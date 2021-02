Nasz konkurs na Walentynki

Jesteście razem dokładnie 20 lat? Należy Wam się nagroda. Szukamy pary, która jest razem tyle, ile istnieje Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl. Opiszemy Waszą miłość i wręczymy voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w restauracji Victoria, oczywiście przez serwis NaWynos.

Poszukujemy pary, która jest zdecydowana o swojej miłości opowiedzieć całemu światu, która jest razem dokładnie 20 lat (czyli od 2001 roku) i potrafi to udowodnić. Wystarczy do nas napisać na adres konkurs@portel.pl, opisując co sprawia, że wciąż chcecie być razem oraz dołączyć wspólne zdjęcie.

Spośród zgłoszeń, na które czekamy do 11 lutego, wybierzemy to jedyne, które najbardziej trafi do naszego serca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 lutego.

A przez żołądek do serca trafi na pewno restauracja Victoria, gdzie można będzie zrealizować nagrodę - voucher o wartości 200 złotych, korzystając z serwisu NaWynos.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.



Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

-- autopromocja - - -