Nowa mieszalnia lakierów w Elblągu! Perfect Auto Color

Tutaj przygotują idealny lakier dla Twojego samochodu, łódki czy maszyny rolniczej. Nowo otwarta mieszalnia lakierów samochodowych marki DeBeer oraz przemysłowego systemu VALSPAR zaprasza do swojej siedziby przy ulicy Lotniczej 26. Zobacz zdjęcia.

Mieszalnia Perfect Auto Color oferuje usługę profesjonalnego doboru koloru lakieru samochodowego.

- Możemy przygotować dla Państwa lakier odpowiadający barwie wybranego elementu. Posiadamy receptury kolorów dla wszystkich producentów aut dostępnych na rynku. Każdy nasz lakier jest dopasowywany indywidualnie i dzięki naszemu bogatemu, ponad 10 letniemu doświadczeniu z zakresu kolorystyki samochodowej, możemy zagwarantować Państwu pełną zgodność przygotowanego przez nas koloru – mówi Dagmara Gotowała, właścicielka firmy.

W Perfect Auto Color dorobisz lakier nie tylko do auta, ale również łódki, maszyny rolniczej, maszyny budowlanej. Możesz je wykorzystać w dowolny sposób, gdyż te lakiery nadają się na wszelkiego rodzaju powierzchnie: metal, aluminium, plastik, drewno.

- W naszym asortymencie są również produkty związane z branżą lakierniczą, m.in. szpachlówki, żywice, podkłady, lakiery bezbarwne, utwardzacze, masy i kleje, rozcieńczalniki, materiały ścierne oraz produkty do konserwacji podwozia i inne. Mamy również w sprzedaży produkty firmy Koch-Chemie. To niemiecka marka produkująca środki czyszczące oraz wysokiej jakości kosmetyki samochodowe od ponad 40 lat – mówi Dagmara Gotowała.

W ofercie firmy Koch-Chemie znajdują się m.in. piany, szampony, mocne środki do mycia felg, silników, a także szyb, tworzyw sztucznych i tapicerki oraz środki zabezpieczające plastiki zewnętrzne, uszczelki, kokpit i lakier.

- Jeśli nie posiadacie Państwo pistoletu lakierniczego i sprężarki, jesteśmy w stanie pomóc dorabiając lakier i nabijając go w spray o pojemności 400 ml. Dzięki temu można łatwo i szybko zaaplikować zmieszany w nim kolor na uszkodzonej powierzchni. Jeśli uszkodzona powierzchnia nie wymaga tak radyklanych kroków, a na aucie są małe przetarcia i rysy, możemy zaproponować sztyft zaprawkowy: 10 ml gotowego lakieru w kolorze Państwa auta, który jest wymieszany z lakierem bezbarwnym. To nada mu odporność mechaniczną. Jest to wygodny i prosty sposób na tego typu uszkodzenia karoserii. Zapraszamy do naszej mieszalni lakierów – mówi Dagmara Gotowała.

Perfect Auto Color

ul. Lotnicza 26, Elbląg

tel. 536 953 378

perfectautocolor@op.pl

Czynne poniedziałek-piątek 7.30 – 16.30

sobota 7-12.30

---artykuł promocyjny---