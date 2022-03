Naturalne sposoby na alergię sezonową

Kiedy doświadczasz reakcji na coś, co powoduje osłabienie jakości Twojego życia, a co nie przeszkadza innym osobom z Twojego otoczenia, to zwykle jest to alergia. Może być spowodowana wieloma czynnikami m.in.: roztoczami, kurzem, sierścią zwierząt, zarodnikami pleśni czy jedzeniem lub lekami. Nieleczone alergie mogą przyczyniać się do szeregu dotkliwych objawów, takich jak: katar, obrzęki , swędzenie skóry, wysypka czy duszności.

Naturalne sposoby jako uzupełnienie leczenie farmakologicznego Najczęściej lekarze decydują się na zastosowanie leczenia farmakologicznego, jednak może być ono drogie i obciążające wątrobę. Dlatego dobrym sposobem jest połączenie stosowania leków z naturalnymi sposobami w walce z alergenami. Najlepszym naturalnym sposobem na radzenie sobie z alergią jest unikanie czynnika, który ją wywołuje. W wyniku przeprowadzonego badania alergologicznego możemy się dowiedzieć jakie alergeny nam dokuczają i czego unikać. W przypadku uczulenia na lek, bądź jakiś składnik w diecie jest to proste, jednak jeśli są to kurz lub roztocza sytuacja jest trudniejsza. W tym przypadku przychodzą nam z pomocą domowe sposoby takie jak: - oczyszczacze powietrza, - płukanie nosa roztworem soli, - prebiotyki, - witamina D, - kwercetyna, - kwasy tłuszczowe omega-3. Oczyszczacze powietrza to doskonały wybór na osób uczulonych m.in. na kurz, roztocza czy sierść zwierząt domowych. W nowoczesnych oczyszczaczach powietrza (zachęcamy do zapoznania się z ofertą oczyszczaczy powietrza renomowanych firm w sklepie Zdrovi.pl) wykorzystuje się wielostopniową filtrację wraz z jonizacją powietrza . Dzięki wysokowydajnym filtrom cząstek stałych, zatrzymują drobiny unoszące się w powietrzu i ograniczają rozprzestrzenianie się czynników alergicznych. Płukanie nosa roztworem soli fizjologicznej pozwala na oczyszczenie nosa z zalegającej wydzieliny i pomaga w leczeniu m.in kataru siennego. Badania potwierdzają, że regularne oczyszczanie nosa poprzez łagodzenie objawów przekrwienia śluzówki nosa zmniejsza objawy alergii, jednocześnie poprawiając sen i oddychanie. Niedobory witaminy D w organizmie obniżają reakcję na patogeny ze strony układu odpornościowego i tym samym mogą zaostrzać stany alergiczne, takie jak astma czy egzema. Zatem warto zbadać poziom tej witaminy w organizmie i regularnie suplementować, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Kwercetyna to silny przeciwutleniacz, który zmniejsza ilość komórek zapalnych w organizmie, jest również odpowiedzialna za ograniczenie w uwalnianiu histaminy – substancji odpowiedzialnej na wywoływanie reakcji alergicznej w komórkach. Naturalnie występuje głównie w owocach: jabłkach, czerwonych winogronach, jagodach oraz w czarnej herbacie. Kwasy tłuszczowe omega-3 stanowią gamę niezbędnych tłuszczy występujących w takich produktach jak: tłuste ryby, oleje roślinne, orzechy i nasiona. Kilka niezależnych badań udowadnia, że dieta uboga w kwasy omega-3 przyczynia się do zaostrzenia objawów astmy i atopowego zapalenia skóry. Prebiotyki to gama pożytecznych i bezpiecznych bakterii dla naszego organizmu. Ich odpowiednia ilość wpływa na prawidłowe funkcjonowanie jelitowej flory bakteryjnej i pośrednio przyczynia się do poprawy odpowiedzi immunologicznej na nieprzyjazne patogeny. Mogą również przyczyniać się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia egzemy wśród niemowląt. Szereg dobroczynnych prebiotyków można znaleźć w produktach poddanych procesowi fermentacji. Konsultacja z lekarzem podstawą dobrego leczenia Naturalne sposoby radzenia sobie z alergią mogą być pomocnym remedium na uczuleniowe dolegliwości, nie są jednak zalecane w przypadku ostrych reakcji alergicznych, np. problemów z oddychaniem, bólami w klatce piersiowej czy zawrotach głowy. W takiej sytuacji konieczne jest szukanie pomocy u lekarza. W przypadku stosowania naturalnych metod leczenia warto każdorazowo skonsultować się ze swoim lekarzem czy takie leczenie nie będzie kolidowało z leczeniem farmakologicznym. Naturalne sposoby leczenia alergii połączone z tradycyjną farmakologią mogą w dużym stopniu zmniejszyć natężenie kataru siennego, wysypki czy obrzęków, a tym samym poprawić samopoczucie alergika.

.