Nocny biwak w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu

Już w ten piątek (17.07) zapraszamy zarówno naszych przedszkolaków, absolwentów Małego Europejczyka jak również dzieci, które nie uczęszczają do naszego przedszkola w wieku od 3 roku do 11 roku na Nocny Biwak w Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Można bez przesady powiedzieć, że to jedyne takie niepubliczne przedszkole w Elblągu, gdzie cała kadra nauczycielka i dyrekcja „nie zwalniają obrotów” w czasie wakacji. Zabawa trwa nadal! Przedszkole jest otwarte w okresie wakacyjnym cały czas – organizując półkolonie dla dzieci z Elbląga i okolic. O naszych półkoloniach przeczytasz tutaj . To jednak nie wszystko – w nowym, baśniowym budynku przy ul. Dąbrowskiego 33 organizujemy już w ten piątek Nocny Biwak w Przedszkolu!

Lepszego weekendu nie można sobie wymarzyć – dzieci mają zagwarantowaną świetną zabawę od piątku po południu do soboty do godz. 12. Rodzice w tym czasie mają dla siebie wolny czas w piątkowy wieczór i sobotni poranek! Chcecie spędzić szalony, romantyczny wieczór sam na sam, bez dziecka? A może w końcu zaplanujecie długi odkładany wypad do znajomych? Co zrobić z dzieckiem, kiedy Wy będziecie wspaniale bawili się do późnych, nocnych godzin? Wasze dziecko również może wspaniale wtedy spędzić czas – bawiąc się, korzystając z wielu atrakcji a jednocześnie znajdując się cały czas pod doskonałą opieką nauczycieli ze Żłobka i Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu.Gwarantujemy – będzie nie tylko szalało, bawiło się, poznawało nowych przyjaciół, ale również będzie bezpieczne i szczęśliwe.

Organizujemy już w ten piątek słynną „Noc w Przedszkolu” – najlepszą weekendową imprezę dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat. Tego nie można przegapić! Jeśli tylko pogoda na to pozwoli tym razem tradycyjna „nocna w przedszkolu” przeniesie się w plener, na nasz olbrzymi, wspaniale wyposażony plac zabaw i zamieni się w „biwak w przedszkolu”. Czyli będziemy spali pod ciepłymi i bezpiecznymi namiotami. Jeżeli jednak warunki atmosferyczne nie będą sprzyjały biwakowaniu przeniesiemy się na noc do naszego pięknego i nowoczesnego budynku, gdzie również na dzieci czeka wiele wspaniałych atrakcji. Nasza „Noc w Przedszkolu” rozpoczyna się w piątek o godz. 17.00 – do tej godziny należy dostarczyć do nas dzieci (Mały Europejczyk, ul. Dąbrowskiego 33). Dzieci natomiast odbieramy w sobotę do godz. 12.00

Podczas Nocy w Przedszkolu Mały Europejczyk dzieci mają zapewnione:

- wspaniałą zabawę i liczne atrakcje

- doskonałą, fachową opiekę – każde dziecko, które u nas było na „nocce” chce wrócić raz jeszcze

- biwakową noc w namiotach – jeśli pogoda na to pozwoli

- śpiewy przy prawdziwym ognisku

- gry, konkursy i zabawy, aż nas noc zastanie

- kino pod chmurką - sens bajkowy na naszym leśnym placu zabaw między drzewami

- kąpiele i zabawy w olbrzymich basenach – jeśli oczywiście pogoda na to pozwoli

- pyszne jedzenie przygotowane przez nasze panie kucharki od godz. 17.00 w piątek do późnych godzin nocnych razem ze śniadaniem i drugim śniadaniem – u nas nikt nie jest głodny!

- sobotnie, poranne szaleństwa w naszym przy przedszkolnym lesie, kąpiele w basenie (jak pogoda pozwoli).