrywki zorganizujemy urodziny dla najmłodszych czy umówimy wizytę dla zorganizowanych wycieczek. Bilety (jeden obowiązuje na wszystkie atrakcje) – w atrakcyjnych cenach – możemy zakupić na stronie parku lub na miejscu. Malborski Dinopark znajdziemy także na Facebooku i na YouTube. Dinopark. Ruchome dinozaury i smoki poniedziałek-niedziela, godz. 10-19 ul. Toruńska 61, 82-200 Malbork tel. 55 307 07 00 kontakt@dinopark.malbork.pl ---materiał partnera---

