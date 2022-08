Najpopularniejsza koparko-ładowarka na świecie - szczegółowa charakterystyka maszyny

Interesują Cię innowacje w temacie maszyn budowlanych? Jeżeli szukasz sprawdzonej, niezawodnej i popularnej koparki to koniecznie sprawdź JCB 3CX. To maszyna numer jeden na świecie, doceniana za ciekawe rozwiązania konstrukcyjne, doskonałą efektywność pracy, a także niskie koszty utrzymania. To wszystko pozwala realnie poprawić jakość i standardy pracy przy pozytywnym wpływie na środowisko naturalne i niższych rachunkach za paliwo. Dowiedz się więcej o 3CX.

W trosce o środowisko Dzisiaj rośnie zrozumienie dla potrzeb środowiska, stąd zainteresowanie koparkami, które emitują ograniczona ilość zanieczyszczeń. Koparki z serii 3CX są wyposażone w silniki Ecomax, które pracują cicho i wydzielają znacznie mniej dwutlenku węgla od pozostałych w swojej klasie. Mniejsze zużycie paliwa pozytywnie wpływa nie tylko na środowisko naturalne, ograniczając skalę jego zanieczyszczenia, ale też jest korzystne dla budżetu firmowego. Inżynierowie JCB obliczyli, że maszyna zapewnia oszczędności paliwa do 16% przy obniżonym poziomie hałasu. Potwierdzają to użytkownicy koparek z serii 3CX, zwracający przy okazji uwagę na dłuższe odstępy między tankowaniami, a więc brak przestojów w pracy. Najważniejsze parametry maszyny Zapoznaj się ze szczegółowymi parametrami maszyny. My jednak zwracamy Twoją uwagę na najważniejsze aspekty, czyli: - sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dźwigni lub joystików, - łyżka wielofunkcyjna z widłami, typu 6w1 o pojemności 1,0 m3, szerokości 2,35 m, - maksymalny zasięg na pełnej wysokości – 1,37 m, - ładunek podnoszony do pełnej wysokości – 3 169 kg, - szybkozłącze koparkowe mechaniczne (standard w maszynach AEC), - siła skrawania na ramieniu z wysuwem – 2 255 kG, - siła skrawania na ramieniu bez wysuwu – 3 225 kG, - kąt obrotu łyżki – 201°. Kabina – wygodna dla operatora W tej wersji maszyny JCB nie da się przeoczyć kabiny, a dokładniej jej wyposażenia, które spełnia standardy ROPS/FOPS. Każdy operator zwróci uwagę na komfort, jaki zapewnia jazda na w pełni regulowanych siedzeniach, skąd świetnie widać lusterka zewnętrzne i jest łatwy dostęp do sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją. Widoczność jest tym lepsza, że operator ma do dyspozycji 7-calowy wyświetlacz z takimi funkcjami jak kontrola audio i telefonu z panelu bocznego, wskaźniki poziomu paliwa, motogodzin, pomoce i opisy funkcji maszyny, alerty serwisowe i zegar. Na nowym przednim wyświetlaczu widać wyraźnie prędkościomierz oraz ostrzeżenia. Za sprawą wygłuszenia, hałas w kabinie nie przekracza 75 dB.

