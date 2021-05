Najlepsze aplikacje mobilne na zakupy - ranking aplikacji

Nie ma co ukrywać, aplikacje do robienia zakupów ratują nam życie. A co najmniej z pewnością je ułatwiają. Korzystając z aplikacji w telefonie możesz nie tylko ułatwić sobie organizację zakupów, ale też zaoszczędzić - i czas, i pieniądze. A kto nie lubi zatrzymać w kieszeni kilku złotych? Zwłaszcza, jeśli się robi zakupy często, tego typu aplikacje są przydatne, a wręcz niezbędne.

Kimbino

Aplikacja ta oferuje zbiór gazetek promocyjnych z popularnych sklepów spożywczych i nie tylko. Jeśli interesuje Cię najnowsza Lidl gazetka wystarczy, że wpiszesz nazwę sklepu w wyszukiwarkę. Wygodnie możesz przeglądnąć gazetkę dowolnego sklepu lub po prostu wpisać interesujący Cię produkt - i sprawdzić w jakich sklepach obowiązuje na niego promocja. Przeglądanie gazetek online to nie tylko wygoda, ale także proekologiczność - nie używamy gazetek papierowych, które potem i tak wylądują w koszu. Porównując ceny produktów z różnych sklepów zaoszczędzisz tylko dzięki kilku kliknięciom.

PanParagon

Po dokonanych zakupach dobrze jest zachowywać paragony. Nie tylko aby kontrolować wydatki, ale też w razie zwrotu czy reklamacji. Z czasem jednak paragony blakną, a piętrzący się stos papierowych paragonów tylko robi bałagan. Dlatego z ratunkiem przychodzi aplikacja do skanowania paragonów. Paragon jest bezpiecznie przechowywany w pamięci telefonu do czasu, aż będzie Ci potrzebny. Taka aplikacja daje świetną kontrolę nad wydatkami i z pewnością ułatwi oszczędzanie.

StoCard

Ciągle zapominasz wziąć ze sobą karty lojalnościowej, która jest potrzebna, aby aktywować promocję? Albo masz ich aż tyle, że fizycznie nie mogą się zmieścić w portfelu. StoCard to aplikacja dla Ciebie. Możesz zeskanować swój numer karty lojalnościowej albo wpisać go ręcznie, a zostanie on wczytany do aplikacji. W ten sposób unikniesz konieczności noszenia ze sobą kart plastikowych - wszystkie będziesz mieć pod ręką, zawsze i wszędzie. Wystarczy, że podasz obsłudze do zeskanowania kartę w aplikacji i gotowe, zniżka lub punkty zostaną naliczone.

Listonic

Zrobienie listy zakupów jest konieczne, aby nie przekroczyć budżetu i kupić tylko te rzeczy, których potrzebujemy. Najgorsze uczucie? Zapomnienie z kuchennego blatu przygotowanej wcześniej listy. Ale już nigdy więcej! Wystarczy, że stworzysz swoją listę zakupów w aplikacji - w ten sposób zawsze będzie z Tobą. Co więcej, istnieje możliwość udostępnienia listy, dzięki temu możesz w łatwy sposób przekazać bliskiej osobie, co ma kupić.

Ceneo

Jest to porównywarka cen znana chyba każdemu Polakowi. Wystarczy wpisać interesujący nas produkt, aby pojawiły się setki trafień z różnych stron, pozwalające na znalezienie te najbardziej atrakcyjnej oferty. Dodatkowo mobilna wersja aplikacji pozwala nam zeskanowanie kodów kreskowych. I w ten oto szybki i prosty sposób przekieruje Cię do listy ofert. Dzięki tej funkcji upewnisz się, że kupujesz dany produkt po możliwie najniższej cenie, co jest szczególnie ważne przy zakupie droższych artykułów.

Pepper

Pepper to aplikacja z ofertami i różnego rodzaju promocjami udostępnionymi przez użytkowników. Zasada jest prosta - znajdujesz jakiś wyjątkowy rabat i go udostępniasz, aby inni też mogli skorzystać i zaoszczędzić. Dotyczy to przedmiotów codziennego użytku, ale także odzieży czy sprzętu RTV/AGD. Te promocje są dostępne w sklepach stacjonarnych lub online. Co więcej, możesz ustawić filtry, jakie przedmioty Cię interesują i dostaniesz powiadomienie, jeśli na przedmiot z tej kategorii będzie dostępna promocja.

Żappka i inne aplikacje sklepów spożywczych

Karty lojalnościowe to jedno, ale w aplikacjach sklepów spożywczych często są dostępne specjalne kody, które pozwalają na odblokowanie zniżek. Aplikacje mobilne Lidl czy Biedronka to kolejny sposób, aby zaoszczędzić bez wysiłku.

Pola

Jest to aplikacja dla świadomych konsumentów, unikających globalnych marek. Po zeskanowaniu kodu kreskowego produktu otrzymujemy informację, skąd pochodzi oraz kim jest jego producent.

Instalując zaproponowane przez nas aplikacje mobilne zakupy staną się proste! Sam się przekonaj, że z aplikacjami możesz zaoszczędzić!

--- artykuł promocyjny ---