 Najciekawsze premiery na VOD w sierpniu 2022

Wakacje sprzyjają spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, jednak gdy pogoda nie dopisuje, na urlopie można obejrzeć filmowe premiery. Znakomite filmy i seriale czekają na użytkowników platform VOD. Oto 10 polecanych premier na VOD na sierpień 2022.

Rewident Evil: Remedium

Kolejny serial inspirowany popularną grą komputerową. Akcja dzieje się w 2036 roku. Jade Wesker próbuje przetrwać w świecie, który został opanowany przez makabryczne stworzenia, będące kiedyś ludźmi. Jade walczy z nimi i jednocześnie zmaga się z traumą z przeszłości. Jej ojciec był powiązany z korporacją Umbrella, a siostrę Billie spotkał okrutny los. Serial zadebiutuje na platformie Netflix.

Dom Gucci

Produkcja HBO Max powstała na podstawie prawdziwej historii twórców modowego imperium. Rodzina zmagała się z dekadenckimi problemami, zdradami i miłościami kolejnych członków klanu. Zemsta doprowadziła ich do morderstwa, którego celem miała być ochrona fortuny Domu Gucci i rodzinnych wpływów.

Gray Man

Jeśli fabuła wydaje się za mało przekonująca, by obejrzeć Gray Man, niezdecydowanych przekona nazwisko Ryana Goslinga. Gosling wciela się w postać Courta Gentry’ego, który został płatnym mordercą po odejściu ze struktur CIA. Gentry wyrusza do Francji, gdzie zamierza chronić przyjaciela, Donalda Fitzroya, który ma być zlikwidowany przez dawnego partnera Courta. Lloyd chce śmierci Fitzroya, by sfinalizować dzięki niej wielomiliardową umowę. Produkcja pojawi się na platformie Netflix.

Perswazje

Kolejna produkcja Netflix, najsłynniejszej platformy VOD na świecie. Perswazje opowiadają o historii Anne Elliot, która rzuciła swoją miłość, by zadowolić rodzinę. Snobistyczna familia na skraju bankructwa sprawiła, że Anne zrezygnowała z własnego szczęścia, jednak ukochany znów pojawił się w jej życiu. Frederick Wentworth wciąż żywi do niej uczucie, a panna Elliot musi wybrać, czy chce miłości, czy uznania od rodziny.

Kolej podziemna

Produkcja Amazon Prime Video opowiada o losach czarnoskórej niewolnicy, Cory. Cora wyrusza w podróż, by odzyskać wolność. Po piętach depcze jej niebezpieczny i bezwzględny łowca niewolników, Ridgeway. Podczas ucieczki Cora natrafia na tajemniczą, podziemną kolej.

Czarny Ptak

Serial Apple TV+ powstał z inspiracji prawdziwymi wydarzeniami. Jimmy Keene trafił do więzienia, w którym ma spędzić 10 kolejnych lat. Dostaje jednak szansę wyjścia na wolność szybciej. Jeśli zdobędzie informacje od zabójcy, Larry’ego Halla, opuści więzienne mury. Wykonanie misji staje się jego życiowym celem.

Lista śmierci

Amazon Prime Video na sierpień 2022 przygotował również serial o Jamesie Reece, żołnierzu Navy Seals. Pluton głównego bohatera trafia na zasadzkę podczas wykonywania tajnego zadania. Reece po powrocie do rodziny zmaga się z problemami i zdaje sobie sprawę, że jego życie jest zagrożone.

Morska bestia

Netflix przygotował na sierpień 2022 również historię Jacoba Hollanda, łowcy morskich potworów. Jacob trafia na statek i wyrusza na łowy, by pokonać przerażającą bestię, żyjącą w otchłaniach oceanu. Jej pokonanie okazuje się jednak trudniejsze niż wydawało się na początku.

Ostatnia szansa

Historia byłego policjanta, który przenosi się do lasu, by spędzić resztę życia z dala od ludzi. Bohater izoluje się, by zapomnieć o hańbie, jednak prywatny detektyw odszukuje go i prosi o pomoc. Policjant ma poprowadzić wraz z nim śledztwo dotyczące morderstwa. Ostatnia szansa pojawi się na Amazon Prime Video.

Beauty

Ponownie produkcja Netflixa. Młoda i utalentowana, czarnoskóra dziewczyna rozpoczyna karierę muzyczną. Chce zachować przy tym swoją tożsamość. Gdy otrzymuje propozycję znakomitego kontraktu, dochodzi do zaciętej walki między jej rodziną, wytwórnią a najbliższą przyjaciółką. Każdy z nich chce być jej przewodnikiem i doprowadzić ją na szczyt kariery.

