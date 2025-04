 „Nove Ogrody” - kameralne apartamentowce przy ulicy Ogólnej

Przy ulicy Ogólnej, w pobliżu centrum handlowego „Ogrody” powstaje prestiżowe osiedle mieszkaniowe pod nazwą „Nove Ogrody”. Inwestycja obejmuje nieco ponad 80 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni, począwszy od 30 m2.

Budowa rozpoczęła się jesienią 2024 roku, zaś jej zakończenie przewidziane jest na wiosnę 2026 roku.

Za realizacją inwestycji stoi doświadczona grupa deweloperska, do tej pory realizująca projekty głównie na rynku warszawskim. Nove Ogrody to drugi projekt tego dewelopera realizowany obecnie w Elblągu.

Wyjątkowa propozycja na elbląskim rynku

Osiedle Nove Ogrody to kameralne apartamentowce o nowoczesnej, eleganckiej architekturze, harmonijnie wkomponowane w naturalną zieloną skarpę i kilkudziesięcioletnie drzewa.

W ramach inwestycji powstają cztery trzypiętrowe budynki, po 21 maksymalnie mieszkań każdy. Dostępne mieszkania to lokale jednopokojowe (ok. 30m2), dwupokojowe (ok. 43-50m2), trzypokojowe (ok. 58-65m2), czteropokojowe (ok. 73-76m2) oraz blisko 90-metrowe apartamenty z przestronnymi, ponad 30 metrowymi tarasami. Przy tych największych lokalach istnieje możliwość realizacji dodatkowego tarasu na dachu budynku.

Bardzo duży nacisk położono na zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków, którą wypełnią ozdobne rośliny, drzewa i krzewy, eleganckie chodniki i zielone dziedzińce. Dodatkowo, mieszkania parterowe będą miały wydzielone przytulne przydomowe ogródki.

Istotnym elementem inwestycji jest również duża i funkcjonalna hala garażowa na blisko 90 miejsc postojowych, z nowoczesnymi windami dojeżdżającymi na poziom garażu.

Ponadczasowa architektura i komfortowa przestrzeń

Za projekt osiedla Nove Ogrody odpowiada uznana warszawska pracownia LAP Studio, wywodząca się ze struktur jednego z najbardziej znanych biur architektonicznych w Hiszpanii – Estudio Lamela.

„Do projektowania osiedla Nove Ogrody przystępowaliśmy ze świadomością unikalnych naturalnych walorów tej lokalizacji i chęcią ich jak najlepszego wykorzystania tworząc przytulne, pełne zieleni osiedle – takie na jakim sami chcielibyśmy zamieszkać.

Szczególnie zależało nam na zachowaniu ludzkiej skali we wnętrzu urbanistycznym i otwartych przestrzeni, co pozwoliło m.in. na zachowanie znacznej części istniejącego drzewostanu – przeszło dwudziestu kilkudziesięcioletnich drzew oraz wyeksponowanie naturalnej zielonej skarpy. W projekcie staraliśmy się połączyć maksymalną użyteczność dla mieszkańców z ponadczasową elegancją” – mówi Adam Kulikowski, partner w LAP Studio.

Zapraszamy do naszego biura sprzedaży

Za sprzedaż inwestycji odpowiada elbląski zespół Freedom Nieruchomości.

“Uczestnicząc w przygotowaniu tej inwestycji w zasadzie od jej etapu koncepcyjnego byłem pod dużym wrażeniem bezkompromisowej dbałości inwestora i zespołu projektowego o jakość rozwiązań architektonicznych i projektowych. Myślę, że nie ma przesady w stwierdzeniu że jest to absolutnie najciekawsza propozycja mieszkaniowa na elbląskim rynku, która wyznaczy nowe standardy.” – mówi Jarosław Kraiński, dyrektor elbląskiego oddziału Freedom Nieruchomości.

Więcej informacji na temat osiedla Nove Ogrody na stronie: www.noveogrody.pl

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem sprzedaży:

Telefon: +48 55 620 30 21

E-mail: info@noveogrody.pl