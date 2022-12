 Nieruchomości online - co to oznacza?

Zastanawiając się nad kupnem/sprzedażą nieruchomości warto zadać sobie pytanie w jaki sposób chcemy to zrobić. Czy warto iść do biura nieruchomości i widzieć wszystko „na żywo” czy lepiej skorzystać z nieruchomości online i załatwiać te sprawy przez Internet. Na pewno zaoszczędzimy przez to czas, natomiast sprawdzając pewne rzeczy nieumiejętnie możemy popełnić błąd i kupić „kota w worku”.

Na pewno dużą zaletą nieruchomości online jest to, że na spokojnie możesz usiąść sobie wygodnie we własnym domu, włączyć komputer i z kubkiem herbaty przeglądać interesujące Cię oferty. Nie musisz się martwić, że nie zdążysz na umówione spotkanie z agentem nieruchomości, który przedstawi Ci pasujące oferty. Koleją zaletą jest to, że możesz również sam wybierać sobie oferty, które Ci się podobają, a nie liczyć na subiektywną opinię pośrednika nieruchomości. Pewne oferty posiadają również możliwość wirtualnego spaceru, dzięki czemu zobaczysz przez Internet jak wygląda mieszkanie. Nieruchomości online to naprawdę dobry sposób na znalezienie dla siebie lokum, jeżeli jesteś osobą zapracowaną i nie masz czasu.

Zdecydowanym minusem nieruchomości online jest to, że nie znając się na temacie rynku nieruchomości, nieuczciwy sprzedawca może Cię oszukać. Tyczy się to głównie sprzedaży bez pośredników, gdyż nikt nie sprawdza czy są oni uczciwi. Kolejną sprawą jest transakcja, która może być sfałszowana przed podpisaniem dokumentów. Warto zatem zabezpieczyć się przed czymś takim i mimo wyboru nieruchomości online sprawdzić mieszkanie „na żywo”.

Czy warto kupić nieruchomość online na rynku wtórnym?

Rynek wtórny to mieszkania, które mają pewną historię właścicieli, co oznacza, że kilka razy były już sprzedawane i kupowane. Najczęściej są to mieszkania tańsze niż z rynku pierwotnego, jednak należy pamiętać, że obecnie deweloperzy wypierają rynek wtórny przez rynek pierwotny. O rynku wtórnym mówimy w przypadku, gdy kupujemy mieszkanie/dom bezpośrednio od poprzedniego właściciela. Jest to obrót lokali pochodzących „z drugiej ręki”. Pamiętajmy, że poprzedni właściciel to nie jest tylko osoba prywatna, ale także biuro nieruchomości, które może skupić mieszkania. Starsze mieszkania mogą być sprzedawana przez samorządy, spółdzielnie czy różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Wszystko opiera się o zasady Skarbu Państwa, których zdecydowanie trzeba przestrzegać. Zalecamy jednak aby ofert z rynku wtórnego nie kupować jako nieruchomości online, gdyż warto najpierw spotkać się z właścicielem i obejrzeć mieszkanie. Jeżeli są jakieś nieprawidłowości, to w momencie podpisywania dokumentów u notariusza może być już za późno.

Czy sprzedaż nieruchomości online to dobry pomysł?

Oczywiście, że tak o ile masz czas, aby samemu stworzyć odpowiednie ogłoszenie. W końcu musisz sam wykonać wszystkie zdjęcia, zmierzyć mieszkanie, wykonać dobry jego opis, a na końcu oprowadzać po nim potencjalnych zainteresowanych. Pamiętaj, że do sfinalizowania całej procedury niezbędne są ważne dokumenty. Przede wszystkim będzie to zaświadczenie o braku zadłużenia mieszkania, odpis z księgi wieczystej oraz szacunkową wycenę, która zostanie wykonana przez certyfikowanego rzeczoznawcę. Nie warto wyceniać mieszkania na własną rękę, gdyż to sprawi, że potencjalny kupujący będzie miał poczucie, że kupuje „kota w worku”, ponieważ nie zna prawidłowej wartości mieszkania. Podana przez Ciebie cena nie jest niczym udokumentowana. Wiadomo, że posiadanie odpisu z księgi wieczystej jest gwarancją tego, że nabywca kupuje mieszkanie od prawowitego właściciela, co na pewno sprawi, że będzie on myślał o Tobie poważnie. Kolejną kwestią jest zaświadczenie o braku zadłużenia, gdyż to będzie gwarancją, że nie spadną one na kolejnego właściciela. Zadbaj o to, aby mieć te dokumenty, natomiast pokaż je dopiero wtedy, gdy z potencjalnym zainteresowanym spotkasz się na żywo. Ważną sprawą jest to, aby nie zawierać żadnych poufnych informacji w ogłoszeniach o sprzedaży mieszkania. Jeżeli nie jesteś przekonany/przekonana co do tego, że sobie poradzisz to warto skorzystać z pomocy agentów nieruchomości.

