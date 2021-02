NOWE modele C4 I Ë-C4 - 100% ËLECTRIC! - Citroen HADM Gramatowski

Ograniczenie branży rozrywkowej daje się we znaki? Jesteście spragnieni atrakcji? Mamy propozycję nie do odrzucenia! Poznajcie NOWE modele Citroena: C4 I Ë-C4 - 100% ËLECTRIC!

W salonie HADM Gramatowski właśnie pojawił się najnowszy model Citroena C4, który zdecydowanie zaskakuje nowoczesnym stylem. Futurystyczna sylwetka auta to dowód na to, że Citroen podąża za najnowszymi trendami i patrzy w przyszłość.

To nie koniec innowacji. Nowy C4 występuje w trzech rodzajach napędów: silnik benzynowy, diesla oraz w wersji elektrycznej. Tak, to nie pomyłka, nowy C4 jest pierwszym pojazdem marki Citroen w segmencie C wyposażonym w napęd elektryczny. Ë-C4 - 100% ËLECTRIC to nowa odsłona mobilności w klasie ë-Comfort.

Zastanawia Cię co nowego C4 posiada w wyposażeniu?

Model został wyposażony w najnowsze technologie m.in. 10” ekran dotykowy; Connect Play z funkcją Mirror Screen, kompatybilną z protokołami Android Auto i Apple CarPlay, Connect Navi: system nawigacji online 3D najnowszej generacji.

Dodatkowo, aż 20 technologii wspomaga pojazd podczas prowadzenia. Z punktu widzenia kierowcy zamontowany został wyświetlacz Head- Up, który między innymi informuje o dozwolonej prędkości, z którą można się poruszać na danym odcinku drogi. Dla osób spragnionych nowych kolorów na drodze, zostały udostępnione nadwozia w gamach kolorystycznych: Brun Caramel (pomarańczowy metaliczny) oraz Bleu Iceland (niebieski metaliczny).



Podsumowując zalety nowego modelu C4, śmiało możemy stwierdzić, że staje się on idealnym wyborem dla osób, które na drodze lubią wyróżniać się unikalnym stylem, kolorem oraz czerpią radość z nowych technologii, czy też cenią prawdziwy komfort jazdy.



Nie czekaj, już dziś udaj się do salonu HADM Gramatowski w Elblągu, aby poznać bliżej nowy model C4.

Zapraszamy na jazdy testowe.

