 Najmniej bolesna depilacja laserowa Cutera Excel HR na jasne i ciemne włosy

Depilacja laserowa to jeden z najbardziej popularnych zabiegów na rynku beauty. Każda kobieta stosowała w swoim życiu maszynkę do golenia, wosk, czy depilator. Każda z nas chce żyć wygodnie i nie musieć się golić.

Czy zabiegi depilacji laserowej są na zawsze? Na to pytanie odpowie dr n. med. Danuta Dąbrowska lekarz dermatolog zajmująca się laseroterapią od ponad 9 lat.

Zabiegi depilacji laserowej, które usuwają owłosienie na stałe prawidłowo nazywamy epilacją. Oznacza to, że włos utracił zdolność do odrostu. W celu osiągnięcia tego efektu cebulka włosa musi być tak mocno podgrzana w czasie zabiegu, by straciła zdolność do regeneracji na stałe.

Niektóre gabinety, które oferują zabiegi słabymi laserami lub nie posiadają doświadczenia zaniżają dawki energii lasera, aby zwabić klienta na więcej sesji zabiegowych, ale po niskiej promocyjnej cenie. Daje to tylko tymczasowe osłabienie wzrostu owłosienia, a nawet utrudnia skuteczną epilację. Specjaliści od epilacji laserowej zauważyli w swoich badaniach, że osoby korzystające najpierw z zabiegów VPLami i IPLami lub z zabiegów zaniżonymi dawkami laserów depilacyjnych, nie mogą na stałe pozbyć się owłosienia. Włosy odrastają, a kolejne zabiegi innymi mocnymi laserami nie dają rady usunąć włosów z taką skutecznością jak podczas prawidłowo prowadzonej terapii.

Jest to spowodowane tym, że mieszek włosowy jest częściowo tylko wydepilowany, uszkodzony, dlatego mocny laser ma tylko rozfragmentowane struktury do podgrzania i utrudnione zadanie do skutecznej epilacji. Jeśli zabiegi usuwania owłosienia są przeprowadzane na nieodpowiednich, najczęściej zaniżonych parametrach, w zbyt krótkich odstępach, przez mało doświadczony personel, efekty też będą słabe – odpowiada dr n. med. Danuta Dąbrowska. Jeśli energie wiązki laserowej będą zbyt wysokie lub źle dobrane do koloru skóry mogą wystąpić oparzenia, czego małe gabinety kosmetyczne boją się najbardziej, dlatego wolą parametry zabiegowe obniżać nie myśląc, że efekty będą słabsze – odpowiada dr n. med. Danuta Dąbrowska.

Czym zatem kierować się wybierając gabinet do depilacji/epilacji laserowej?

Upewnij się, czy gabinet wykonujący depilację posiada:

laser, czy urządzenie IPL lub VPL,

jakiej marki jest urządzenie depilacyjne, lasery wysokoenergetyczne zwykle są droższe

czy jest to urządzenie medyczne, czy kosmetyczne – zwykle urządzenia kosmetyczne są słabsze

na ile zabiegów jesteś zaproszona lub zaproszony

czy oferowane są próby laserowe

jakie doświadczenie w dobieraniu dawek do rodzaju włosa ma gabinet lub osoba wykonująca zabieg.

Jaki laser wybrałaby Pani dla siebie do usuwania owłosienia?

Zdecydowanie chciałabym mieć wykonany zabieg laserem amerykańskiej firmy Cutera Excel HR z dwóch powodów: ponieważ mam jasne włosy i zabieg tym laserem jest dla mnie bezbolesny. Laser aleksandrytowy Cutera Excel HR cechuje się minimalną bolesnością przy dużej skuteczności w usuwaniu zarówno włosów ciemnych ale i jasnych, które wcześniej nie poddawały się epilacji.

Dlaczego ten laser jest jednym z najmniej bolesnych lub niektórych w ogóle nie boli?

Odczucie bólu to sprawa indywidualna, zależy też od energii lasera, chłodzenia podczas zabiegu i od ilości oraz grubości włosów. Laser Cutera Excel HR wyposażony jest w unikalną, opatentowaną głowicę chłodzącą, dzięki czemu zabiegi są bardziej komfortowe w porównaniu z laserami diodowymi. Pacjentki Medesty odczuwają gorące igiełki. Osoby, które dopłaciły do tej nieco droższej depilacji już więcej nie chcą wracać do wcześniejszych laserów.

