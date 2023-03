 Niewielka kawalerka na wynajem - jak ją urządzić?

Aranżacja wnętrza wymaga odpowiedniego zaplanowania przestrzeni oraz doboru jego wyposażenia. Niezależnie od tego, czy planujemy wprowadzenie zmian w już umeblowanym mieszkaniu czy może rozpoczynamy aranżację od podstaw, powinniśmy pamiętać również o odpowiednich dekoracjach. W tym artykule przyglądamy się bliżej temu, jak urządzić niewielką kawalerkę na wynajem. Przedstawiamy wskazówki, dzięki którym oferta zainteresuje większą ilość potencjalnych najemców i pozwoli szybciej wynająć apartament.

Kawalerka na wynajem – zaplanowanie przestrzeni

Kawalerka o niewielkim metrażu może być problematyczna w aranżacji, dlatego należy odpowiednio zaplanować jej przestrzeń, aby móc optymalnie wykorzystać wnętrze. Analiza pomieszczeń i rozplanowanie funkcji każdego z nich to podstawa – powinno to poprzedzić wybór wyposażenia oraz dekoracji. Należy przy tym pamiętać m.in. o wystarczającej ilości miejsca do przechowywania i wykorzystać szafę wnękową w korytarzu czy aneks kuchenny z wieloma szafkami. Co więcej, konieczne jest zwrócenie uwagi na przestronność pomieszczeń i ich proporcje, aby osoby wynajmujące mogły swobodnie poruszać się po kawalerce. Takie planowanie przestrzeni ułatwi wybór oraz rozmieszczanie mebli, dekoracji oraz rozkład oświetlenia.

Ściany i podłogi w kawalerce na wynajem

Aranżując niewielką kawalerkę na wynajem warto wybierać neutralną i jasną kolorystykę – ściany w delikatnych odcieniach z większym prawdopodobieństwem przypadną do gustu potencjalnym najemcom. Ponadto, pozwala to na łatwiejsze przeprowadzenie ewentualnej metamorfozy wnętrza w przyszłości przy niższych kosztach!

Co więcej, aby uniknąć konieczności wymiany podłóg czy ich częstych napraw, zalecamy zadbać o odpowiednie dobranie ich materiału. Powinien być on odporny na zniszczenie oraz łatwy w utrzymaniu. W łazience zdecydowanie warto wykorzystać płytki – należy zabezpieczyć przy tym wszystkie miejsca narażone na działanie wilgoci.

Wnętrze kawalerki: dekoracje

Wystrój pomieszczeń ma ogromne znaczenie w przyciąganiu potencjalnych najemców oraz podjęciu przez nich ostatecznej decyzji dotyczącej podpisania umowy. Niewielka kawalerka na wynajem powinna być urządzona estetycznie i udekorowana przy pomocy elementów, które nie przytłoczą wnętrza apartamentu. Poniżej przedstawiamy propozycje, które pozwolą na stworzenie gustownej kawalerki – nie wymagają one dużych nakładów finansowych, a przy tym są proste i szybkie do wdrożenia.

Obrazy

Aby nadać ścianom kawalerki na wynajem odpowiednią oprawę, warto wybierać obrazy – to dekoracje oferujące znaczące walory estetyczne, pozwalające subtelnie udekorować przestrzeń. Odpowiednio dopasowana dekoracja pozwala wydobyć z wnętrza wyjątkowy charakter, który zainteresuje najemców. Możemy wybierać spośród różnorodnych motywów, dlatego z pewnością znajdziemy obrazy wpisujące się w koncepcję wystroju całego mieszkania. Zdecydowanie polecamy motywy florystyczne, geometryczne czy wypełnione zachwycającymi krajobrazami – natury bądź tętniących życiem miast.

Obraz miasta pozwalają dopełnić każde wnętrze!

Fototapety

Urządzanie niewielkiej kawalerki na wynajem może stanowić wyzwanie – z uwagi na niedużą przestrzeń, można łatwo przesadzić z ilością dekoracji. Aranżując takie wnętrza, powinniśmy wybierać drobne dekoracje, które jednak znacząco wpłyną na wygląd pomieszczeń. Wśród możliwości należy wymienić fototapety. Dzięki nim możemy szybko oraz stosunkowo tanio udekorować mieszkanie w wyjątkowy sposób.

Wiszące lustra

Jeśli dekorujemy pomieszczenia o niewielkim metrażu, warto wykorzystywać do tego lustra. Powiększają one optycznie przestrzeń, odbijając światło i oferując niepowtarzalne efekty wizualne. Można zawiesić na ścianie kilka mniejszych luster bądź postawić jedno duże lustro.

Regały na ścianach

Dzięki regałom na ścianach można zaprojektować wielofunkcyjną przestrzeń. Najemcy będą mogli umieścić na nich książki i stworzyć domową biblioteczkę bądź postawić inne dekoracje, takie jak oprawione zdjęcia czy różne figurki.

Aby urządzić niewielką kawalerkę na wynajem, należy odpowiednio rozplanować przestrzeń i rozmieszczenie mebli. Ważne są przy tym dekoracje – polecamy wykorzystywać subtelne elementy, które nie przytłoczą wnętrza, a jednocześnie zaoferują estetyczne walory. Mamy nadzieję, że nasze propozycje będą stanowić inspirację do wyjątkowej aranżacji kawalerki na wynajem!

