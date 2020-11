Nie masz głowy do terminów? Te powinieneś zapamiętać

Aby rozliczyć się z urzędem skarbowym należy złożyć obowiązkowe zeznanie podatkowe. Sporo osób zastanawia się nad tym, do kiedy należy złożyć PIT. Warto wiedzieć, że ostateczny termin składania deklaracji podatkowych uzależniony jest od rodzaju deklaracji. Najpopularniejszym drukiem jest PIT37, jednak istnieje także sporo innych rodzajów deklaracji. W niniejszym artykule prezentujemy terminy składania poszczególnych zeznań podatkowych.

Terminy dostarczania deklaracji PIT11 przez pracodawców

Pracodawcy są zobowiązani do tego, aby samodzielnie obliczać oraz odprowadzać na konto urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika. W związku z tym, pracodawca musi także przekazać swojemu pracownikowi druk PIT11. Jest to deklaracja, w której widnieje informacja o wszystkich dochodach uzyskanych przez pracownikach i wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczkach podatku dochodowego. Pracodawca musi dostarczyć druk PIT11 pracownikowi do końca lutego każdego roku kalendarzowego. Z racji tego, iż 28 lutego w 2021 roku wypada w niedzielę, pracodawcy w tym roku mają prawo do przekazania pracownikom PIT11 do 1 marca 2021 roku.

Z kolei obowiązkiem pracownika jest sporządzenie deklaracji podatkowej na podstawie dokumentów uzyskanych od pracodawcy. Podatnicy mogą składać PIT w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej. E pity 2021 - www.pitax.pl/e-pity/ najprawdopodobniej będą cieszyły się jeszcze większą popularnością niż dotychczas z powodu epidemii COVID-19.

Do kiedy trzeba złożyć deklarację PIT? Ważne daty

Podatnicy muszą stosować się do odgórnie obowiązujących terminów składania deklaracji podatkowych. Są one różne dla poszczególnych deklaracji. W pierwszej kolejności podatnik powinien upewnić się, który druk deklaracji będzie dla niego właściwy, a później zweryfikować, do kiedy musi go wypełnić i dostarczyć do urzędu skarbowego. W poniższej tabeli prezentujemy terminy składania poszczególnych deklaracji PIT.

Rodzaj deklaracji podatkowej Termin PIT-16A, PIT-19A 31 stycznia PIT40A 28 lutego PIT-28 28 lutego PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36, PIT-36L 30 kwietnia

Rozliczenie deklaracji PIT po terminie - konsekwencje

Niektórym z nas przydarzają się opóźnienia w zrealizowaniu rozliczenia deklaracji PIT. Informacje o konsekwencjach wysłania PIT-u po terminie są zawarte w Kodeksie Karnym Skarbowym. Podatnikom, którzy nie złożą deklaracji PIT we właściwym, określonym przez ustawodawcę terminie, grozi odpowiedzialność karna skarbowa. Warto jednak wiedzieć o tym, iż podatnicy składający rozliczenie PIT-u po terminie, mają sporą szansę na uniknięcie sankcji.

Wystarczy, że złoży się zaległą deklarację od razu, gdy uświadomi sobie swoje przeoczenie oraz skorzysta z instytucji czynnego żalu. W ramach tej instytucji podatnik może złożyć dokładne wyjaśnienia, w których uzasadni, dlaczego nie złożył swojej deklaracji podatkowej w odpowiednim terminie. Skorzystanie z opcji czynnego żalu, w większości przypadków sprawia, że urząd skarbowy rezygnuje z nałożenia dotkliwych mandatów na podatnika.

