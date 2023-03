 Nowoczesne zadaszenia - jakie zastosować?

Relaks na świeżym powietrzu to niewątpliwa przyjemność, lecz nie zawsze jest to możliwe. Warunki pogodowe, zwłaszcza w Polsce, są bardzo zmienne. Jednak są sposoby, które pozwolą Ci cieszyć się widokiem natury bez względu na panującą aurę na zewnątrz.

Pergola – najlepsze zadaszenie dla każdego

Jeśli chcesz móc korzystać z uroków spędzania czasu na świeżym powietrzu, bez wątpienia przyda Ci się zadaszenie tarasu. Możesz wybrać parasol lub markizę, nie sprawdzą się one w chłodniejszej części roku. Najlepszym rozwiązaniem jest zdecydowanie pergola tarasowa. Dzięki niej będziesz mógł korzystać z tarasu, nawet gdy będzie padać deszcz. Nie musisz się także obawiać udaru słonecznego ani poparzenia. Co ważne, możesz dobrać dopasowane rozwiązanie zarówno jeśli potrzebujesz zadaszenia przyściennego, między ściennego lub np. na wolnostojącej altanie. Dzięki wykorzystaniu różnych materiałów możesz zdecydować się na pergole wykonaną z drewna lub aluminium czy stali oraz szkła. Wybrana pergola nada Twojemu ogrodowi charakteru, jest solidna i wytrzymuje podmuchy wiatru przekraczające 100km/h. Żadne inne rozwiązanie Ci tego nie zapewni. Choć za pergolę trzeba zapłacić - w zależności od powierzchni zadaszenia, użytych materiałów i udogodnień – co najmniej kilkanaście tysięcy złotych, jest to inwestycja na lata, której na pewno nie pożałujesz.

Ogród zimowy – piękno natury przez cały rok

Przy pomocy pergoli tarasowej możesz stworzyć także miejsce, które umożliwi Ci korzystanie z uroków tarasu w zimie. Mowa oczywiście o ogrodzie zimowym. Zastosowanie systemów grzewczych sprawi, że zyskasz dodatkową przestrzeń do relaksu, w której komfortowo spędzisz czas, nawet gdy za oknem będą minusowe temperatury i padać śnieg. Nie musisz się także martwić o znajdujące się tam rośliny. Dzięki odpowiedniej temperaturze, na pewno nie przemarzną, a Ty będziesz mógł spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi w komfortowych warunkach.

Altany nowoczesne – na jakie udogodnienia możemy liczyć?

Bardzo ciekawym rozwiązaniem są także różnego rodzaju altany. Mogą to być tradycyjne, drewniane konstrukcje, w których będziesz mógł odpoczywać latem, ale także nowoczesne przeszklone pomieszczenia, które umożliwią podziwianie piękna natury niemalże przez cały rok. Obecnie firmy zajmujące się wykonywaniem tego typu rozwiązań, jak np. Tarasola, oferują szereg udogodnień, które sprawią, że nie będziesz chcieć opuszczać swojej altany. To nie tylko promienniki ciepła, które zapewnią ciepło w środku altany, bez względu na porę roku i panujące warunki atmosferyczne na zewnątrz, ale także systemy audio, które umożliwią Ci słuchanie ulubionej muzyki, oświetlenie LED nadające klimatu wieczorami, rolety ochronne przed nadmiernym nagrzewaniem czy rozsuwany dach. Taka altana posiada także system odprowadzania wody, a nawet czujniki pogodowe, które umożliwią zamknięcie dachu, gdy zacznie padać, a Ciebie nie będzie w pobliżu. Posiadanie takiego miejsca, to niewątpliwy luksus, którego niejeden pozazdrości.