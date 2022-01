  Nowoczesny prezent dla bliskiej osoby

Przez lata to romantyczne prezenty były najczęściej wybierane jako podarunki dla partnera. Dziś jednak trendy się zmieniły i ludzie wolą być obdarowywani czymś przydatnym, co wniosłoby pożytek do ich życia codziennego. Wchodząc w nowy rok z ukochaną osobą warto by pomyśleć o obdarowaniu jej wyjątkowym prezentem, czymś niezapomnianym, co będzie jej towarzyszyć na co dzień. Jeżeli jednak jeszcze nie znaleźliście prezentu, który spełniałby wasze oczekiwania, zachęcamy do zapoznania się z ofertą ROIDMI Eve Plus.

ROIDMI Eve Plus

Ten innowacyjny robot sprzątający może być sterowany za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej. Zapewnia dwa etapy czyszczenia, najpierw odkurza, potem mopuje. Jego kolorystyka jest prosta, co sprawia, że z łatwością dopasowuje się do każdego wnętrza, wprowadzając schludną estetykę. Poza tym odkurzacz posiada funkcję sterylizacji, która usuwa i dezynfekuje pasożyty domowe (takie jak roztocza), mikroorganizmy (na przykład Escherichia coli, Candida albicans i Staphylococcus aureus), szkodliwe substancje syntetyczne (takie jak alkalia, formaldehyd, benzen i TVOC) i eliminuje nieprzyjemne zapachy, w tym również papierosowe.

Dlaczego powinieneś wybrać ROIDMI Eve Plus?

Bez pyłu i bez konieczności częstego opróżniania zbiornika

Urządzenie posiada dużo większy pojemnik do zbierania kurzu w porównaniu z innymi odkurzaczami dostępnymi na rynku. Automatycznie zbiera i pakuje brud w szczelnym zbiorniku. Gdy pojemnik jest pełny, system zasygnalizuje to za pomocą dźwięku lub światła. Co więcej, system jest sterowany za pomocą ekranu dotykowego, więc rozpoczęcie czyszczenia to tylko jedno kliknięcie. To pozwala na spokojne wyjście z domu i gwarantowany powrót do czystej przestrzeni.

System mapowania i planowane sprzątanie

Ten zaawansowany robot sprzątający jest wyposażony w laserowy system wykrywania i określania odległości, który sprawia, że ​​czyszczenie jest bardziej efektywne, ponieważ wykrywa każdy, najmniejszy punkt na mapie domu. Co więcej, można dodać mapę obszarów sprzątania i posegregować je na dokładne i na codzienne sprzątanie. Można również wyłączyć niektóre obszary z zasięgu robota, jak również dodać stałe godziny sprzątania. Jednocześnie, można dodać kilka pięter w tym samym budynku, jak również nadać nazwę każdemu z pomieszczeń i ustalić kolejność sprzątania.

Skuteczna technologia

Dzięki temu robotowi, do tej pory uporczywe sprzątanie w pomieszczeniach, stało się znacznie łatwiejszym zadaniem. Jego zaawansowana technologia wykrywa niską baterię akumulatora i wskazuje potrzebę naładowania. Gdy akumulator będzie za słaby do wykonywania dalszych czynności związanych z czyszczeniem, robot powróci do punktu ładowania, po czym sam wznowi sprzątanie.

Zaawansowana zdolność wyczuwania

W tym robocie, zamontowane są zaawansowane czujniki laserowe Laser Direct Structuring (LDS), które mogą natychmiast wykryć przeszkodę na swojej drodze. Czujniki te, obejmują całą powierzchnię pomieszczenia i dają możliwość pomiaru wysokości szaf, łóżek i tym podobnych, co pozwala na wykrycie stref niedostępnych dla robota. Trójwymiarowość pomiarów sprawia, że wykrywanie przeszkód nie jest dla robota problemem. Co więcej, urządzenie jest w stanie wspinać się po przeszkodach, których wysokość nie przekracza 2,5 cm.

Inteligentne sprzątanie

Robot sprzątający ROIDMI Eve Plus jest wyposażony w zaawansowaną funkcję kanału powietrznego i potężny bezszczotkowy silnik o mocy 2700 Pa z cyfrowym systemem sterowania. Te cechy sprawiają, że urządzenie jest przystosowane do płynnego czyszczenia najtrudniejszych obszarów, nie pozostawiając po sobie śladów kurzu. Poza tym, ten robot czyszczący ma wysokiej jakości czujnik śledzenia znany jako TOF. W przypadku, gdy robot wykryje przeszkodę lub ścianę na swojej drodze, szczotki zaczną się dostosowywać do sytuacji. W takim stanie robot będzie poruszał się po bokach danego fragmentu i czyścił krawędzie oraz rogi.

Mopowanie i odkurzanie w jednym

Ten robot sprzątający jest w stanie wyczyścić powierzchnię 250m² przy pełnym naładowaniu. Co więcej, do robota dołączony jest większy zbiornik na wodę, który posiada system mikrokontroli, a jego pojemność to prawie 250 ml, co sprawia, że ​​mopowanie i odkurzanie są łatwiejsze i bardziej precyzyjne. Mop jest napełniany do odpowiedniego poziomu wody, który można kontrolować za pomocą cyfrowego regulatora dostępnego na zbiorniku.

Kontrola z poziomu aplikacji mobilnej i natychmiastowe aktualizacje

Robot sprzątający ROIDMI Eve Plus może być kontrolowany przez Alexę, a także asystenta Google, zgodnie z preferencjami użytkownika. Podłączenie do aplikacji mobilnej pozwala na automatyczną aktualizację oprogramowania.

Sprawdź robota sprzątającego ROIDMI Eve Plus na RTV Euro AGD! Więcej szczegółów na temat odkurzacza na stronie producenta https://www.roidmi.com/en/p-eveplus.html.

---artykuł promocyjny---