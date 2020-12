Napraw swoje mięśnie i stawy! Pokonaj ból w naturalny sposób

Trwają zapisy na 3 miesięczną terapię kolagenową na 2021 rok. Cała terapia kosztuje 1999 zł: cena zawiera koszt preparatu kolagenowego na całe 3 miesiące i wykonanie wszystkich iniekcji przez lekarza. Jej wykupienie może być idealnym prezentem na nadchodzące Boże Narodzenie dla Waszych bliskich.

Pacjent do placówki stawia się na kolejne iniekcje kolagenem co tydzień. Oferowany preparat jest całkowicie naturalnym kolagenem, którego podanie jest absolutnie bezpieczne. Dostępna jest cała linia wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu bólu i uszkodzeń w układzie mięśniowo-szkieletowym. To 13 różnych produktów. Każdy preparat jest dedykowany dla danego obszaru anatomicznego, dlatego preparaty są zamawiane pod konkretnego pacjenta. Produkty te zostały zaprojektowane, by leczyć stawy i tkanki uszkodzone w wyniku choroby, na przykład reumatoidalnego zapalenia stawów, bądź w wyniku zwykłego starzenia się organizmu. Kolagen to wspaniałe rozwiązanie dla osób uprawiających sport. Sprawdza się idealnie w przypadku urazów mięśni, więzadeł czy ścięgien. Terapia pozwala wrócić szybko do pełnej aktywności i uniknąć groźnych powikłań kontuzji.

Miejscowe iniekcje poprawiają strukturę włókien kolagenowych oraz dostarczają mechanicznego wsparcia w obszarach objętych uszkodzeniem. Po 50. roku życia synteza kolagenu spada dramatycznie. Słabość włókien kolagenowych powoduje rozluźnienie struktur anatomicznych niezbędnych w utrzymaniu stabilizacji stawów. Rezultatem jest hipermobilność stawów powodująca ból stawów i prowadząca do postępującej degeneracji chrząstki i ścięgien. Pacjentów często zawodzą dostępne metody leczenia, jak przepisywane przez lekarzy preparaty dostępne na receptę, czy rehabilitacja lecznicza, a ilości przyjmowanych leków przeciwbólowych powodują dolegliwości ze strony żołądka. Skuteczność terapii jest oczywiście uzależniona od konkretnego przypadku, jednakże otrzymujemy wiele wiadomości od zadowolonych pacjentów, którzy twierdzą że ich życie zaczęło się na nowo. Wykupienie terapii kolagenowej na 2021 rok może też być idealnym prezentem dla Twoich bliskich na nadchodzące Święta. Zapisy i vouchery - telefonicznie 608 20 20 21, mailowo: ambulatorium@ambulatorium.pl, przez stronę internetową www.ambulatorium.pl lub https://ambulatorium.pl/medycyna-sportowa-kolagen.

Ambulatorium

ul. Topolowa 28

Elbląg

---artykuł promocyjny---