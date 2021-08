Największa dawka adrenaliny. Wesołe Miasteczko na Wyspie Spichrzów w Elblągu

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Elbląga i okolicznych miejscowości do wspólnej zabawy w wesołym miasteczku. Lunapark zlokalizowany jest na Wyspie Spichrzów przy rzece Elbląg. Co czeka na was w wesołym miasteczku? Sprawdźcie w fotogalerii.

Można już korzystać z wielu atrakcji, jakie oferuje Wesołe Miasteczko, które zawitało do Elbląga. Kilka karuzel z pewnością zapewni wspaniałą zabawę dla mniejszych dzieci, a także młodzieży. Wzrost adrenaliny i niezapomniane wspomnienia gwarantowane. Jedyna w Polsce 50 metrowa bestia - labirynt dla dzieci, karuzela łańcuchowa - 32 metry wysokości, karuzela Booster - 35 metrów wysokości, ekstremalne wahadło i wiele innych! Serdecznie zapraszamy! Jesteśmy w Elblągu do 29 sierpnia. -- artykuł sponsorowany --

